Cán bộ xã ở Long An phát hơn 15.000 chai nước suối, bánh mì miễn phí cho dân miền Tây về TP.HCM

Dưới trời nắng nóng, khoảng 14 giờ 30 ngày 2/2 (Mùng 5 Tết), anh Nguyễn Lê Duy, cán bộ UBND xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức cùng nhóm bạn có mặt gần ngã tư Bình Nhựt, xã Nhựt Chánh, dốc cầu Bến Lức, cách quốc lộ 1 hơn 200 mét để làm "nhiệm vụ" tự nguyện.

Nhóm thanh niên tình nguyện phát nước suối, bánh mì, khăn lạnh trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bến Lức, Long An. Clip: Thiên Long

Những chai nước ướp lạnh, ổ bánh mì ngọt và khăn lạnh được phát miễn phí cho tất cả người đi trên đường. "Đậu sát vô lề, chọn điểm thật an toàn rồi lấy bánh mì, nước uống để tiếp tục cuộc hành trình bà con ơi. Chúc mọi người thượng lộ bình an!" - tiếng hô to, rõ ràng của anh cán bộ UBND xã Thạnh Đức không cần đến micro.

Thành viên trong nhóm tình nguyện của anh Lê Duy đang phát nước cho dân đi đường. Ảnh: Thiên Long

Do đây là bãi đất trống nên hành khách chạy phía trước tấp vào khu vực rộng để nhận các phần quà, các xe chạy sau cũng dừng tận bên trong để không ảnh hưởng những người phía sau.

"Cám ơn anh Lê Duy nhiều lắm, về cũng gặp anh nhận chai nước, khăn lạnh, giờ lên lại được anh cấp phát lần nữa. Năm nào về ngang qua huyện Bến Lức là nhớ đến nhóm của anh hoạt động từ thiện giúp dân", anh Huỳnh Thanh Bình (34 tuổi, ngụ Trà Vinh) chở vợ và con gái 3 tuổi nở nụ cười, vẫy tay chào cả nhóm.

Anh Nguyễn Lê Duy, trưởng nhóm thông tin, lượng nước suối phát cho người đi đường gần 15.000 chai, 1.000 ổ bánh mỳ, 500 bịch bánh ngọt, khăn lạnh. Tất cả kinh phí này đều do một số anh em mạnh thường quân hỗ trợ cho nhóm hoạt động. Trước đó 7 ngày, người về quê ăn Tết qua khu vực này cũng được phát miễn phí 18.000 chai nước suối.

Gần 10 thành viên đều có nghề nghiệp ổn định, tuy nhiên khi nghe tin nhóm trưởng đứng ra tổ chức làm từ thiện là họ đăng ký tham gia đến khi phát xong chai nước cuối cùng.

Nhóm thiện nguyện thanh niên xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức phát chai nước hàng năm đã tạo nên hình ảnh đẹp về quê hương Long An. Trong mắt người dân về miền Tây trở lại TP.HCM qua đoạn đường này, ai cũng sáng lên niềm vui.

"Tôi vô cùng cảm phục các anh chị ở đây, suốt gần 10 năm làm công việc tưởng chừng đơn giản nhưng thắm đượm tình cảm con người đất miền Tây", chị Nguyễn Thụy Hằng (28 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Bến Tre) chia sẻ.

Theo UBND xã Thạnh Đức, anh Lê Duy làm trưởng nhóm duy trì hoạt động nhiều năm, cá nhân còn làm tốt công tác xã hội giúp hộ nghèo, gia đình neo đơn và cả người mất không có điều kiện mai táng.