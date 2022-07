Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình chính thức thu phí tự động không dừng

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình hoàn thành thu phí tự động không dừng

Tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đưa vào vận hành khai thác hệ thống thu phí tự động không dừng trước 10 ngày so với cam kết với Chính phủ và hợp đồng được ký kết giữa Tổng công ty phát triển cao tốc Việt Nam (chủ đầu tư VEC) và Công ty Cổ phần Tasco (Tasco) gây nhiều bất ngờ cho các tài xế đi qua trạm thu phí.

Đây là dự án trong hợp đồng dịch vụ thu phí tự động không dừng ETC 4 tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý khai thác.

Trạm thu phí trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: Nhật Mai

Cụ thể, các tuyến cao tốc gồm có cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Nội Bài – Lào Cai và TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.

Đây là một trong những dự án trọng điểm được Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải hết sức quan tâm, liên tục đôn đốc, chỉ đạo, giám sát do tính chất quan trọng của 4 tuyến cao tốc huyết mạch và quy mô lớn nhất lịch sử ngành ETC Việt Nam.

Theo thống kê của Bộ GTVT, tính đến trước ngày 20/7/2022, cả nước đã thực hiện lắp đặt tổng số 588 làn ETC trong thời gian 7 năm kể từ năm 2015.

Trong khi đó, dự án ETC 4 tuyến cao tốc của VEC có quy mô lắp đặt 132 làn ETC, trên 28 trạm thu phí, trải dài 490km của 4 tuyến cao tốc, khắp 3 miền Bắc Trung Nam.

Đặc biệt, tiến độ dự án yêu cầu là rất thách thức: Toàn bộ công tác lắp đặt, vận hành thử, hoàn thiện KPIs – Chỉ số đánh giá của Tổng cục đường bộ Việt Nam chỉ trong 90 ngày.

Nhân viên dán thẻ ETC tại khu vực trạm thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: Nhật Mai

Tiếp tục triển khai thu phí tự động không dừng trên nhiều tuyến cao tốc

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Tasco và Công ty thành viên VETC (nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng) cho biết: "Sau khi cam kết với Chính phủ, đơn vị đã huy động nhân lực, thiết bị, cải tiến phương pháp triển khai, ứng dụng công nghệ tiên tiến và làm việc xuyên ngày xuyên đêm nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật công nghệ chặt chẽ và tốc độ rất cao của dự án".

"Việc này nhằm hoàn thành chương trình mục tiêu và chỉ đạo của Chính phủ để triển khai thu phí tự động hoàn toàn trên các tuyến cao tốc từ 1/8/2022", đại diện Tasco cho hay.

Bên cạnh công tác chỉ đạo, giám sát, chủ đầu tư VEC đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, giải quyết kịp thời các nút thắt lớn của dự án như mặt bằng thi công, phân làn phân luồng nhằm giải toả các khó khăn trong công tác triển khai của nhà thầu.

Với việc hoàn thành lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng ETC cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình góp phần đưa vào vận hành 13 làn ETC mới, nâng tổng số lên 28 làn ETC, tại 3 trạm thu phí Vực Vòng, Liêm Tuyền và Cao Bồ. Hệ thống ETC trong dự án áp dụng công nghệ RFID được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận và phổ biến ở các nước tiên tiến trên thế giới.

Trong sáng ngày 20/7, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình ghi nhận những kết quả rất tích cực. Các phương tiện lưu thông qua làn ETC thuận lợi, nhanh chóng, thời gian qua trạm trung bình từ 6-12 giây/lượt/ làn ETC.

Tasco và VETC đang tiếp tục triển khai lắp đặt để đưa hệ thống ETC của các tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào sử dụng, kế hoạch tương ứng vào các ngày 26/7/2022, 28/7/2022 và 28/7/2022 đáp ứng cam kết với chủ đầu tư.