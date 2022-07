Chủ nhân đầu tiên của căn nhà là cụ Trần Hữu Lập, thường được mọi người gọi với cái tên cụ Ích An. Cửa hàng với biển hiệu "Ích - An" do cụ thành lập đã trở thành "siêu thị" nổi tiếng nhất lúc bấy giờ. Nơi đây thường bán các sản phẩm như bi đất, chè ướp, giấy dó… Cụ Lập có hai người con trai là ông Trần Hữu Đạt và Trần Hữu Tước, ông Trần Hữu Đạt có vợ là bà Lê Thị Thanh Tân, cũng là người trông coi nơi này ở thời điểm hiện tại.