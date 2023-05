U22 Việt Nam và HLV Troussier đã nỗ lực hết sức

Tại SEA Games 32, nếu U22 Việt Nam không để thủng lưới rất đáng tiếc ở phút 90+6 trước U22 Indonesia ở vòng bán kết trong thế thiếu người, mọi thứ có thể đã khác. Nhưng trong bóng đá cũng như cuộc đời, chữ "nếu" không thể thay đổi được tình hình.

Trong trường hợp U22 Việt Nam thắng U22 Indonesia rồi sau đó giành HCV thì đánh giá của giới chuyên môn và CĐV đã khác. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy lực lượng của U22 Việt Nam dự SEA Games 32 có rất nhiều cầu thủ. HLV Troussier cũng gặp khó khăn hơn người tiền nhiệm Park Hang-seo khi đội hình không được bổ sung cầu thủ hơn tuổi do quy định của ban trổ chức. Ngoài ra, tất cả các cầu thủ lứa U22 Việt Nam hiện không có suất đá chính thường xuyên tại V.League.

U22 Việt Nam đã giành HCĐ SEA Games 32. Ảnh: Cao Oanh

Do ảnh hưởng về nhiều mặt, cả khách quan lẫn chủ quan, U22 Việt Nam không có được điều kiện thuận lợi nhất để chuẩn bị cho SEA Games 32. Việc 5/6 trận đấu để thủng lưới cũng là thông số khiến U22 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn so với 2 đội bóng do HLV Park Hang-seo dẫn dắt giành HCV tại 2 kỳ SEA Games trước. Riêng SEA Games 31, U23+3 Việt Nam đăng quang mà không để thủng lưới bàn nào càng khiến U22 Việt Nam bất lợi trong việc so sánh.

Nhưng HLV Troussier rõ ràng không phải người chỉ có hư danh. Khi nhận lời tái hợp với bóng đá Việt Nam kèm theo mục tiêu rất cao là cạnh tranh vé dự VCK World Cup 2026, ông chắc chắn đã nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng mọi vấn đề rồi mới đồng ý ký hợp đồng. HLV Troussier cũng không hề thiếu bản lĩnh khẳng định, trong bóng đá, thắng thua là chuyn bình thường và quan trọng là phải duy trì quyết tâm và nỗ lực để hướng tới mục tiêu ấy.

U22 Việt Nam cũng có một số gương mặt nổi bật như Văn Tùng, Văn Khang, Thanh Nhàn, Thái Sơn. Nếu được rèn giũa nhiều hơn và thi đấu cùng các đàn anh ở ĐT Việt Nam, họ sẽ có sự phát triển tốt để tiến xa hơn. Vì vậy, cần công bằng và kiên nhẫn với U22 Việt Nam cũng như HLV Troussier.