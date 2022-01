Cận Tết đại lộ nghìn tỷ ở Hà Nội vẫn ngổn ngang sau hơn 1 năm thông xe

Video: Đại lộ nghìn tỷ Chu Văn An ở Hà Nội vừa thông xe hơn 1 năm đã bị đào xới ngổn ngang. Thực hiện: Hà Trang - Minh Đức.

Dự án đại lộ Chu Văn An được UBND TP.Hà Nội phê duyệt theo hình thức BT (đổi đất lấy cơ sở hạ tầng) vào tháng 4/2011 và dự kiến hoàn thành năm 2017. Tuy nhiên đến năm 2014 mới khởi công với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Dự án do ông ty Cổ phần Bitexco làm chủ làm chủ đầu tư có chiều dài khoảng 2,5km, mặt đường rộng 50m kéo dài từ đường Nguyễn Xiển (huyện Thanh Trì) đến Xa La (quận Hà Đông).

Tuyến đường có chiều dài 2,5km với 10 làn xe chạy và tổng mức đầu tư lên tới 1.500 tỷ đồng, nằm trong tổng thể dự án BT “Đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An”. Cuối tháng 1/2020, sau 6 năm thi công, dù vẫn chưa hoàn thiện tổng thể do vẫn còn vướng mắc giải phóng mặt bằng ở khu dân cư đoạn nút giao với đường 70 nhưng đường Nguyễn Xiển - Xa La vẫn được thông xe. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một năm đi vào hoạt động, con đường mới toanh, đẹp đẽ ngày nào đã lại bị cắt xẻ, đào bới ngổn ngang như “chiếc áo vá”.

Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, những ngày cận Tết Nhâm Dần 2022, người dân Hà Nội khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông di chuyển trên đoạn đường Nguyễn Xiển - Xa La (hay còn gọi là Đại lộ Chu Văn An) gặp phải không ít khó khăn do cả lòng đường lẫn vỉa hè hai bên đường đều bị đào, xới nham nhở để thi công lắp đặt tuyến cáp ngầm. Đơn cử như đoạn kéo dài hơn 1km từ nút giao Vành đai 3 tới dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Đặc biệt đoạn đường kéo dài hơn 1km từ nút giao Vành đai 3 tới dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá xuất hiện tình trạng bề mặt nhựa đường bị “lột” ra, công trường xây dựng nằm rải rác được dựng rào chắn phân cách với đường xe chạy, vỉa hè mới được lát đá chưa lâu đã bị cậy lên,... Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, cơ quan chức năng tiến hành rào đường để thi công tuyến cáp ngầm 110kV Linh Đàm - Kim Giang và xuất tuyến trung áp từ trạm biến áp 110 KV Đại Kim. Dọc theo tuyến đường này có nhiều đoạn công trình xây dựng đang thi công phải dựng rào chắn và cắm biển cảnh báo người đi đường. Trên mặt đường vương vãi cát, sỏi. Vỉa hè dù được lát đá chưa lâu cũng bị cày xới, nhiều viên đá lát đã nứt vỡ. Nhiều đoạn đường đơn vị thi công tiến hành rào toàn bộ 2 làn xe hỗn hợp và 1,5 làn xe cơ giới khiến phần đường cho xe cộ di chuyển bị thu hẹp lại, giờ cao điểm dễ gây ùn ứ, ách tắc giao thông. Hầu hết người dân điều khiển phương tiện khi đi qua đều phải chú ý giảm tốc độ và chắc tay lái để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Phía trong rào chắn, hàng chục công nhân cùng các máy móc hoạt động liên tục.

Tình trạng này đã kéo dài trong suốt nhiều tháng nay khiến người dân đi lại khó khăn.

Thường xuyên di chuyển trên đoạn đường này để đi làm, chị Mai Anh (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) bức xúc: “Đường vừa mới thông xe, vỉa hè mới lát chưa bao lâu mà giờ đã lại bị đào xới lên thế này rất lãng phí tiền của, công sức. Không những thế, khói bụi mù mịt và công trường ngổn ngang vật liệu xây dựng cũng ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại của người dân chúng tôi”.

Chung bức xúc với chị Mai Anh, anh Hoàng Mai - người dân Yên Xá cho rằng, việc thi công Đất đá ngổn ngang trên tuyến đường đang thi công. Việc rào chắn, cảnh báo thi công khá sơ sài.

Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, nhà thầu sẽ thi công liên tục kể cả trong khung giờ cao điểm. Dự kiến thời gian thi công lắp đặt sẽ kéo dài tới hết tháng 1/2022. Theo quy hoạch, một cây cầu vượt sẽ được thi công nối thẳng từ đại lộ Chu Văn An sang đường Phúc La, tạo thành một trục thông suốt từ đường Vành đai 3 tới đường trục phía nam Hà Nội, giảm tải cho các trục Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương... Ngoài cầu vượt, nút giao này còn có các nhánh kết nối hoàn chỉnh với đường 70. Tuy nhiên, dù đã thông xe nhưng dự án đại lộ Chu Văn An vẫn chưa thể hoàn thành toàn bộ hạ tầng bởi phía cuối tuyến (giao với đường Cầu Biêu – Phúc La) chưa thể thi công do vướng mặt bằng, dẫn đến tình trạng thường xuyên ùn tắc giao thông tại khu vực này. Liên quan đến vấn đề này, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản trả lời cử tri. Cụ thể, hạng mục nút giao còn vướng giải phóng mặt bằng liên quan đến 98 hộ dân trên địa bàn huyện Thanh Trì và 10 hộ dân trên địa bàn quận Hà Đông. Trong khi nút giao này chưa được hoàn thiện, đây được coi là điểm đen về ùn tắc qua khu vực.