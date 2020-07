Cảnh sát ập vào sới bạc giữa rừng tràm, bắt 14 đối tượng đang lắc "tài-xỉu"

Ngày 30/7, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá thành công ổ bạc lớn và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Hiện công an đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Một số đối tượng đánh bạc.

Theo thông tin điều tra, trước đó, qua công tác trinh sát, xác định tại khu vực ấp 3, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai có một số đối tượng tụ tập đánh bạc gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Sòng bạc này do đối tượng Nguyễn Văn Quang (tự Tèo Đen, SN 1977, ngụ ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành) làm chủ sòng. Ngoài ra, Tèo Đen còn câu kết với một số đối tượng khác và gây dựng sòng bạc ngày càng lớn mạnh, thu hút rất nhiều con bạc từ khắp nơi đổ về chơi bạc.

Hòng qua mặt cơ quan chức năng, sòng bạc của Tèo Đen thường tổ chức ở các khu vực vườn tràm vắng vẻ, địa hình gập ghềnh, đi lại rất khó khăn... Và, Tèo Đen liên tục thay đổi địa điểm, bố trí người cảnh giới để tránh sự phát hiện của lực lượng công an.

Dù vậy, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào chiều tối 29/7, Đội cảnh sát hình sự – Công an huyện Long Thành đã triển khai các mũi trinh sát tấn công; đồng loạt bất ngờ bao vây bắt quả tang 14 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc “tài – xỉu”, thắng thua bằng tiền. Công an cũng đã thu giữ tiền mặt và nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.

Hiện Công an huyện Long Thành đang tạm giữ hình sự nhiều đối tượng để phục vụ điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại, xử lý theo quy định của pháp luật.