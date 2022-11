Cảnh sát bắt quả tang đối tượng vận chuyển con Cu li nhỏ

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Hưng Hà vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Đình Hiến (sinh năm 1990, trú tại thôn Tân Tiến, xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà, Thái Bình) và Vũ Thị Hạnh (sinh năm 1994, trú tại xã Thượng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm", quy định tại Điều 244 Bộ luật hình sự.

Hoàng Đình Tiến bên tang vật là con Cu li nhỏ, động vật quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Ảnh: CACC

Về diễn biến vụ việc, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 23/9/2022, trên trục đường 39 thuộc địa phận thôn Tư La, xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thái Bình đã bắt quả tang Hoàng Đình Hiến đang có hành vi vận chuyển trái phép một lồng kim loại, bên trong chứa một cá thể động vật còn sống là con Cu li nhỏ, thuộc phụ lục IB, Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Công an huyện Hưng Hà điều tra làm rõ vụ việc và khởi tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.