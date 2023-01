Cảnh sát liên tiếp phát hiện vận chuyển pháo nổ lậu từ biên giới vào nội địa tiêu thụ

Sáng 18/1, Công an huyện Vĩnh Hưng, Long An cho biết, đang tạm giữ phương tiện cùng số pháo nhập lậu trên ô tô của một tài xế vận chuyển từ hướng biên giới vào nội địa tiêu thụ.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 16/1, Cảnh sát giao thông (CSGT) huyện Vĩnh Hưng làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an toàn giao thông khu vực tuyến biên giới vào nội địa. Thời điểm này, cảnh sát phát hiện xe ô tô có dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Pháo lậu trên ô tô của tài xế Lê Thanh Hải (48 tuổi, ngụ ấp Hà Hưng, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, Long An). Ảnh: CACC

Cảnh sát ghi nhận, trên xe chở 3 thùng xốp, 3 bịch nilông, 2 thùng giấy carton, khi mở ra toàn là pháo nổ nhập lậu, trọng lượng 174kg. Tài xế Lê Thanh Hải (48 tuổi, ngụ ấp Hà Hưng, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, Long An) khai, vận chuyển thuê cho một khách hàng từ xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng đi TP.HCM.

Trước đó, cũng trong sáng 16/1, Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An kiểm tra ô tô biển số 95A-071... do Nguyễn Minh Hiếu (33 tuổi, ngụ ấp 1, xã Bình Đức, huyện Đức Huệ) cầm lái lưu thông trên đường khu vực ấp 3, xã Bình Hòa Nam ra quốc lộ N2. Trên xe có gần 60kg pháo nổ.

Liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển pháo lậu xảy ra tại các huyện biên giới Long An trong thời gian gần đây. Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ đầu mối mua bán để xử lý.