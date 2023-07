Cảnh sát phạt hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe người đàn ông mượn ô tô “lái trên vỉa hè”

Ông L.C.T (người điều khiển xe ô tô 51G-274.93) tại trụ sở Đội CSGT An Sương. Ảnh: CACC

Chiều 7/7, đại diện Đội CSGT An Sương cho biết, đơn vị này vừa có quyết định xử phạt người đàn ông mượn ô tô của người khác "lưu thông tự do trên vỉa hè" hôm 29/6.

Ông L.T.N (chủ xe) đến làm việc tại trụ sở Đội CSGT An Sương. Ảnh: CACC

Cụ thể, theo đại diện Đội CSGT An Sương, vào khoảng 17h15 ngày 29/6, tại trước số nhà 1949A quốc Lộ 1, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM, người điều khiển phương tiện ô tô biển số 51G-274.93 có hành vi điều khiển xe đi trên hè phố. Qua xác minh chủ phương tiện là ông L.T.N., sinh năm 1978, ngụ tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Đội CSGT An Sương đã mời ông N. đến cơ quan làm việc để xác minh vụ việc nêu trên. Tiếp đó ngày 1/7, ông L.T.N. đã đến trụ sở đơn vị để làm việc, đi cùng ông N. có ông L.C.T. (sinh năm 1981, ngụ tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM).

Qua làm việc với ông N. được biết: Xe ô tô biển số 51G-274.93 là do ông N. đứng tên chủ sở hữu. Vào khoảng tháng 5/2023, ông N. có cho ông L.C.T mượn xe ô tô nói trên để làm phương tiện đi lại. Khi cho mượn ông N. biết ông T. có giấy phép lái xe hạng B2 theo đúng quy định.

Ông T. xác nhận việc có mượn xe của ông N. để làm phương tiện đi lại. Vào khoảng 17h15 ngày 29/6, ông T. điều khiển xe ô tô biển số 51G-274.93 lưu thông trên đường Quốc lộ 1 hướng từ cầu vượt An Sương về Nguyễn Văn Quá, khi đến trước số nhà 1949A Quốc lộ 1, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 có tránh xe phía trước nên điều khiển xe đi trên hè phố. Ông T. cam kết khi điều khiển phương tiện không sử dụng rượu, bia hay chất kích thích khác; trong quá trình di chuyển không xảy ra va chạm với bất cứ phương tiện nào.

Đội CSGT An Sương đã tiến hành kiểm tra giấy phép lái xe của ông L.C.T., giấy đăng ký xe ô tô biển số 51G-274.93, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ô tô biển số 51G-274.93, bảo hiểm xe.

Căn cứ nội dung đoạn ghi hình và kết quả làm việc với ông L.T.N. và ông L.C.T., Đội CSGT An Sương đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.C.T. về hành vi "điều khiển xe ô tô đi trên hè phố", vi phạm quy định tại điểm đ, khoản 5, điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Đơn vị đã tạm giữ giấy phép lái xe của ông L.C.T. để xử lý theo quy định.

Về nội dung phản ánh có xảy ra va chạm giao thông, đại diện Đội CSGT An Sương đang tiếp tục xác minh, rà soát các camera an ninh trên tuyến, tìm người biết vụ việc để làm rõ và xử lý theo quy định. Bất kỳ người dân nào có thông tin hoặc có liên quan đến vụ việc trên có thể liên hệ Đội CSGT An Sương qua số điện thoại trực ban: 028 3883 3087 để hỗ trợ xác minh, làm rõ vụ việc.