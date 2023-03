'Cánh tay phải' của ông trùm Wagner điều hành tổ chức đánh thuê mới của Nga

Công ty lính đánh thuê mới của Nga tên là Convoy được cho là do "cánh tay phải" của nhà tài phiệt Yevgeny Prigozhin - người sáng lập tập đoàn Wagner khét tiếng điều hành. (Ảnh:Telegram-канал Конвой)



Theo Pravda, Mazay chỉ là bí danh của "cánh tay phải" của nhà tài phiệt Nga Yevgeny Prigozhin. Tên thật của người này là Konstantin Pikalov.

Hãng truyền thông Nga Vazhnye Istorii cũng trích dẫn một nguồn giấu tên nói rằng vào thời điểm thành lập, Convoy có khoảng 300 thành viên. Các cơ sở của Convoy được đặt ở Kherson, vùng lân cận Crimea.

Các nguồn tin Nga từng thăm các đơn vị quân sự của Convoy đã tiết lộ rằng những người lính đánh thuê được trang bị tận răng, được cung cấp mọi thứ họ cần và có cả một tòa nhà chung cư dưới lòng đất làm công sự.

Ngoài ra, Convoy có các thiết bị hạng nặng mà họ có thể tùy ý sử dụng, bao gồm xe tăng T-80 và T-90, cũng như các thiết bị tình báo điện tử tối tân.

Người giám sát lính đánh thuê bí danh Mazay lần đầu tiên được xác nhận sau một cuộc điều tra chung của Bellingcat và Insider. Người này cũng từng điều hành chi nhánh Wagner ở châu Phi, bao gồm lính đánh thuê ở Madagascar và Cộng hòa Trung Phi.

Trong thư từ trao đổi giữa lính đánh thuê, Mazay được mô tả là người duy nhất có thể nói chuyện với ông trùm Prigozhin một cách bình đẳng, không sợ hãi.

Một cựu lính đánh thuê của Convoy tiết lộ rằng, tổ chức đánh thuê Convoy do ông Aksyonov sáng lập, nhưng toàn bộ ban chỉ huy đều là thành viên cũ của Wagner.

"Tất cả họ đều là những người đã quen biết nhau từ lâu", cựu lính đánh thuê của Convoy nói.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết các chuyên gia không gian mạng của họ vừa vạch trần 2 gián điệp của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), những người đã tiến hành các hoạt động do thám và lật đổ ở Kiev và Zaporizhzhia.

Tại Zaporizhzhia, các sĩ quan SBU đã bắt giữ gián điệp Nga khi người này đang thực hiện nhiệm vụ do thám, chụp ảnh tham chiếu địa lý về các tòa nhà của bệnh viện quân đội và văn phòng công tố.

Một gián điệp Nga khác bị bắt giữ ở ngoại ô Kiev khi anh ta cố gắng chụp ảnh một trong những tòa nhà của Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước. Nga cần dữ liệu tình báo để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu Ukraine và chuẩn bị các hành động phá hoại khác, SBU cho biết.