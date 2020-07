"Điên thì có sao" khiến khán giả nước ngoài "phát cuồng" được IMDb chấm 9.3/10

"Điên thì có sao" khiến khán giả nước ngoài "phát cuồng".

"Điên thì có sao" đã trải qua hơn 2/3 chặng đường và chỉ còn 5 tập là kết thúc. Được khán giả nhiều nước đón nhận nhưng ở Hàn Quốc phim có rating không cao như kỳ vọng.

Ngược lại với sự mong đợi của khán giả xứ Hàn, số điểm của "Điên thì có sao" trên trang đánh giá phim IMDb đang là đề tài bán tán sôi nổi của công chúng mấy ngày qua. IMDb được biết đến một trong những trang đánh giá phim phổ biến nhất hiện nay thu hút hàng triệu lượt truy cập mỗi ngày trên thế giới. Khán giả được tùy ý đăng ký tài khoản và chấm điểm cho bộ phim mình yêu thích và bất ngờ thay, "It's okay it not okay" ("Điên thì có sao") được khán giả nước ngoài ưu ái, chấm tới 9.3/10 với hơn 1093 người dùng.

Hãy xem những ý kiến của khán giả trên IMDb về "Điên thì có sao":

Tôi đã xem nhiều phim nhưng đây hoàn toàn là phim yêu thích của tôi từ giờ cho tới rất lâu sau này. Cảnh phim đẹp và ấn tượng trong tâm trí tôi. Tôi cảm thấy kết nối xúc cảm giữa các vật và hòa mình trong câu chuyện của họ. Phim mang đến thông điệp về chữa lành tổn thương bên trong và đặc biệt phản ứng hóa học giữa hai diễn viên chính làm tim tôi như ngưng đập.

Thanh tao nhưng cũng đầy tinh nghịch, bộ phim thực sự là một tác phẩm đẹp đẽ khi đẩy người xem bước vào một thế giới siêu thực. Điên thì có sao đưa chúng ta trải qua những câu chuyện cổ tích được sáng tác với nhà văn Ko Mun Yeong. Trên phim chúng được diễn tả bằng những thước phim hoạt hình câm hết sức xúc động và diễn tả cho câu chuyện của các nhân vật. Tôi muốn dành lời khen cho phản ứng hóa giữa Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji, thực sự họ đã khiến bộ phim và nhân vật của mình đều được "nở rộ".

Biên kịch đã làm một công việc tuyệt diệu. Dàn diễn viên truyền tải nhân vật một cách tuyệt vời. Oh Jung Se (đóng người anh trai thiểu năng) rồi sẽ chiến thắng giải diễn viên phụ lần nữa... Với Kim Soo Hyun, khi bạn xem anh ấy diễn bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi buồn, tình yêu và quan tâm của anh ấy dành cho anh trai (Oh Jung Se đóng). Còn Seo Ye Ji, đây là nhân vật ấn tượng cho cô ấy. Tôi rất thích. Đây là phim phải xem nếu bạn thích chút gì đó kỳ bí và đen tối.

"Điên thì có sao" dù rating chưa được kỳ vọng nhưng có thể nói, lâu lắm rồi màn ảnh Hàn mới có một tác phẩm tựa như "liều thuốc an thần", chữa lành cho khán giả những tổn thương bên trong tâm hồn họ. Bộ phim xoay quanh Ko Mun Yeong (Seo Ye Ji) - nữ nhà văn thiếu nhi nhưng có tính cách nổi loạn và đanh đá, luôn tỏ ra bầu không khí "hắc ám" khiến người khác phải sợ mình. Cô chỉ thay đổi khi gặp gỡ Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) - chàng điều dưỡng viên đẹp trai như nam thần, hiền lành và có nhiều tâm sự trong lòng với cuộc sống bó buộc cùng người anh bị thiểu năng.