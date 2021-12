Cập nhật ngày 3/12: Lịch đi học mới nhất của học sinh các tỉnh thành trên cả nước

Hà Nội

Ngày 2/12, UBND TP. Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở GDĐT Hà Nội cho phép học sinh lớp 10, 11, 12 toàn thành phố trở lại trường học trực tiếp từ ngày 6/12.

Cụ thể, tại các đơn vị xã, phường, thị trấn của tất cả 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, trong 14 ngày tính đến thời điểm ngày 30/11 không có các ca F0 trong cộng đồng, cho phép học sinh khối lớp 10, 11, 12 các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX trở lại trường học từ ngày 6/12.

Theo tờ trình của Sở GD-ĐT Hà Nội, khối lớp 9 ở các huyện, thị xã tiếp tục đi học trực tiếp, các khối còn lại tiếp tục học trực tuyến.

Học sinh trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội trong ngày khai giảng năm 2020. Ảnh: Phạm Hưng

TP.HCM

Ngày 1/12, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong giai đoạn mới. Theo đó, các trường trên địa bàn thành phố sẽ thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày 13/12 đối với lớp 1, 9, 12 trong 2 tuần. Kế đó từ tuần thứ 2 sẽ tiếp tục thí điểm đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

Riêng ở huyện Cần Giờ, Trường mầm non Thạnh An, tiểu học Thạnh An, THCS - THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày 13/12.

An Giang

Ngày 2/12, Sở GDĐT tỉnh An Giang đã thông báo về việc tạm dừng dạy và học trực tuyến từ khối lớp 6 đến khối lớp 11. Các em được nghỉ từ ngày 6/12 đến hết ngày 11/12.

Ngày 13/12, học sinh trở lại học bình thường. Riêng khối 12, các đơn vị vẫn tiếp tục tổ chức dạy và học theo kế hoạch.

Hải Phòng

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND quận Kiến An (Hải Phòng) chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tiểu học, THCS thuộc quận, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Kiến An chuyển sang dạy học trực tuyến từ ngày 2/12 đến khi có thông báo mới.

Đà Nẵng

Một giáo viên mắc Covid-19, Trường THPT Trần Phú, Đà Nẵng chuyển 4 lớp học, trong đó có 2 lớp 10 và 2 lớp 11 sang học trực tuyến để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

Trước đó, học sinh khối 10 và 11 của toàn thành phố Đà Nẵng vừa quay trở lại trường học trực tiếp kể từ ngày 29/11. Dự kiến ngày 6/12, học sinh lớp 1, 8 và 9 ở Đà Nẵng sẽ được đến trường học trực tiếp.

Có 9 tỉnh thành cho học sinh đi học trực tiếp hoàn toàn

Theo Bộ GDĐT, thống kê tình hình dạy học ở các địa phương, tính đến ngày 29/11 có 9 tỉnh thành cho học sinh đi học trực tiếp là Bắc Kạn, Cao Bằng, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Ninh Bình, Thanh Hóa, Yên Bái, Hà Giang.

Trong khi đó, có 20 tỉnh thành khác đang thực hiện học online trực tuyến kết hợp truyền hình và 34 tỉnh thành kết hợp cả trực tiếp, trực tuyến và truyền hình.