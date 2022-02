Cầu an cửa Phật - Nét đẹp ngày đầu xuân

Trong tiết xuân ấm áp khi đất trời giao hòa, du xuân cầu an và lễ chùa đầu năm mới đã trở thành nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt. Đây là dịp để mọi người cùng nhau vãn cảnh, tái tạo năng lượng, cùng cầu bình an và mong chờ một năm mới may mắn, hạnh phúc.

Lễ chùa đầu năm mang nét đẹp văn hóa đặc trưng của người Việt. Ảnh: TITC. Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, mới đây Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) đã ra mắt video clip với chủ đề “Việt Nam: Đi Để Yêu! - Xuân đoàn viên” mang đến cho du khách không khí đoàn viên ấm áp và an nhiên, thư thái mỗi độ Tết đến, xuân về. Với những hình ảnh sinh động và ý nghĩa, clip khơi gợi những cảm xúc gắn kết, bình yên, đưa mỗi người trở về với cội nguồn, của sự đoàn viên, vượt qua những bộn bề, vất vả của cuộc sống thường nhật, đồng thời càng trân trọng hơn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu cần được gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Những thước phim giàu cảm xúc về nét đẹp văn hóa của người Việt như xin chữ ông đồ, đi lễ đầu năm, chúc Tết ông bà đã truyền tải giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tôn vinh sự đoàn viên, sum họp ấm áp giữa gia đình, cộng đồng xã hội. Lễ chùa đầu năm: Quần thể Chùa Bái Đính thu hút du khách tìm về Cách Hà Nội khoảng 80km, Ninh Bình là vùng đất mang sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên sơn thủy hữu tình và các ngôi chùa cổ kính, tâm linh. Trong đó, quần thể Chùa Bái Đính như một viên ngọc sáng, là nơi để du khách tìm về cầu mong bình an, để được hòa mình vào không gian thanh tịnh và hít thở bầu không khí trong trẻo, thuần khiết. Quần thể chùa Bái Đỉnh là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng cho chuyến lễ chùa đầu năm. Ảnh: CTT Ninh Bình. Là địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng thu hút du khách trong và ngoài nước, vì vậy mỗi dịp Tết đến, xuân về, Chùa Bái Đính thường diễn ra nhiều lễ hội độc đáo. Lễ khai hội tại đây bắt đầu từ ngày mùng 6 Tết và kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch hàng năm, đánh dấu sự khởi đầu cho những lễ hội hành hương về vùng đất cố đô Hoa Lư. Lễ chùa đầu năm: Chùa Tam Trúc - "Vịnh Hạ Long trên cạn" độc đáo có một không hai Vào mùa xuân, Chùa Tam Chúc được bao phủ bởi làn sương mù mỏng nhẹ khiến nơi đây huyền ảo, lung linh như chốn bồng lai tiên cảnh. Ảnh: Thanh Tùng. Nằm trên cung đường du lịch kết nối các điểm đến như Chùa Hương - Bái Đính - Cúc Phương…, Quần thể Chùa Tam Chúc (Hà Nam) được biết đến là ngôi chùa lớn nhất thế giới tính đến nay. Với vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình, nơi đây còn được ví von là “Vịnh Hạ Long trên cạn” khi được bao quanh bởi một hồ nước rộng lớn gồm những hòn đảo nhấp nhô tựa như chiếc chuông chùa. Ngôi chùa lớn nhất thế giới thu hút nhiều du khách check in và lễ chùa đầu năm. Ảnh: Thanh Tùng. Thời điểm lý tưởng để tham quan chùa Tam Chúc là vào mùa xuân, lúc này tiết trời ấm áp, Chùa Tam Chúc được bao phủ bởi làn sương mù mỏng nhẹ và những cơn mưa xuân lất phất khiến nơi đây huyền ảo, lung linh như chốn bồng lai tiên cảnh. Du lịch Tam Chúc mùa xuân hứa hẹn là hành trình trải nghiệm thú vị với du khách khi kết hợp giữa hành hương, bái Phật và khám phá các công trình kiến trúc, văn hóa đặc sắc bậc nhất cả nước. Đi lễ chùa dịp đầu năm những ngôi chùa nổi tiếng nhất Sài Gòn dịp Tết Nguyên Đán 2022 21/01/2022 12:22

