CEO Amazon:"Bất chấp lạm phát, người tiêu dùng vẫn chi tiêu mạnh mẽ"

Đầu tuần này, Walmart và Best Buy đều hạ triển vọng lợi nhuận hằng năm của họ, đặt ra hồi chuông cảnh báo trong lĩnh vực bán lẻ rằng lạm phát tăng cao đang ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng. Cổ phiếu của các nhà bán lẻ khác bao gồm Amazon, Target và Macy's đều giảm sau thông báo của Walmart do lo ngại họ sẽ gặp phải những điều tương tự.

Các giám đốc điều hành của Amazon cho biết chi tiêu của người tiêu dùng vẫn mạnh mẽ bất chấp lạm phát cao nhất trong nhiều thập kỷ qua. Ảnh: @GeekWire.

Nhưng các giám đốc điều hành của Amazon đã đề xuất hôm 28/7 rằng, gã khổng lồ thương mại điện tử đã không nhìn thấy các loại tác động lạm phát đang gây tổn hại cho họ. Trong một cuộc họp báo chí thảo luận về kết quả quý II của Amazon, Giám đốc tài chính Brian Olsavsky đã được hỏi liệu lạm phát có làm thay đổi cách tiêu tiền của người tiêu dùng hay không.

"Chúng tôi vẫn chưa thấy gì", Olsavsky nói. "Chúng tôi đã thấy nhu cầu tăng trong quý và chúng tôi đã có một tháng 6 rất mạnh mẽ".

Olsavsky cho biết Amazon đã đạt được tiến bộ trong việc đưa các sản phẩm trở lại kho và tốc độ giao hàng phần lớn đã trở lại bình thường, sau một thời gian mà các hoạt động hoàn thiện và hậu cần của họ bị căng thẳng bởi một loạt các đơn đặt hàng trực tuyến do đại dịch gây ra. Ông gợi ý rằng người tiêu dùng nhận thấy sự cải thiện và dần mua nhiều thứ hơn trong quý.

Người tiêu dùng mệt mỏi vì lạm phát nhưng không có dấu hiệu cắt giảm chi tiêu, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để khôi phục sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của Amazon. Doanh số bán hàng trực tuyến giảm 4% so với năm ngoái, do nhiều người mua sắm đã quay trở lại các cửa hàng thực, dẫn đến hoạt động thương mại điện tử chậm lại trên diện rộng do đại dịch.

Amazon cũng đã đưa ra một cái nhìn lạc quan về những tháng sắp tới. Trong quý 3 hiện tại, Amazon cho biết họ dự kiến doanh thu sẽ đạt từ 125 tỷ đến 130 tỷ USD, tăng trưởng từ 13% đến 17%. Các nhà phân tích dự báo doanh thu là 126,4 tỷ USD, theo Refinitiv.

Amazon có một lợi thế đặc biệt so với đối thủ Walmart

Đầu tuần này, nhà bán lẻ hàng đầu của Mỹ Walmart Inc cho biết, chi phí hàng tạp hóa và khí đốt tăng cao đã buộc người tiêu dùng phải thắt lưng buộc bụng, khiến họ chi tiêu nhiều hơn vào các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm và ít hơn vào các lĩnh vực như điện tử và may mặc. Trong khi đó, triển vọng ngày càng tồi tệ của Best Buy gây áp lực lên việc mua sắm tùy ý do lạm phát cao nhất trong 4 thập kỷ buộc người tiêu dùng Mỹ phải chi tiêu nhiều hơn cho các mặt hàng cơ bản.

Target Corp cũng đã cắt giảm triển vọng lợi nhuận vào tháng trước. Điều đó có nghĩa là các mặt hàng có giá cao hơn bắt đầu chất đống trên các kệ. Đổi lại, Walmart mạnh tay giảm giá các mặt hàng không mong muốn, điều này làm ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của công ty.

Neil Saunders, giám đốc điều hành mảng bán lẻ tại GlobalData, gọi cảnh báo này là một "nguyên nhân gây lo ngại" cho Walmart, làm nổi bật áp lực lên tất cả các nhà bán lẻ.

"Khi lạm phát cao tiếp tục và tâm lý người tiêu dùng xấu đi, nhu cầu của khách hàng trong ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng đã đang và sẽ giảm hơn nữa", Giám đốc điều hành Best Buy, Corie Barry cho biết trong một tuyên bố.

Andrew Lipsman, nhà phân tích chính tại eMarketer, cho biết Amazon được hỗ trợ bởi sự kết hợp nhiều hơn giữa người tiêu dùng có thu nhập trung bình và cao, trong khi Walmart bị "thúc đẩy mạnh mẽ" bởi những người tiêu dùng có thu nhập thấp hơn, vốn lại nhạy cảm hơn với lạm phát.

"Tôi nghĩ Walmart tại thời điểm này có mức chênh lệch chặt chẽ hơn nhiều và sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động của lạm phát hơn", Lipsman nói trong một cuộc phỏng vấn.

Lời bình luận lạc quan là một sự khác biệt hoàn toàn so với những cảnh báo đưa ra hồi đầu tuần của Walmart và Best Buy. Ảnh: @AFP.

Tom Forte, một nhà phân tích tại DA Davidson cũng đồng ý với nhận định này. Ông nói: "Người tiêu dùng cốt lõi tại Amazon khá giả hơn so với người tiêu dùng tại Walmart và điều đó dường như đang giúp họ hoạt động tốt hơn Walmart".

Amazon cũng có cơ sở người tiêu dùng tích hợp với hơn 200 triệu thành viên sẵn sàng mua nhiều hơn. Các thành viên của câu lạc bộ giảm giá Prime của Amazon có xu hướng chi tiêu nhiều hơn và đặt hàng thường xuyên hơn các thành viên không phải là Prime, theo công ty nghiên cứu thị trường Consumer Intelligence Research Partners. Cho đến nay, Amazon cho biết các thành viên Prime dường như không từ bỏ tư cách thành viên của họ để cắt giảm chi phí khi đối mặt với lạm phát.

"Chúng tôi tiếp tục hài lòng với các cấp độ thành viên và tỷ lệ giữ chân trong chương trình Prime của chúng tôi", Olsavsky nói. "Nó tốt hơn những gì chúng tôi mong đợi".