Cha mẹ cần biết gì về vaccine Pfizer ngừa Covid-19 đang được tiêm cho trẻ em?

Cha mẹ cần phối hợp gì khi con tiêm vaccine Pfizer ngừa Covid-19?



Tính đến ngày 30/11, đã có 36 tỉnh, TP tổ chức tiêm vaccine Pfizer ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi với gần 3,7 triệu liều đã được tiêm.

Theo Bộ Y tế, tại Việt Nam, Bộ Y tế cấp phép cho vaccine Pfizer (của Công ty Pfizer (Mỹ) sản xuất) và chỉ định tiêm cho người tử 12 tuổi trở lên dựa theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới WHO và nhà sản xuất.

Vaccine Pfizer được chỉ định tiêm cho người tử 12 tuổi trở lên. Với trẻ em, liều dùng cũng tương tự như ở người lớn trên 18 tuổi, với liều lượng 0,3 ml mỗi liều, đường dùng tiêm bắp; lịch tiêm gồm 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi từ 3 đến 4 tuần (21 - 28 ngày).

Lọ vaccine Pfizer tiêm dùng để tiêm cho người tử 12 tuổi trở lên hiện nay tại Việt Nam có thể nhìn rõ bằng mắt thường (Nhân viên y tế giơ lọ vaccine Pfizer cho cha mẹ kiểm tra trước khi tiêm cho trẻ em tại TP.HCM. Ảnh HCDC)

Như vậy, hiện nay ở Việt Nam chỉ có 1 loại vaccine Pfizer dùng cho người tử 12 tuổi trở lên. Cha mẹ khi đi tiêm cùng con có thể giám sát lọ vaccine với nhãn Pfizer và hạn sử dụng là được.

Ngoài ra, khi con về nhà, cha mẹ cần giám sát, theo dõi sức khỏe của con để phát hiện những biểu hiện bất thường để gọi điện cho nhân viên y tế và đưa con đi cấp cứu nếu cần.

Theo TS Dương Thị Hồng – Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, trẻ tiêm vaccine Covid-19 cũng gặp các phản ứng tương tự người lớn. Phổ biến là các phản ứng đau đầu, đau khớp, đau cơ, đau tại vị trí tiêm. Trẻ cũng có thể bị ớn lạnh, sốt, mệt mỏi. Tuy nhiên, trẻ tiêm vaccine Pfizer mũi 1 ít gặp phản ứng hơn tiêm mũi 2.

Các phản ứng khác gặp trên tỉ lệ 1/10 trẻ hoặc 1/100 trẻ sau tiêm là buồn nôn, mẩn đỏ tại chỗ tiêm.

Các phản ứng không phổ biến khác dưới 1/1.000 trường hợp là nổi hạch, mất ngủ, đau tứ chi, khó chịu, ngứa tại chỗ tiêm. Những phản ứng tiếp theo rất hiếm gặp là viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim.

Sau khi tiêm trẻ cần được theo dõi tại điểm tiêm chủng 30 phút và tiếp tục theo dõi 28 ngày sau tiêm, đặc biệt là trong vòng 7 ngày đầu sau tiêm chủng. Việc theo dõi sau tiêm áp dụng như với người lớn.

Những lưu ý về vaccine Pfizer ngừa Covid-19. Nguồn BYT

Gia hạn gần 3 triệu liều vaccine Pfizer tiêm cho trẻ em

Trong đợt phân bổ thứ 94, ngày 25/11, Viện Vệ sinh dịch tễ đã phân bổ 2 lô vaccine Pfizer, lô 124001 và 123002 cho các tỉnh, TP để tiêm cho trẻ em tử 12-17 tuổi. Hai lô vaccine nay có hạn sử dụng ghi trên nhãn mác ngày 30/11.

Trước việc lô vaccine này đến hạn sử dụng mà các tỉnh mới bắt đầu tiêm cho cho trẻ em, ngày 29/11, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có công văn hỏa tốc thông báo về việc kéo dài thời gian sử dụng cho lô vaccine này lên 3 tháng (từ 30/11/2021 kéo dài đến ngày 28/11/2022).

Về lý do kéo dài thời hạn sử dụng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết: "Căn cứ vào Văn bản số 12926/QLD-KD ngày 22/10/2021 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc tăng hạn dùng của vaccine Comimaty (Pfizer) nhập khẩu về Việt Nam, áp dụng hạn dùng mới 9 tháng đối với các lô vaccine có hạn dùng 6 tháng in trên nhãn (tăng 3 tháng hạn dùng so với hạn dùng in trên nhãn), thời gian áp dụng từ ngày 22/10/2021 và văn bản số PFZ/1824-2111/REG ngày 29/11/2021 của Công ty TNHH Pfizer Việt Nam khẳng định hạn dùng của 2 lô vaccine 124001 và 123002 là ngày 28/2/2022".

Trước đó, ngày 22/11, Cục Quản lý dược Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã căn cứ vào kết luận của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc ngày 30/4 để đồng ý tăng hạn dùng vaccine từ 6 tháng lên 9 tháng ở điều kiện bảo quản -90 độ C đến -60 độ C.



Trả lời về lý do cho gia hạn hạn dùng vaccine, Cục Quản lý dược cho rằng: "Nhà sản xuất vaccine Pfizer đã có đủ thời gian để nghiên cứu độ ổn định, chứng minh là vaccine đó có hạn dùng được đến 9 tháng nên hạn dùng được tăng lên. Tại Mỹ và hầu hết các nước, vaccine này đã được phê duyệt thời hạn sử dụng này rồi".

Nhiều tỉnh, TP bắt đầu tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 13-14 tuổi (Tiêm vaccine Pfizer cho trẻ học THCS tại TP.HCM. Ảnh HCDC)