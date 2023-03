Câu hỏi:

Năm 2023, xe ô tô của tôi hết hạn đăng kiểm, tuy nhiên khi mang xe đến trạm đăng kiểm thấy lượng xe quá đông, tôi đã bỏ về. Kể từ đó đến nay, xe tôi đã quá hạn đăng kiểm hơn 2 tháng. Vậy xin hỏi, chậm đăng kiểm ô tô trong bao nhiêu lâu sẽ bị xử phạt? Nếu gặp CSGT tôi có thể bị xử phạt những lỗi gì và số tiền bao nhiêu?

Trả lời:

Luật sư Ma Văn Giang, Công ty Luật TNHH Niềm Tin Công Lý – Đoàn Luật sư TP Hà Nội:

Tại Điều 3 Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cụ thể như sau:

Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới (sau đây gọi tắt là kiểm định) là việc kiểm tra, đánh giá lần đầu và định kỳ tình trạng ATKT và BVMT của xe cơ giới theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định;

Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận kiểm định) là chứng chỉ xác nhận xe cơ giới đã được kiểm định và thỏa mãn các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về chất lượng ATKT và BVMT;

Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới (sau đây gọi tắt là Tem kiểm định) là biểu trưng cấp cho xe cơ giới đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và được phép tham gia giao thông đường bộ theo thời hạn ghi trên Tem kiểm định trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nước mà Việt Nam đã ký Hiệp định công nhận lẫn nhau về Giấy chứng nhận kiểm định.

Lái xe ô tô có hành vi điều khiển phương tiện không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ 1 tháng trở lên sẽ bị xem xét phạt tiền theo quy định. Ảnh: Thế Anh.

Do đó, trường hợp phương tiện giao thông không Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không có Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thì không đủ điều kiện để tham gia giao thông đường bộ.

Trường hợp, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ có hành vi điều khiển phương tiện không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải đăng kiểm, trừ xe đăng ký tạm thời) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơmi rơ moóc) tham gia giao thông đường bộ thì bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng theo quy định tại điểm e khoản 5 Điều 16 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện còn bị áp dụng hình phạt bổ sung bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 16 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 2 Nghị Định 123/2021/NĐ-CP.