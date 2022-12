Chân dung Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang 46 tuổi mới được bổ nhiệm

Ngày 30/12, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Nguyễn Hữu Bình, Trưởng phòng Hướng dẫn và điều tra án xâm phạm nhân thân, quyền tự do dân chủ của công dân, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang kể từ ngày 30/12/2022.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Bình (phải). Ảnh: CABG

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã trao Quyết định cho Đại tá Nguyễn Hữu Bình.

Đại tá Nguyễn Hữu Bình, sinh năm 1976, quê quán huyện Đan Phượng, Hà Nội ; tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ông có nhiều năm công tác tại Công an tỉnh Điện Biên.

Đại tá Nguyễn Hữu Bình phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CABG

Trước đó, Đại tá Vũ Văn Đấu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang được điều động nhận công tác tại Bộ Công an, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội kể từ ngày 15/12/2022.