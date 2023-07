Chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn thế giới: Doanh nghiệp làm hạt nhân, nông dân ủng hộ

Cả nước đã có 2.458 cơ sở, chăn nuôi an toàn dịch bệnh

Tại tọa đàm trực tuyến Xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thúc đẩy chế biến, xuất khẩu thịt và sản phẩm chăn nuôi do Báo NTNN phối hợp Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Công ty TNHH De Heus tổ chức mới đây, ông Phan Quang Minh – Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho biết, đến nay cả nước có 2.458 cơ sở, vùng chăn nuôi tại 57 tỉnh, thành phố được chứng nhận an toàn dịch bệnh; trong đó có 1 vùng cấp tỉnh, 38 vùng cấp huyện, còn lại vùng cấp xã và cơ sở.

Tuy nhiên, Việt Nam chưa có vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh được Tổ chức Thú y thế giới (WOAH) công nhận. Vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn Việt Nam cũng còn khá khiêm tốn so với sự phát triển của ngành.

Mục tiêu của ngành chăn nuôi là xây dựng thành công các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của WOAH, trước mắt thí điểm tại vùng Đông Nam Bộ.

Ông Nguyễn Quang Hiếu – Giám đốc Đối ngoại Công ty TNHH De Heus Việt Nam đánh giá, chăn nuôi có hai rủi ro lớn là dịch bệnh và giá cả. Giá cả sẽ phụ thuộc vào cung cầu thị trường, còn rủi ro về dịch bệnh đến từ chuồng trại, từ khâu chăm sóc vật nuôi nên có thể kiểm soát được.

Các đại biểu dự toạ đàm tổ chức tại tòa soạn Báo NTNN. Ảnh: Viết Niệm

"Để xuất khẩu sản phẩm động vật chế biến, phải xây dựng được cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chuyên môn, địa phương cần có cơ chế chính sách, thu hút doanh nghiệp làm hạt nhân cùng phối hợp xây dựng". Ông Phan Quang Minh - Phó Cục trưởng Cục Thú y

Để kiểm soát an toàn cho đàn giống vật nuôi, ngay từ khi đặt nền móng sản xuất, De Heus Việt Nam đã chọn vị trí sản xuất xa khu dân cư, đảm bảo an toàn sinh học; quy hoạch tổ hợp chăn nuôi trong trang trại để giảm thiểu lây nhiễm giữa các nhóm vật nuôi.

Công ty áp dụng tự động hóa cao để giảm sai sót trong hoạt động của công nhân hay nguy cơ công nhân mang mầm bệnh vào trang trại. Việc xây dựng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học trong các trang trại giống được công ty áp dụng rất ngặt nghèo.

"Bên cạnh việc đảm bảo sản xuất an toàn cho mình, chúng tôi còn thực hiện hỗ trợ kiểm soát dịch cho các khách hàng của De Heus. Bà con nào có chuồng trại mới là đội ngũ tư vấn sẽ đến tận nơi hỗ trợ khâu quy hoạch chuồng trại khoa học, kỹ thuật chăn nuôi, sử dụng vaccine, giúp bà con các quy trình làm sao tối ưu nhất chăn nuôi của mình…" - ông Hiếu cho hay.

Ông Nguyễn Văn Hưởng – Phó Trưởng phòng Khuyến nông Chăn nuôi và Thú y (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) cho hay, từ năm 2016, đơn vị đã triển khai các mô hình thí điểm về xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh trên lợn và gia cầm ở 5 tỉnh vùng Đông Nam Bộ và 3 tỉnh Đồng bằng sông Hồng. Thông qua các hoạt động tập huấn, đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng mô hình, trung tâm đã hỗ trợ công nhận 188 mô hình chăn nuôi đạtan toàn dịch bệnh.

Sau đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt cho Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh tại 3 tỉnh Đồng bằng sông Hồng và 1 tỉnh miền Trung là Thanh Hoá.

"Bên cạnh đó, chúng tôi triển khai các mô hình VietGAP, chăn nuôi theo mô hình tuần hoàn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tái sử dụng phế phụ phẩm như là một nguồn lợi nhằm nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Điểm mới là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã thực hiện thí điểm tổ khuyến nông cộng đồng, triển khai các dịch vụ phối hợp với doanh nghiệp, trong đó có thực hiện các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học hiệu quả" - ông Hưởng thông tin.

Nhiệm vụ hàng đầu của ngành chăn nuôi

Từ đầu cầu Đồng Nai, ông Nguyễn Minh Kha - chủ chuỗi trang trại Miền Đông cho biết, từ năm 2015 ông đã liên kết với Công ty Koyu & Unitek để chăn nuôi gà hướng tới xuất khẩu sang Nhật Bản. Tham gia chuỗi, nông dân chỉ cần tập trung vào chuyên môn hóa khâu chăn nuôi để đảm bảo an toàn, giảm giá thành sản xuất.

"Sau gần 3 năm, đến ngày 29/9/2017, lô thịt gà của tôi được Công ty Koyu & Unitek xuất vào thị trường Nhật Bản. Từ đó tới nay công việc xuất khẩu gà của tôi rất thuận lợi và liên tục phát triển.

Nhật Bản là thị trường đầy tiềm năng nhưng đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh an toàn thực phẩm rất cao, do đó các trang trại như chúng tôi phải luôn đặt vấn đề an toàn sinh học lên hàng đầu, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, có nhật kí ghi chép rõ ràng" – ông Kha thông tin.

Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam khẳng định, chăn nuôi nước ta có nhiều tiềm năng và hoàn toàn có thể xuất khẩu được nhiều hơn con số 400 triệu USD (năm 2022), nhưng còn 4 điểm hạn chế cần sớm cải thiện: Thứ nhất, kiểm soát dịch bệnh vẫn còn nhiều bất cập, chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao, loại vật nuôi nào chúng ta cũng có, và dịch bệnh nào cũng có. Chúng ta chưa thanh toán hoàn toàn dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nào.

Thứ hai, tổ chức chăn nuôi liên kết vẫn yếu và lỏng lẻo, ước tính mới có khoảng 25- 30% các sản phẩm chăn nuôi được vào các chuỗi liên kết. Thứ ba là kiểm soát nhập khẩucác sản phẩm chăn nuôi cần chặt chẽ hơn. Thứ tư, không gian chăn nuôi của Việt Nam ngày càng thu hẹp. Do đó, việc xây dựng các cơ sở an toàn, vùng an toàn là nhiệm vụ hàng đầu, quan trọng nhất của ngành chăn nuôi.

Tín hiệu vui là tháng 5/2023, Tập đoàn De Heus đã cùng Cục Thú y ký và 7 tỉnh vùng Đông Nam Bộ ký thỏa thuận hợp tác xây dựng chuỗi sản xuất thịt gà an toàn dịch bệnh hướng tới xuất khẩu giai đoạn 2023 - 2028. Thỏa thuận này hứa hẹn mang lại lợi ích lớn cho ngành chăn nuôi gà tại Việt Nam nói chung và tại khu vực phía Nam nói riêng.