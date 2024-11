Nhiều chàng trai, cô gái miền núi về TP.HCM tranh tài với các dự án khởi nghiệp

Giới thiệu sự án khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa

Sáng 9/11, rất đông các thí sinh trên cả nước của cuộc thi Khởi nghiệp xanh - Phát triển bền vững, quy tụ về TP.HCM để tranh tài ở vòng thi chung kết. Cuộc thi do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Vòng chung kết cuộc thi năm nay có sự tranh tài của 36 ý tưởng/dự án. Trong đó, bảng A là 12 ý tưởng/dự án và bảng B là 24 dự án.

36 dự án đến từ 26 tỉnh thành, trải dài từ Bắc vào Nam như An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, TP.HCM, Vũng Tàu, Bình Thuận, Phú Yên, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam, Hòa Bình, Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang.

Anh Thông Long (thứ hai từ trái sang) và dự án Than hoạt tính Chapi. Ảnh: Hồng Phúc

Đặc biệt, nhiều ý tưởng, dự án đến từ các anh nông dân, chủ các HTX, nhiều bạn trẻ, thanh niên nông thôn các đồng bào các dân tộc Dao, Mông, Mường, Nùng, Tày, Thái, Raglay… tại các tỉnh thành, tham gia với các dự án từ tài nguyên bản địa quê hương.

Anh Thông Long (dân tộc Raglay ở xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) mang đến cuộc thi dự án Than hoạt tính Chapi với những sản phẩm như than hoạt tính, bột đánh răng từ than hoạt tính, túi lọc khí.

Theo anh Long, trước đây, nguồn thu nhập từ le rừng tự nhiên ở địa phương bấp bênh. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn của TS Diệp Thị Mỹ Hạnh, nhóm đã sáng tạo ra sản phẩm than hoạt tính Chapi từ cây le, cùng các sản phẩm khác như bột đánh răng, túi lọc khí. Sản phẩm than Chapi không chỉ giúp bà con ổn định kinh tế, tạo thêm việc làm mà còn bảo vệ môi trường rừng.

Hệ sinh thái sản phẩm từ đặc sản sông Đà của HTX Đà Giang Eco. Ảnh: Hồng Phúc

Chị Nguyễn Thị Mai Hồng - đại diện HTX Đà Giang Eco, tỉnh Hòa Bình mang đến dự án thực phẩm sạch từ trang trại đến bàn ăn kết hợp du lịch trải nghiệm trên lòng hồ Hòa Bình.



Theo chị, cá ngạnh sông Đà là loài cá da trơn thuộc họ cá lăng là đặc sản của địa phương. HTX đang phát triển nhiều dòng sản phẩm từ cá ngạnh và những loài cá đặc sản sông Đà mang ra thị trường như cá lăng đen, cá trắm đen, cá ngần, cá sấy, tôm sông…

Nhiều sản phẩm trong số này đã đạt OCOP của địa phương. Ngoài ra, du lịch trải nghiệm cũng là hướng đi mới mà HTX hướng tới để gia tăng giá trị cho tài nguyên của địa phương.

Ý tưởng hay từ các tài nguyên bản địa

Bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, cho biết sáng nay bà đến sớm, đi một vòng các dự án, thấy rất mừng khi gặp nhiều bạn của các dân tộc, Dao, Mông, Tày, Nùng, Thái… tham gia.

Theo bà Hạnh, mỗi một lần tổ chức cuộc thi lại thêm có nhiều điểm mới. Điểm mới năm nay của cuộc thi là không chỉ chấm các dự án khởi nghiệp mà còn chấm thêm cả các ý tưởng.

“Chủ yếu các ý tưởng là các bạn đồng bào các dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Khi chúng tôi đọc các ý tưởng của các bạn thấy có rất nhiều triển vọng từ các giá trị tài nguyên bản địa. Vì vậy cuộc thi năm nay có hai bảng: Một bảng 12 ý tưởng/dự án và bảng thứ hai là 24 dự án đã hoạt động đến 4-5 năm”, bà Hạnh nói.

Sản phẩm từ tài nguyên địa phương được nhiều khách yêu thích khi tham gia triển lãm. Ảnh: Hồng Phúc

Theo bà Vũ Kim Hạnh, cho tới nay sau 10 năm chúng ta đã có 2.300 thí sinh đến dự cuộc thi, trong đó có đến 1.600 dự án. Các ý tưởng, dự án tham dự cuộc thi mỗi năm sẽ góp phần bổ sung, mở rộng, làm mạnh thêm, đa dạng thêm cộng đồng doanh nông khởi nghiệp.

“Chúng tôi rất mừng vì cuộc thi năm nay thu hút được nhiều ý tưởng, dự án từ miền Trung và nhiều tỉnh cực Bắc của Tổ quốc. Chúng tôi mừng vì sở dĩ trước đó TP.HCM và các tỉnh đồng bằng đã có nhiều dự án tham dự và đã có những sản phẩm thâm nhập sâu vào thị trường trong nước và thế giới, thì nay sự tham dự của các ý tưởng/dự án miền Trung và miền Bắc”, bà Hạnh nói thêm.