Chào đón năm mới 2022 cùng điểm lại 15 dấu ấn nổi bật của Hội Nông dân Việt Nam năm 2021

Trước làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, Hội ND các cấp đã đứng ra kêu gọi, làm cầu nối tiêu thụ trên 200.000 tấn nông sản cho nông dân. Trong ảnh: Hội ND tỉnh Ninh Bình tổ chức điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn cho nông dân tại số 94, đường Lương Văn Tụy, phường Tân Thành, TP.Ninh Bình. Ảnh: P.Q