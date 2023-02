Cháy xưởng gỗ trong đêm gây thiệt hại lớn tài sản

Ngày 18/2, ông Văn Ngọc Hường - Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy xưởng gỗ làm thiệt hại về tài sản, rất may mắn không thiệt hại về người.

Theo đó, khoảng 2 giờ sáng 18/2, chủ xưởng gỗ là ông Đinh Văn Lương phát hiện tiếng nổ cùng khói bốc lên mù mịt khu vực xưởng cạnh bên nhà; khi ra kiểm tra thì lửa đã bùng lên dữ dội, bao trùm xưởng gỗ.

Các lực lượng đanfg tích cực hỗ trợ chữa cháy. Ảnh: PV

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Khánh Vĩnh đã cử 3 xe mô tô, 2 xe ô tô cùng 22 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng chức năng của thị trấn Khánh Vĩnh tham gia cứu chữa; đồng thời, cấp báo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh hỗ trợ, phối hợp chữa cháy với 4 xe cùng 25 cán bộ, chiến sĩ; Công an TP. Nha Trang hỗ trợ 1 xe cùng 7 cán bộ, chiến sĩ.

Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn, do nhà xưởng có nhiều gỗ dễ cháy, gió to khiến lửa bùng lên dữ dội, cộng với việc khung mái nhà xưởng bị đỗ sập nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng hơn 5 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo thống kê ban đầu, ước tính thiệt hại trên 1,6 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.