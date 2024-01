"Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" mùa đầu tiên: Thành công hay thất bại?

Chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng lên sóng VTV3 từ ngày 28/10, vào lúc 21h15 mỗi tối thứ Bảy hàng tuần. Reality show quy tụ 30 nữ nghệ sĩ Việt nổi tiếng đang hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Sau buổi luyện tập thanh nhạc và vũ đạo, người chơi sẽ lập thành nhóm nhạc 3, 5 hoặc 7 thành viên để biểu diễn và chinh phục khán giả. Tại đêm Chung kết, 7 gương mặt nhận nhiều bình chọn sẽ giành chiến thắng, được vinh danh trong nhóm nhạc "thành đoàn" của chương trình.

Ngay khi ra mắt reality show này, BTC chương trình cho biết mục tiêu của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng không chỉ nằm ở các tiết mục trình diễn, mà còn mang đến tinh thần kết nối gần gũi giữa các nghệ sĩ với nhau. Tại chương trình, họ có cơ hội được san sẻ, trải lòng về những vấn đề từng gặp phải để tìm được sự đồng cảm, thấu hiểu. Ngoài ra, qua lời tâm sự của các nghệ sĩ, khán giả có cơ hội hiểu rõ hơn về cuộc sống của họ đằng sau sân khấu. Cách họ vượt qua biến cố cũng giúp truyền năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Diva Mỹ Linh rơi nước mắt tại "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". (Ảnh: NSX)

Là reality show từng đem lại thành công vang dội của Chi Pu tại Trung Quốc, lại quy tụ một loạt diva và nghệ sĩ rất hiếm hoi tham gia chương trình truyền hình thực tế, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng nhận được kỳ vọng lớn từ phía chuyên môn và khán giả khi mới ra mắt. Sau hơn nửa chặng đường, show gặt hái nhiều tiết mục thu hút công chúng, giàu giá trị nghệ thuật, thế nhưng cũng cũng phát sinh không ít lùm xùm đến từ người chơi và ê-kíp thực hiện. Vậy, xét cho cùng, chương trình này thành công hay thất bại?

Tính nhân văn ở "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng"

Điều đáng nói tới nhất có lẽ chính là tính nhân văn tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng - mục tiêu mà nhà sản xuất luôn chia sẻ trước công chúng khi xây dựng chương trình. Sau phát ngôn của ca sĩ Lệ Quyên về viên kẹo bên trong bọc toàn giấy, không ít khán giả hoang mang về tính chân thực của reality show này. Tuy nhiên, xét một cách khách quan, có thể thấy Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã làm được điều mà rất ít chương trình truyền hình thực tế hiện nay làm được.

Hồng Nhung và Mỹ Linh tâm sự tại "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". (Ảnh: NSX)

Đã lâu rồi, trong các show truyền hình mang tính cạnh tranh với sự quy tụ của nữ giới, những tranh cãi luôn diễn ra trong từng tập công chiếu, thậm chí đôi khi bị đẩy cao tới mức người xem ngán ngẩm. Có thể kể tới The New Menter, khi các huấn luyện viên như Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Lan Khuê không ngại dùng chiêu trò chơi xấu để giữ thành viên trong đội. Thậm chí, Hồ Ngọc Hà và Hương Giang còn úp mở về việc cạch mặt lẫn nhau để tăng độ "hot". Chương trình The Face Vietnam 2023 cũng ngập trong những tình huống kịch tính từ khi lên sóng cho đến tận lúc kết thúc, với cuộc chiến của bốn huấn luyện viên: Anh Thư, Kỳ Duyên - Minh Triệu và Vũ Thu Phương. Đó cũng là chương trình Mỹ nhân hành động, khi Trương Quỳnh Anh bị Phương Oanh lên án vì chơi xấu. Tại không ít gameshow đã được phát sóng, người tham gia thậm chí thẳng thắn khẳng định "có thể làm bất cứ điều gì, miễn là giành chiến thắng".

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, xét cho cùng, đã đưa khán giả trở lại những giá trị nguyên bản cần thiết, khi tình yêu thương, sự trân trọng lẫn nhau giữa các nghệ sĩ được tôn vinh. Dù có thể có những phức tạp phía sau hậu trường, chí ít, chúng không xuất hiện một cách thô lỗ và được cổ suý trên sóng truyền hình. Tại đêm công diễn mới đây, diva Mỹ Linh rơi nước mắt, nghẹn ngào chia sẻ: "Chương trình giống như một xã hội thu nhỏ, có mọi cảm xúc. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn cầm tay nhau và tiếp tục cống hiến cho khán giả".

Chia sẻ với Dân Việt, ca sĩ Phương Vy cũng cho biết Chị đẹp đạp gió rẽ sóng giúp cô có bạn thân đầu tiên trong nghề là ca sĩ Lưu Hương Giang. Trong khi, Thanh Vân Hugo và Lynk Lee thổ lộ, họ đều cảm nhận được tình cảm giản dị, chân thành, sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía các nghệ sĩ lớn.

Tính nhân văn của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng cũng được thể hiện ở việc những nghệ sĩ dám vượt qua những giới hạn của bản thân, làm mới mình trong mắt khán giả. Với diva Hồng Nhung, cô nói nếu không đến với chương trình thì sẽ luôn an toàn tuyệt đối với "hình ảnh nữ tính, khá là nghiêm túc, đứng hát tình ca như đã từng hơn 4 thập kỷ nay". "Sự biến hình và phá cách, làm mới là luật chơi khiến cho bản thân cũng phải tự cười vì cái "quay quắt" về hình ảnh của mình trong mỗi tập. Điều dường như không thể cho nghệ sĩ biểu diễn suốt đời trung thành với một phong cách", cô tâm sự.

Ca sĩ Phương Vy chia sẻ cô nhờ Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mà vượt qua những mặc cảm về ngoại hình, khi trước đó cô luôn mặc cảm vì quá béo. Trong khi đó, Diệp Lâm Anh, Lưu Hương Giang - những người phụ nữ vừa vượt qua đổ vỡ cũng dám tâm sự những điều mà từ lâu nay họ giấu kín, không thể chia sẻ trước công chúng.

Hiệu ứng và sức lan tỏa của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Sau gần 5 vòng Công diễn, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã có hàng loạt tiết mục lọt Top Trending YouTube. trong đó, điển hình là tiết mục Chị ngả em nâng của Team Lan Ngọc, Trang Pháp, Quỳnh Nga, Uyên Linh, Diệp Lâm Anh đạt 3,3 triệu lượt xem; tiết mục Đi đu đưa đi của Team Trang Pháp, Huyền Baby, Quỳnh Nga, Giang Hồng Ngọc đạt 1,4 triệu lượt xem. Điểm chung của các màn thể hiện này là đội hình đẹp, đồng đều về vũ đạo, ca khúc sôi động, được làm mới một cách hợp lý, vừa đủ.

Tiết mục "Đi đu đưa đi" của Team Trang Pháp, Huyền Baby, Quỳnh Nga, Giang Hồng Ngọc. (Clip: NSX)

Nhiều ca khúc được đánh giá cao về chất lượng như tiết mục Hương ngọc lan (team Hồng Nhung, Mỹ Linh, Uyên Linh, Lưu Hương Giang, Phương Vy); tiết mục Hoa nở không màu và Bông hoa đẹp nhất (Thu Phương, Lan Ngọc, Trang Pháp, Diệu Nhi, Huyền Baby)... Thông qua những màn trình diễn, có thể thấy các nghệ sĩ ngày càng gắn kết, nhuần nhuyễn hơn trong các động tác vũ đạo, phần chia bè, phân vai. Những giọng hát kém như Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi đều có sự tiến bộ rõ rệt.

Nhìn lại, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng cũng có những điểm trừ đáng tiếc khi sân khấu một số màn trình diễn chưa được đầu tư tương xứng, đôi chỗ tiết mục dàn dựng có phần rườm rà, thiếu điểm nhấn. Bên cạnh đó, với sự quy tụ của dàn nghệ sĩ đình đám, các tập phát sóng của chương trình chưa thể đạt Top 1 Trending, thu về hiệu ứng như kỳ vọng. Tuy nhiên, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng nhìn chung đã mang lại những thành công đáng kể, đặc biệt trong việc góp một tiếng nói về việc nhân rộng tính nhân văn, sự tử tế trong giới showbiz - điều mà các gameshow, reality show thực tế trên truyền hình đang có phần thiếu thốn.