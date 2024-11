Chìa khoá giúp thị trường bất động sản vùng ven sôi động

Nguồn cung bất động sản giáp ranh TP.HCM tăng nhanh

Thời gian qua, thị trường bất động sản vùng giáp ranh TP.HCM như Bình Dương, Long An, Đồng Nai ghi nhận sự cải thiện đáng kể về nguồn cung sơ cấp và lượng tiêu thụ ở một số phân khúc chủ đạo.

Ghi nhận của Dân Việt, phần lớn giao dịch tập trung ở những dự án hoàn thiện hạ tầng, pháp lý, được triển khai bởi các chủ đầu tư có uy tín trên thị trường… Trong đó, sức cầu thị trường ở phân khúc căn hộ có những sự phục hồi rõ nét.

Dữ liệu của Công ty Cổ phần DKRA (DKRA Group) cho thấy, thị trường vùng phụ cận trong quý III, ở phân khúc đất nền tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước. Giao dịch tập trung cục bộ ở nhóm sản phẩm hoàn thiện hạ tầng, pháp lý với mức giá trung bình dưới 50 triệu đồng/m2 tại TP.HCM hay dưới 22 triệu đồng/m2 ở vùng phụ cận.

Phân khúc căn hộ ghi nhận 108 dự án sơ cấp triển khai bán hàng (khoảng 13.408 căn) trong quý, giảm 9% so với quý trước và giảm 17% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, các dự án tập trung phân bổ tại thị trường TP.HCM và Bình Dương. Các giao dịch tập trung ở những dự án tầm trung có mức giá từ 40-55 triệu đồng/m2 tại TP.HCM, từ 30-35 triệu đồng/m2 tại Bình Dương, Long An.

Các dự án bất động sản giáp ranh TP.HCM có lượng giao dịch tốt. Ảnh: Gia Linh

Giá bán sơ cấp không có nhiều biến động so với quý trước, nhưng giá bán thứ cấp ghi nhận mức tăng phổ biến từ 5%- 9% so với cùng kỳ, tập trung vào các dự án đã bàn giao nhà, có sổ đỏ, vị trí thuận tiện kết nối về trung tâm.

Trong khi đó, bà Dương Thùy Dung - Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam đánh giá xu hướng tuy không mới nhưng ngày càng rõ ràng hơn là sự quan tâm ngày càng tăng của các chủ đầu tư và người mua nhà đến các thị trường lân cận TP.HCM như Bình Dương, Long An.

Thực tế, ngày càng nhiều dự án nhà ở được triển khai quanh khu vực giáp ranh giữa các tỉnh với TP.HCM. Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, chỉ riêng thị trường căn hộ chung cư tại Bình Dương đã có hơn 3.000 căn hộ mở bán mới, gần gấp đôi số căn hộ mở bán mới tại TP.HCM trong 9 tháng.

"Với đơn giá chào bán chung cư tại Bình Dương chỉ bằng 50%-70% so với giá bán tại TP.HCM trong bối cảnh giá bán nhà ở tại TP.HCM vẫn tiếp tục tăng do nhu cầu cao mà nguồn cung mới hạn chế, người mua nhà sẵn sàng di chuyển xa hơn để có thể sở hữu nhà ở", bà Dung cho hay.

Bất động sản lân cận TP.HCM "sáng cửa" nhờ các yếu tố nào?

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản giáp ranh TP.HCM có rất nhiều tiềm năng phát triển nhờ hưởng lợi từ nhiều yếu tố. Cụ thể, các tỉnh phía Nam hiện nay tập trung xây dựng hạ tầng giao thông. Sự kết nối đồng bộ, liên kết các tỉnh, các vùng miền với nhau chính là cú hích lớn cho sự phát triển chung về kinh tế, xã hội, trong đó có lĩnh vực bất động sản.

Ông Ngô Quang Phúc - Tổng Giám đốc Phú Đông Group đánh giá sau một thời gian dài trầm lắng, thị trường bất động sản tại khu vực vùng giáp ranh TP.HCM đang "bung" ra chờ đón cơ hội mới. Đặc biệt là những dự án ăn theo hạ tầng giao thông.

Hiện nay, theo quy hoạch xây dựng, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đang được đầu tư tại TP.HCM và các vùng lân cận như Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Cao tốc Bến Lức - Long Thành, sân bay Long Thành…

"Sự phát triển của hệ thống giao thông liên kết vùng tạo điều kiện cho việc xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, đi cùng với đó là hình thành các khu đô thị để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động. Đây chính là trợ lực lớn thúc đẩy bất động sản phát triển", ông Phúc đánh giá.

Hạ tầng phát triển và giá bán hợp lý là các yếu tố thu hút khách hàng có nhu cầu ở thực tìm mua bất động sản. Ảnh: Gia Linh

Ngoài hạ tầng giao thông, các chuyên gia cho rằng một trong những yếu tố "then chốt" giúp thị trường bất động sản vùng ven thu hút người dân là chủ đầu tư tập trung phát triển những dự án có giá bán vừa túi tiền, hướng tới nhu cầu ở thực của người dân.

Khảo sát thực tế, địa bàn giáp ranh TP.HCM có nhiều chủ đầu tư như Phú Đông Group, Bcon, C-Holdings… đang tập trung phát triển dòng sản phẩm căn hộ với giá chỉ từ 1,8 tỷ. Đây là mức giá khó lòng tìm thấy được tại thị trường TP.HCM.

Ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng Giám đốc Công ty CP C-Holdings đánh giá hiện nay các chủ đầu tư đã và đang hướng tới nhu cầu ở thực của chính người dân, khách hàng. Chủ đầu tư đã tính toán phát triển nhà ở vừa túi tiền, phù hợp với năng lực tài chính, mục tiêu hướng tới câu chuyện an cư.

Trong quá trình triển khai, tùy từng khu vực, vị trí dự án và chiến lược của doanh nghiệp mà mỗi dự án sẽ có hướng kinh doanh phát triển khác nhau. Tuy nhiên, với các sản phẩm nhà ở tại Bình Dương, chúng tôi luôn hướng đến người mua nhà và làm nhà ở phải bán được cho người có nhu cầu ở. Từ đó, sau nhiều tính toán, chúng tôi cũng quyết định chào dự án với giá bình dân, cùng với đó là hàng loạt chính sách hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua nhà", ông Cường chia sẻ.

Giám đốc một công ty bất động sản khác cho hay hiện nay, thị trường bất động sản chứng kiến sự thay đổi khi các chủ đầu tư ngày càng chú trọng đến việc phát triển các dự án nhà ở vừa túi tiền. Nhu cầu thực tế từ người mua, đặc biệt là các gia đình trẻ và người có thu nhập trung bình đang tăng cao. Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, các chủ đầu tư đã nghiên cứu sâu về phân khúc nhà ở vừa túi tiền tại các tỉnh giáp ranh và điều này giúp cho thị trường bất động sản vùng ven vẫn luôn giữ nhiệt.