Chiếc điện thoại Vertu độc nhất thế giới về tay đại gia Việt

Điện thoại Vertu New Signature Touch - The Floating Seahorse là phiên bản duy nhất (độc bản) được đặt hàng sản xuất bởi tập đoàn đầu tư bất động sản lớn nhất châu Âu Kleindienst. Vertu hoàn thiện sản phẩm này hồi đầu năm, trước khi đóng cửa nhà máy vào tháng 7/2017. Máy chỉ xuất hiện một lần duy nhất tại showroom Vertu Harrods (London, Anh) trước khi "biến mất".

Sản phẩm được đặt riêng trong hộp gỗ nhỏ, bên ngoài là hộp giấy, kèm phụ kiện và một chiếc bao bằng da cá sấu thật. Tuy vậy, có ý kiến cho rằng việc đặt trong hộp giấy làm sản phẩm "kém" sang hơn so với những mẫu điện thoại khác vốn được đặt trong hộp bằng gỗ quý.

Điện thoại Vertu New Signature Touch - The Floating Seahorse đẳng cấp.

Sản phẩm có thiết kế khá góc cạnh, đậm chất dòng điện thoại Vertu. Kiểu dáng không khác nhiều so với các bản Vertu New Signature Touch khác đang có mặt trên thị trường. Điểm nhấn chủ đạo của máy là toàn bộ thân và các chi tiết trang trí dọc 2 cạnh sườn được làm từ vàng hồng 18K với tỷ lệ vàng nguyên chất 75%. Các chi tiết được gia công tỷ mỉ, tinh xảo. Tổng lượng vàng trên máy là 130 gram.

Phần cạnh dưới được bao bọc bởi da cá sấu quý hiếm. Phần da này không chỉ bao bọc phía dưới máy mà còn bao phủ phần lớn diện tích phía mặt sau và trên đỉnh máy.

Lớp da này được các nghệ nhân thuộc da có kinh nghiệm nhất châu Âu tạo nên. Riêng màu nâu và đường vân được hoàn thiện thủ công bằng bột vàng 18K nguyên chất tạo nên sự độc đáo. Bởi được lấy cảm hứng từ đường vân da của cá ngựa nên cái tên của sản phẩm là The Floating Seahorse.

Cạnh phải nổi bật với phím bấm bằng ruby màu đỏ 0,32 carat. Đây là phím nóng gọi đến dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Vertu. Phía dưới là phím nguồn được làm từ vàng khối. Máy sử dụng cổng microUSB để sạc và truyền tải dữ liệu sang các thiết bị khác.

Vertu New Signature Touch - The Floating Seahorse được trang bị màn hình 4,7 inch Full HD, camera chính 13 megapixel, chạy vi xử lý Qualcomm Snapdragon 801 cùng nền tảng Android... Dòng Signature Touch ra mắt lần đầu vào cuối năm 2015, là một trong những dòng điện thoại siêu sang do Vertu sản xuất cuối cùng trước khi tuyên bố phá sản. Hiện có rất nhiều phiên bản của dòng smartphone này, như Carbon Sport, Cocoa Alligator, Bentley, Grape Lizard...





Tại Việt Nam, điện thoại Vertu New Signature Touch - The Floating Seahorse có giá bán từ 120 triệu trở lên, tùy theo chất liệu sử dụng trên máy.