Chính sách tín dụng giúp nông dân Thủ đô vươn lên làm giàu

Tạo điều kiện cho hơn 14.000 hộ nông dân vay vốn, đẩy lùi tín dụng đen ở nông thôn

Tại hội nghị, bà Dương Thị Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TP Hà Nội cho biết, trong công tác cho vay theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, thông qua các văn bản thỏa thuận liên ngành giữa Hội Nông dân TP với Agribank.

Qua hoạt động hiệu quả của các Tổ trưởng Tổ vay vốn nhiều hộ gia đình đã được vay vốn lên đến 200 triệu đồng không cần phải giao dịch đảm bảo, điều này làm tiết kiệm chi phí, rút ngắn thủ tục hành chính và thời gian của người vay. Nhu cầu vay vốn có thể giải quyết trong ngày, giúp người dân tiếp cận với nguồn vốn với lãi suất thấp, thời gian nhanh, đẩy lùi tình trạng tín dụng đen tại thị trường nông thôn.

Mô hình trồng rau an toàn từ nguồn vốn vay tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn của nông dân xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức (TP Hà Nội).

Trong quý I/2022, Hội Nông dân các cấp đã bám sát mục tiêu nhiệm vụ, chương trình công tác và các văn bản đã ký kết, phối hợp triển khai cho vay kịp thời, có hiệu quả nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng số dư nợ trên địa bàn TP đạt trên 1.200 tỷ đồng, tăng gần 6,3 tỷ đồng (so với 31/12/2021) với 1.128 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 14.428 hộ vay. Một số huyện có dư nợ đạt cao như: Ba Vì, Chương Mỹ, Thanh Oai… tạo nguồn vốn cho hội viên nông dân phát triển kinh tế. Nợ xấu 9.187 triệu đồng giảm 301 triệu đồng so với đầu năm.

Song song với đó, công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ vay vốn được các cấp Hội quan tâm. Từ nguồn vốn tín chấp với ngân hàng Agribank đã tạo điều kiện cho hàng chục ngàn lượt hộ nông dân phát triển sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Cũng tại hội nghị, ông Vũ Duy Hưng – Phó Trưởng ban Điều hành Quỹ hỗ trợ ND T.Ư Hội ND Việt Nam đã đánh giá cao hoạt động phối hợp giữa HND TP Hà Nội và Agribank. Đây được xem là kênh dẫn vốn hiệu quả, tạo điều kiện cho các hộ ND vay nhanh chóng, tiếp cận nguồn vốn thuận lợi. Trong thời gian tới, cần phấn đấu tăng trưởng dư nợ tăng 25% trở lên trên tổng số dư nợ.

Trong khi đó, ông Phạm Tiến Trình – Trưởng Ban Tín dụng Agribank Việt Nam đã có những đánh giá hiệu quả của công tác phối hợp. Ông Trình cho hay, hiện tỷ trọng cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn chiếm khoảng 70% nguồn vốn của ngân hàng. Thông qua việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Agribank ngày càng nâng cao giá trị thương hiệu, hình ảnh của Agribank đến cộng đồng xã hội.

Đặc biệt, việc tiết kiệm thời gian và chi phí cho tổ viên vay vốn đã giúp Agribank chuyển tải vốn nhanh, hạn chế tình trạng quá tải đối với cán bộ tín dụng, cán bộ giao dịch, từ đó chất lượng phục vụ được nâng lên.

Rút ngắn thời gian xét duyệt, cải tiến quy trình

Tại hội nghị, đại diện Hội Nông dân TP và các huyện, đại diện các chi nhánh Agribank đã thắng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động phối hợp thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nhằm tạo điều kiện cho các hộ tiếp cận nguồn vốn nhanh, ông Nguyễn Văn Trường - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Vì kiến nghị, trong thời gian tới Agribank tiếp tục cải tiến quy trình, thủ tục tín dụng, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay. Cùng với đó, phát triển mô hình ngân hàng lưu động ở những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, ở cơ sở tạo điều kiện cho người dân thuận tiện hơn trong việc tiếp cận vốn và các dịch vụ khác của Agribank.

Tại hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận giữa Hội Nông dân TP Hà Nội với 8 chi nhánh Agribank, gồm: Hà Tây, Hà Tây 1, Tây Đô, Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, Thanh Trì và Gia Lâm. Ảnh: A.N

Còn theo ông Phạm Văn Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Xuyên, Agribank cần tăng cường phối hợp các cấp hội mở lớp tập huấn để bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Hội, tổ trưởng Tổ vay vốn để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn vay, làm sao cho "anh em cán bộ dễ làm, nông dân dễ thở".

Đưa ra giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của hội viên nông dân trong việc vay vốn, ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nội cho rằng, Agribank cần đẩy nhanh tiến độ ký kết chương trình cho vay vốn qua tổ nhóm tới 100% các huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội Nông dân TP trong việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn được cung ứng kịp thời và phát huy hiệu quả cao nhất.

Kết luận hội nghị, bà Phạm Hải Hoa- Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội nhấn mạnh: "Hội Nông dân TP sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Hội Nông dân các huyện, thị xã thực hiện tốt vai trò quản lý nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là lưu giữ đầy đủ, theo dõi, cập nhật kịp thời hồ sơ liên quan đến nguồn vốn tín dụng. Điều này góp phần quan trọng vào việc hỗ trợ các hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích."