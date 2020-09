Cho vay nặng lãi “cắt cổ” 45%/tháng, 3 đối tượng tra tay vào còng

Sáng 15/9, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với các đối tượng: Phùng Văn Doanh (26 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), Nguyễn Văn Quang (24 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Phúc) và Phùng Văn Tiến (26 tuổi, quê TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Một đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi.

Theo điều tra của công an, trước đó, qua nắm bắt công tác địa bàn, các trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện Phùng Văn Tiến và Phùng Văn Thủy (27 tuổi, quê TP.Hà Nội) đang thu tiền trả góp của một phụ nữ tại khu vực phường Long Bình, TP.Biên Hòa. Do đó, công an đã đưa các đối tượng này về trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng này khai bản thân được Phùng Văn Doanh thuê để phục vụ công việc trên nên công an cũng đã mời Doanh lên làm việc, đồng thời thực hiện việc khám xét nhà của đối tượng này tại phường Thanh Bình, TP.Biên Hòa. Tại nhà của đối tượng Doanh, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của Doanh từ trước đến nay.

Bước đầu, lực lượng công an xác định, chỉ trong khoảng thời gian 2 tháng gần đây, Doanh và đồng bọn đã cho gần 20 người vay số tiền gần 300 triệu đồng với lãi suất từ 20% - 45%/tháng. Với chiêu thức này, các đối tượng nói đã thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, công an cũng tiến hành mở rộng điều tra để xác định các đối tượng khác nằm trong đường dây này.