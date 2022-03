Hyun Bin - Son Ye Jin tổ chức "siêu đám cưới" với chi phí "khủng"

Đám cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin được tổ chức tiết kiệm và kín đáo vào ngày 31/3 tới. Trước thềm ngày trọng đại diễn ra, người hâm mộ không khỏi tò mò về độ "chịu chi" cho "siêu đám cưới" của cặp đôi phim "Hạ cánh nơi anh".

Theo trang iFeng đưa tin, hôn lễ của Hyun Bin và Son Ye Jin diễn ra vào lúc 11h ngày 31/3 tại khu Aston House của khách sạn Sheraton Grand Waterhill, Gwangjin, Seoul. Được biết, chi phí cho lễ cưới của cặp đôi được ước tính là ít nhất 170 triệu won (khoảng 3,1 tỷ đồng). Ngoài cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin tổ chức lễ cưới tại khách sạn Grand Walkerhill, nơi đây cũng diễn ra lễ cưới của những nghệ sĩ đình đám của showbiz Hàn như: Bae Yong Joon - Park Soo Jin, Ji Sung - Lee Bo Young...

Choáng ngợp vì Hyun Bin - Son Ye Jin tổ chức "siêu đám cưới" với chi phí "khủng", dàn sao sang đến dự. (Ảnh: TL)

Trước đó, trang YTN Star đăng tải thông tin độc quyền về quá trình chuẩn bị cho hôn lễ của Hyun Bin - Son Ye Jin. Cụ thể, lễ đường ngoài trời, không gian tổ chức tiệc chào mừng khách mời và công tác trang trí trong ngày trọng đại của cặp đôi hiện đang gấp rút hoàn thành. Theo trang tin này, cặp đôi phim "Hạ cánh nơi anh" cử hành nghi thức quan trọng vào 11h ngày 31/3. Hyun Bin và Son Ye Jin dự định chiêu đãi khách mời cả ngày nên phần lễ chính sẽ diễn ra ngắn gọn.

Nhóm bạn thân của Son Ye Jin gồm Lee Min Jung, Song Yoon Ah, Gong Hyo Jin, Uhm Ji Won, Oh Yoon Ah và Lee Jung Hyun, luôn xuất hiện trong ngày vui của nhau cũng không thể vắng mặt. Theo Insight, đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin là sự kiện tiêu biểu tại showbiz Hàn Quốc trong quý I.

Khách sạn Sheraton Grand Walkerhill Hotel là nơi sẽ diễn ra "siêu đám cưới" của Hyun Bin - Son Ye Jin. (Ảnh: Aston House)



Dàn sao sang đến dự đám cưới Hyun Bin - Son Ye Jin là những ai?

Khi những thông tin về "siêu đám cưới" của Hyun Bin - Son Ye Jin hiếm hoi được phía cặp đôi hé lộ càng khiến người hâm mộ cặp đôi không khỏi tò mò. Nhóm bạn thân của Son Ye Jin gồm: Lee Min Jung, Song Yoon Ah, Gong Hyo Jin, Uhm Ji Won, Oh Yoon Ah... được cho là sẽ xuất hiện trong ngày trọng đại của mỹ nhân phim "Hạ cánh nơi anh". Người se duyên cho Hyun Bin - Son Ye Jin chính là nhà biên kịch Park Ji Eun cũng xác nhận sẽ tham gia sự kiện đặc biệt này. Sports Donga đưa tin, nam diễn viên Jang Dong Gun sẽ đọc bài phát biểu chúc mừng trong đám cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin.

Đám cưới của cả hai sẽ được tổ chức khá kín đáo và chỉ mời khoảng 200 khách gồm bạn bè, người thân và từ chối sự tham gia của báo giới. Theo truyền thông xứ Hàn, trước ngày "siêu đám cưới" của Hyun Bin - Son Ye Jin diễn ra, nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết đã nhận được thiệp mời của cặp đôi. Tuy nhiên, dàn khách mời cũng nhận được yêu cầu không tiết lộ thông tin hay chụp ảnh trong sự kiện liên quan đến hôn lễ của cặp sao phim "Hạ cánh nơi anh" để đảm bảo quyền riêng tư.

Hyun Bin - Son Ye Jin tái hợp trong bộ phim Hạ cánh nơi anh. (Ảnh: TL)

"Xin hãy thông cảm cho chúng tôi. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ gửi những lời chúc phúc và ủng hộ cho khoảnh khắc đặc biệt và quý giá trong cuộc đời của hai diễn viên Son Ye Jin và Hyun Bin. Để đền đáp tình cảm từ người hâm mộ, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức cho các bạn thấy được những khía cạnh tốt đẹp hơn", phía công ty quản lý của Son Ye Jin từng nhấn mạnh khi đưa ra thông báo về đám cưới của cặp đôi.



Son Ye Jin và Hyun Bin từng tham gia phim The Negotiation (Cuộc đàm phán sinh tử). Sau đó, cặp đôi tái hợp trong bộ phim đình đám Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh) của đài tvN. Trước khi về chung một nhà, mỹ nhân phim "Hạ cánh nơi anh" từng dành nhiều lời khen ngợi cho "nửa kia". Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên cho biết: "Anh ấy (Hyun Bin - PV) là một người rất ấm áp và đáng tin cậy khi ở bên. Tôi nghĩ việc một người đàn ông và một người phụ nữ gặp nhau, chia sẻ tình yêu và hứa hẹn về tương lai là điều tuyệt vời. Chúng tôi đã trở thành định mệnh của nhau".