Chủ bậu ở Bắc Ninh vỡ nợ tiền tỷ, có người dân ra xã trình báo mà khóc nghẹn

Chủ bậu ở Bắc Ninh vỡ nợ tiền tỷ, làng quê rúng động



Thông tin chủ bậu – bà Ngô Thị L. ở xã thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vỡ nợ tiền tỷ trong những ngày gần đây đã khiến làng quê vốn yên bình trở lên rúng động. Trong đêm tối, nhiều người dân đã tập trung quanh khu vực nhà chủ bậu để nắm bắt thông tin và mong sớm lấy lại được số tiền đã đóng bậu hoặc cho chủ bậu vay.

Ngôi nhà của chủ bậu ở Bắc Ninh vỡ nợ tiền tỷ, khiến nhiều người dân trong thôn Vọng Nguyệt lo lắng, thậm chí có người khóc nghẹn khi ra làm đơn trình báo gửi tới Công an xã Tam Giang, UBND xã Tam Giang, Công an huyện Yên Phong, UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Khương Lực

Nghĩ đến số tiền chơi bậu và cho chủ bậu vay 80 triệu đồng để lấy lãi mà chủ bậu tuyên bố vỡ nợ, bà Lê Thị T. ở thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh lại thấy nghẹ giọng, bật khóc khi ra trụ sở UBND xã Tam Giang làm đơn để trình báo công an xã và các cơ quan chức năng xã, huyện.

Bà T cho biết, chồng bà mất, một mình bà phải lao động vất vả bươm trải để kiếm tiền nuôi 2 con trai. Trong một thời gian dài, bà đã tích góp, dành dụm từ vài trăm đến một triệu đồng, rồi chỉ vàng. "Đến lúc tích góp được vài chỉ vàng, tôi bán sạch để chơi bậu" – bà T nói và cho biết lúc đầu do không có nhiều tiền nên bà chơi 2 triệu đồng/tháng.

Khi hội bậu kết thúc, bà nhận được 80 triệu đồng, rồi lại cho chủ bậu vay để lấy lãi và hàng tháng tiết kiệm tiền để chơi bậu với mức 3 triệu đồng/tháng. Đóng được 20 suất thì chủ bậu thông báo vỡ nợ. "Trong nhà tôi giờ không còn cái gì" – bà T nói và thổ lộ bà đang giấu con cái việc chơi bậu và cho chủ hậu vay tiền. Trong làng ai có hỏi, bà chỉ thông tin chơi bậu cho con trai - hiện đã đóng 34 suất thì chủ bậu vỡ nợ.

Cùng chung cảnh ngộ, sáng 7/5, ngôi nhà bà Ngô Thị H. ở thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh rộn tiếng trao đổi, hỏi han về cách điền thông tin vào đơn trình báo gửi tới Công an xã, huyện và UBND xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Trong đơn trình báo gửi tới các cơ quan chức năng ở xã Tam Giang và huyện Yên Phong, bà Ngô Thị H. cho biết, do bản thân là nông dân nên trình độ hiểu biết còn hạn chế nên bà tin tưởng tuyệt đối vào vợ chồng ông Nguyễn Thế H và bà Ngô Thị L. Từ 10/9/2021 đến tháng 3/2024, bà H. tham gia chơi 3 bậu với tổng số tiền đóng trực tiếp và chuyển khoản là hơn 178 triệu đồng.

Nhận thấy chủ bậu có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tiền của gia đình bà cùng nhiều gia đình khác trong làng, bà đã làm đơn trình báo gửi tới Công an xã Tam Giang, UBND xã Tam Giang, Công an huyện Yên Phong, UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh với mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xem xét, giải quyết.

Làng Vọng Nguyệt có rất nhiều người chơi bậu vì người dân nghĩ đây là cách để tiết kiệm tiền, gom thành khoản tiền lớn để dùng tới khi làm nhà hay dựng vợ, gả chồng cho con cái. Nhiều gia đình, không chỉ bố mẹ tham gia mà con cái cũng tham gia nên có gia đình chơi bậu với tổng số tiền lên tới hàng trăm, thậm chí gần tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Đăng – Trưởng thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ việc chủ phường bậu là vợ chồng bà Ngô Thị L và ông Nguyễn Thế H vỡ nợ xảy ra trong những ngày gần đây, thôn đã báo cáo UBND xã để nắm bắt và xử lý. "Chắc chắn trong hoạt động đó không được minh bạch nên mới xảy ra vỡ nợ" – ông Đăng nói và cho biết theo dư luận thì số tiền chủ phường hậu đang mất khả năng thanh toán từ 30-100 tỷ đồng.

"Đúng ra họ cứ đóng vào, người trúng lấy thì không bao giờ có chuyện vỡ bậu" – ông Đăng nói và cho biết việc chủ phường bậu vỡ nợ khả năng là do họ lợi dụng hoặc gian dối trong danh sách. Chẳng hạn 30 người chơi bậu nhưng họ ghi thành 50 người, sau đó 20 người ngoài danh sách trúng bậu thì chủ bậu cứ cầm tiền chi vào việc khác thì mới vỡ được.

Công an vào cuộc xác minh thông tin chủ hậu vỡ nợ tiền tỷ

Trao đổi với phóng viên Dân Việt sáng 7/5 về thông tin vụ việc chủ phường hội vỡ nợ trên địa bàn thôn Vọng Nguyệt, Trung tá Nguyễn Văn Thành – Trưởng Công an xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 2/5, người dân thôn Đoài xì xào việc vợ chồng bà Ngô Thị L và ông Nguyễn Thế H vỡ nợ, công an xã Tam Giang đã cử lực lượng xuống nắm bắt.

"Cơ bản ban đầu có đám đông tụ tập ở nhà bà L., ông H."- ông Thành nói và cho biết công an xã đã truyền truyền, vận động để người dân không tụ tập đông người, nếu phát hiện có vụ vỡ nợ thì viết đơn trình báo gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Cùng với đó, lực lượng công an xã Tam Giang tuyên truyền cho bà con không có hành động làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự hoặc từ việc chơi bậu vỡ nợ làm phát sinh các vụ việc khác liên quan tới sức khỏe, tính mạng của chủ bậu. Hiện vụ việc việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên quan tới vụ việc chủ phường hậu vỡ nợ, ông Nguyễn Vân Hà – Phó Chủ tịch UBND Tam Giang cho biết, bà Ngô Thị L – chủ phường bậu bà giáo viên nghỉ hưu, có chồng là sỹ quan quân đội đã nghỉ hưu. Gia đình bà L ông H là người có uy tín ở địa phương, từ trước đến nay không có điều tiếng gì.

Nói về việc chủ bậu vỡ nợ, ông Nguyễn Vân Hà cho biết, đây là trường hợp thứ 3 xảy ra trên địa bàn xã Tam Giang. "Trước ở Đoài, ở Đông có vấn đề gì đâu, trường hợp này là trường hợp thứ 3" – ông Hà nói và cho biết đây người dân ở Tam Giang chơi bậu từ 20 năm nay và đây là vụ vỡ nợ lớn nhất.

Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật, thông tin diễn biến về vụ việc này./.