Nợ thuế 154,9 tỷ đồng, xin được "miễn thuế phạt và tiền phạt" (?)

Báo Dân Việt đã đăng loạt bài: "Người dân góp vốn đầu tư vào dự án nhà ở Tân An Huy, 18 năm chưa nhận được đất để xây nhà" (6/9/2022). Nội dung bài báo phản ánh xung quanh nỗi bức xúc của hàng trăm hộ dân góp vốn đầu tư tại dự án nhà ở Tân An Huy (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM), do Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy (TP.HCM) làm chủ đầu tư.

Sau hơn 18 năm góp vốn, đến nay, phần lớn các hộ dân, dù đã đóng đủ tiền góp vốn, vẫn chưa được chủ đầu tư giao đất nền để xây nhà như cam kết trong hợp đồng góp vốn. Trong khi đó, tại dự án này, chủ đầu tư đã mắc hàng loạt sai phạm, dẫn tới Thanh tra TP.HCM vào cuộc thanh tra.

Kết luận thanh tra của Thanh tra TP.HCM cho rằng, tại dự án nhà ở Tân An Huy, Công ty Tân An Huy còn chậm nộp khoản tiền thuế khoảng 154,9 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Hưng

Kết luận thanh tra số 02/KL-TTTP-P3 ngày 3/1/2018 của Thanh tra TP.HCM, về việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất và việc thực hiện dự án khu nhà ở Tân An Huy, do Công ty Tân An Huy làm chủ đầu tư, Thanh tra TP.HCM đã chỉ ra hàng loạt sai phạm về tài chính, thuế, việc quản lý, sử dụng đất, việc thi công dự án khu nhà ở Tân An Huy…

Trên cơ sở Kết luận thanh tra số 02, ngày 9/5/2018, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ra thông báo, yêu cầu Công ty Tân An Huy: Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, thuế… liên quan đến hoạt động và việc thực hiện dự án.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP.HCM đã yêu cầu Công ty Tân An Huy thực hiện nộp ngân sách nhà nước các khoản thuế và tiền chậm nộp phải nộp còn tồn đọng từ trước ngày 31/10/2017, với số tiền khoảng 154,9 tỷ đồng và thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan (hoán đổi đất nhà nước quản lý) theo quy định.

Tại khu nhà ở thấp tầng đã hoàn thành cơ sở hạ tầng, nhưng chủ đầu tư dự án Tân An Huy vẫn không cho phép các hộ dân xây dựng nhà, dù họ đã góp 100% vốn đầu tư. Ảnh: Hoàng Hưng

Thay vì phải thực hiện các yêu cầu trên, ngày 12/11/2018, Công ty Tân An Huy lại ra văn bản số 38/2018/CV-TAH gửi Thanh tra TP.HCM. Theo đó, Công ty Tân An Huy nại ra một số khó khăn, tồn đọng, đề nghị được "miễn thuế phạt và tiền phạt", do chậm nộp.

Tuy nhiên, Thanh tra TP.HCM một lần nữa khẳng định các vấn đề được Thanh tra TP.HCM nêu ra tại Kết luận thanh tra số 02/KL-TTTP-P3 ngày 3/1/2018. Thanh tra TP.HCM yêu cầu Công ty Tân An Huy "phải có kế hoạch cụ thể, cam kết về tiến độ, khả năng tài chính để khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh các hệ thống hạ tầng kỹ thuật; khắc phục các vi phạm xây dựng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở tại khu thấp tầng dự án đúng quy hoạch được duyệt".

Riêng việc công ty xin được "miễn thuế phạt và tiền phạt" do chậm nộp, thời gian nộp thuế sau 24 tháng, không cưỡng chế thuế…, là thuộc chức năng, thẩm quyền của Cục thuế, Chi cục thuế huyện Nhà Bè.

Nhiều nền đất chưa được giao cho người dân xây dựng nhà, nhưng vẫn được rao bán công khai với giá cao ngất ngưỡng. Ảnh: Hoàng Hưng.

Người dân phải nộp thêm tiền

Trong khi Công ty Tân An Huy xin cơ quan chức năng được "miễn thuế phạt và tiền phạt", thì trái lại, với nhiều hộ dân góp vốn đầu tư dự án, Công ty Tân An Huy lại "đẻ" thêm các khoản thu, buộc các hộ dân phải nộp thêm tiền.

Điều đáng nói, các khoản thu này ngoài hợp đồng góp vốn đầu tư mà Công ty Tân An Huy đã ký kết với khách hàng trước đây. Ví dụ: Công ty Tân An Huy yêu cầu khách hàng phải nộp thêm khoản tiền gọi là "giá trị tăng thêm", theo đơn giá 10 triệu đồng/m2 hoặc khách hàng đã góp vốn đầu tư nhận 120m2 đất nền, phải nộp thêm 1,2 tỷ đồng tiền giá trị tăng thêm (chưa tính thuế VAT).

Giá giao dịch trên thị trường của dự án Trần Thái liền kề dự án Tân An Huy giao động từ 150 - 200 triệu đồng/m2; tuy nhiên, Công ty Tân An Huy lại ra giá "mua lại" đất nền chỉ với giá... 35 triệu đồng/m2. Ảnh: Hoàng Hưng

Đồng thời, khách hàng phải ký quỹ, nộp tiền tương ứng 15% giá trị hợp đồng, 5% chi phí quản lý dự án, 5% chi phí giám sát công trình…

Gần đây, chủ đầu tư còn mời riêng một số hộ dân, thương lượng "mua lại" đất nền đã giao, đã ép cọc, với mức giá… 35 triệu đồng/m2. Vô cùng bức xúc, ông Huỳnh Văn Huy – chủ lô đất C.67 – Dự án nhà ở Tân An Huy – nói: "Giá giao dịch mua bán nền đất tại dự án liền kề là dự án Trần Thái, mức giá giao động từ 150 – 200 triệu đồng/m2, tùy theo vị trí từng lô đất. Dự án Tân An Huy được thành hình 18 năm nay, từ vốn góp của chúng tôi; vậy mà chủ đầu tư lại ép khách hàng mua lại chỉ với giá… 35 triệu đồng/m2. Quá bèo bọt".

Chưa kể, người dân cho rằng việc chủ đầu tư xé lẻ, mời từng hộ dân lên trụ sở, cho xem "file đền bù" trên máy tính và nói rằng, đất nền đã giao cho người dân "chưa được đền bù, giải tỏa", đề nghị "thanh lý hợp đồng", "mua lại" nền đất, là không minh bạch.

Trước hàng loạt vấn đề đặt ra tại dự án Tân An Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Võ Phan Lê Nguyễn – cho biết: "UBND huyện Nhà Bè đã có báo cáo tình hình thực hiện các chỉ đạo của UBND TP xung quanh dự án này. Đặc biệt là kết quả thực hiện các chỉ đạo của UBND TP liên quan đến nội dung Kết luận số 02/KL-TTTP-P3 của Thanh tra TP.HCM.

Hiện nay, UBND huyện Nhà Bè vẫn tiếp tục phối hợp với các sở, ban, nganh TP thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng tại dự án. UBND huyện Nhà Bè yêu cầu Công ty Tân An Huy hoàn tất thực hiện các nội dung đã nêu tại Kết luận thanh tra số 02 và chỉ đạo của UBND TP".