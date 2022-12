Thu đủ tiền, giao đất nền, ép cọc

Báo Dân Việt đã đăng bài: "Người dân góp vốn đầu tư vào dự án nhà ở Tân An Huy, 18 năm chưa nhận được đất để xây nhà" (6/9/2022). Nội dung bài báo phản ánh xung quanh nỗi bức xúc của hàng chục hộ dân góp vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại dự án nhà ở Tân An Huy, do Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy (TP.HCM) làm chủ đầu tư.

Sau hơn 18 năm góp vốn, đến nay, phần lớn các hộ dân, dù đã đóng đủ tiền góp vốn vẫn chưa được chủ đầu tư giao đất nền để xây nhà như cam kết. Mới đây, lại xuất hiện có hộ dân đã được chủ đầu tư lập biên bản bàn giao đất nền, nhưng vẫn chưa thể xây dựng nhà.

Rất nhiều hộ dân góp vốn đầu tư vào dự án nhà ở do Công ty Tân An Huy làm chủ đầu tư vẫn chưa xây được nhà để ở. Ảnh: Hồng Việt

Đơn cử, tại lô đất mang mã số C.67 (168,7m2) được bà Hồ Thuy Trang (sau này chuyển nhượng cho ông H.V.H) đóng tiền góp vốn 100% từ năm 2010. Lô đất này đã được Công ty Tân An Huy lập biên bàn giao nền đất ở cho bà Trang vào ngày 12/10/2010. Sau đó, bà Trang ký hợp đồng với Công ty Tân An Huy, để công ty này thực hiện ép móng cọc, chuẩn bị cho việc xây dựng nhà, với 525m cọc.

Bà Trang đã thanh toán hơn 151 triệu đồng cho Công ty Tân An Huy về công việc ép cọc này. Tuy nhiên, từ đó đến nay (ngày 20/12/2022), vì dự án đình trệ, bị cơ quan chức năng thanh tra các sai phạm, nên phía bà Trang chưa thể tiến hành xây dựng nhà (mặc dù lô đất đã được bàn giao và ép cọc).

Rồi lật kèo, đòi thu mua lại đất nền, tại sao?

Trao đổi với PV Dân Việt, ông H.V.H cho biết: "Công ty Tân An Huy yêu cầu khách hàng thanh toán 100% giá trị hợp đồng góp vốn để được nhận nền đất. Chúng tôi đã thanh toán đầy đủ tiền góp vốn và đã nhận nền (có biên bản bàn giao nền đất). Nghĩa là đất nền đã được chủ đầu tư đền bù, giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án.

Có lô đất đã được bàn giao, ép cọc, nhưng chủ đầu tư vẫn đòi "mua lại"; trong lúc đó, có không ít lô đất được rao bán ngang nhiên như thế này. Ảnh: Cao Hùng

Thế mà hôm nay, chủ đầu tư lại mời chúng tôi lên trụ sở, cho xem "file đền bù" trên máy tính và nói rằng, đất nền đã giao cho người dân "chưa được đền bù, giải tỏa" (?). Chủ đầu tư đề nghị "thanh lý hợp đồng", bằng cách "mua lại" các nền đất đã giao".

Theo tìm hiểu của PV, ngày 14/10/2022, Công ty Tân An Huy đã mời ông H.V.H – chủ lô đất C.67, với đề nghị "thương lượng mua lại lô C.67". Ông H.V.H đã ra điều kiện: "Nếu chủ đầu tư mua lại đất nền, tôi chấp nhận; nhưng với mức giá là 200 triệu đồng/m2. Trước mắt, tôi đề nghị Công ty Tân An Huy tạo điều kiện cho người dân được san lấp nền đất, làm hàng rào để bảo vệ ranh giới, cột mốc, cọc móng… trên đất".

Quang cảnh một góc dự án nhà ở Tân An Huy, tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Ảnh: Cao Hùng

Về phía chủ đầu tư dự án là Công ty Tân An Huy, ông Nguyễn Hồng Anh Tuấn – Tổng Giám đốc – cho biết: "Mức giá 200 triệu đồng/m2 là quá cao so với giá thị trường. Lô đất C.67 có một phần nằm trong vị trí khu đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng (diện tích 1.250m2 của ông Phạm Văn Vui). Công ty Tân An Huy chỉ đồng ý thu mua lại với mức giá 35 triệu đồng/m2".

Mặt khác, lấy lý do vị trí lô đất C.67 nằm trên phần đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng, nên Công ty Tân An Huy không đồng ý cho ông H.V.H san lấp mặt bằng nền đất và làm hàng rào.

Trong khi đó, một nhân viên về lĩnh vực tài nguyên – môi trường tại UBND huyện Nhà Bè cho rằng: Trên thực tế, lô đất C.67 nằm trong dự án đã được giải phóng mặt bằng, là đất sạch. Chủ đầu tư đã làm đường tráng nhựa, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đã bàn giao nền đất, ép cọc…

Một góc dự án nhà ở Tân An Huy đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhưng người dân chưa thể xây dựng nhà. Ảnh: Cao Hùng

Nếu đất trên vẫn nằm trong diện tích đất chưa bồi thường cho chủ đất trước đây, thì trách nhiệm thuộc chủ đầu tư. Không thể chấp nhận việc chủ đầu tư đã thu đủ tiền góp vốn đầu tư, bàn giao đất nền, ép cọc; giờ đây lại lật kèo, mua lại đất nền của khách hàng.

Theo một số khách hàng góp vốn đầu tư dự án của Công ty Tân An Huy, ít nhất, có 6 hộ dân đang trong tình trạng bị chủ đầu tư đòi "mua lại" đất nền đã bàn giao.

Được biết, tại Kết luận thanh tra số 02/KLTT-P3 ngày 4/1/2018 của Thanh tra TP.HCM, về việc "chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất và việc thực hiện Dự án xây dựng khu nhà ở Tân An Huy".

Thanh tra TP.HCM không hề kết luận việc Công ty Tân An Huy ban hành các "Biên bản bàn giao nền đất ở" cho khách hàng góp vốn đầu tư dự án là trái quy định luật pháp. Thanh tra TP.HCM không yêu cầu chủ đầu tư "mua lại" nền đất của khách hàng.

Đặc biệt, tại Kết luận thanh tra số 02, Thanh tra TP.HCM đã yêu cầu Công ty Tân An Huy phải "khắc phục các vi phạm xây dựng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở tại khu thấp tầng dự án đúng quy hoạch được duyệt". Công ty Tân An Huy phải chịu trách nhiệm giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của khách hàng đã góp vốn đầu tư tại dự án, theo quy định của pháp luật.