Chủ tịch Hà Nội trao bằng khen của Thủ tướng cho nhân dân huyện Đông Anh

Cụ thể hóa các chỉ đạo của Thủ tướng với biện pháp khoanh vùng ổ dịch "3 lớp"

Trao bằng khen của Thủ tướng cho 3 tập thể và 4 cá nhân, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh chúc mừng và biểu dương các tập thể và mong muốn: "Các đồng chí tiếp tục bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Không lơ là, mất cảnh giác, không hoang mang, mất bình tĩnh, quyết tâm chủ động quyết liệt, bản lĩnh, đồng bộ, hiệu quả với cách làm sáng tạo của các đồng chí nhưvừa rồi để tiếp tục phát huy trong thời gian tiếp đây".

Chủ tịch Hà Nội nêu rõ, dịch bệnh Covid-19 đã hoành hành hơn 1 năm qua gây thiệt h ại lớn cho sựphát triển kinh tế xã hội. Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 này, tại Hà Nội đã có 218 ca bệnh, trong đó 117 ca bệnh xuất phát từ ba bệnh viện lớn trên địa bàn, trong đó có Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 nằm trên địa bàn huyện Đông Anh.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.

Ngay từ ngày đầu tiên phát hiện ca F1 vào ngày 30/4, huyện Đông Anh đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng bộ và hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và UBND TP là: Khoanh vùng hẹp, quản lý chặt.



"Huyện có cách làm sáng tạo cụ thể hóa các chỉ đạo của Thủ tướng là khoanh vùng ổ dịch "3 lớp" tại những nơi bị cách ly, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa không ngăn sông cấm chợ, làm đảo lộn đời sống người dân.

"3 lớp" đó là: Lớp lõi có dịch giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (cách ly tuyệt đối); lớp tiếp theo thực hiện theo chỉ thị 15 Thủ tướng (chốt kiểm soát mềm ở các ngõ phục vụ sinh hoạt, tiếp ứng nhu yếu phẩm đến từng nhà, tiếp ứng cho lớp 1 và lớp 3 khi cần thiết);

Lớp ngoài cùng thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng (chốt kiểm soát y tế, mọi người ra vào phải đo thân nhiệt, ghi chép đầy đủ thông tin. Ai không phận sự miễn vào; ai không thật sự cần thiết thì không nên ra ngoài, nhất định không cho người đi, đến ở vùng dịch ra vào)", ông Chu Ngọc Anh cho hay.

Theo Chủ tịch Hà Nội, cách thức thực hiện phong tỏa "3 lớp" đã "khóa chặt" nguồn lây theo từng mức độ và giảm thiểu ảnh hưởng tới hoạt động sinh hoạt và lao động, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, huyện Đông Anh cũng đã triển khai toàn bộ kịch bản ứng phó dịch bệnh ở mức cao nhất, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; thực hiện "3 trước" là "đánh giá nhận định trước", "chuẩn bị phương án trước", "phát hiện hành động trước" gắn với thực hiện phương châm "4 tại chỗ". Người đứng đầu cấp ủy chính là "Tư lệnh" "4 tại chỗ".

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân huyện Đông Anh có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ động, bản lĩnh đảm bảo tuyệt đối an toàn ngày bầu cử

Người đứng đầu Chính quyền Hà Nội nêu việc, ngày 10/5 vừa qua, ngay sau khi Bí thư Thành ủy kiểm tra trực tiếp công tác phòng chống dịch ở địa bàn, huyện đã cụ thể hóa những chỉ đạo thành những giải pháp quyết liệt, hiệu quả theo đúng tinh thần: "Bình tĩnh chủ động, quyết liệt, đồng bộhiệu quả".

Từ đó, tình hình dịch trên địa bàn huyện Đông Anh cơ bản đã được kiểm soát, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo các nhiệm vụ tổ chức bầu cửbảo đảm an toàn, đúng tiến độ; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, TP quyết tâm và quyết liệt để thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch và đặc biệt là tổ chức tuyệt đối an toàn, thành công ngày bầu cử để đây: "Thực sự là ngày hội của nhân dân trong mọi tình huống".

Ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, với đợt bùng phát dịch Covid-19 lần này, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương, Bí thư Thành ủy về phòng chống dịch Covid-19, toàn bộ hệ thống chính trị của TP đã vào cuộc quyết liệt, xác định nhiệm vụ chống dịch là quan trọng, cấp bách và ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay.

Thường trực Thành ủy, Bí thư Thành ủy đã có nhiều chỉ đạo sâu sát với Ban Cán sự Đảng UBND TP, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủtướng Chính phủ, Bộ Y tế với các biện pháp triển khai bài bản, khoa học, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, phù hợp, trúng, đúng với diễn biến dịch bệnh.

"Với tinh thần tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, chúng ta chuyển từ trạng thái phòng ngự là chính sang kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngự và tấn công, lấy tấn công là chính để dập tắt dịch bệnh, đúng theo tinh thần Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 đã nêu rõ phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm "phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình", ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Chủ tịch Hà Nội cho cho hay, Thường trực Thành ủy, Bí thư Thành ủy, UBND TP đã có nhiều công điện, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo quyết liệt thực hiện phòng chống dịch bệnh, giao trách nhiệm cho quận, huyện, thị xã, phải thực sự là những "tư lệnh" trên mặt trận chống dịch.

Bí thư, Chủ tịch các cấp, từ quận huyện đến phường xã, thôn phải vào cuộc với tinh thần cao nhất, chống dịch như chống giặc, và người đứng đầu chịu trách nhiệm trước TP về hiệu quả chống dịch.

Ông Chu Ngọc Anh khẳng định, TP chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Quận huyện, xã phường nào để xảy ra dịch bệnh diện rộng, không thể tổ chức bầu cử, trì trệ kinh tế-xã hội do nguyên nhân chủ quan, dứt khoát sẽ xử lý người đứng đầu các cấp. Không chấp nhận việc lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để cộng đồng, toàn hệ thống chính trị phải trả giá đắt bằng tính mạng, sức khoẻ người người dân.

"Mục tiêu cao nhất của chúng ta là vì sức khỏe, tính mạng, sự bình yên của nhân dân và lợi ích quốc gia, dân tộc", Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

Chủ tịch Hà Nội cho biết, cùng với việc giao trách nhiệm, thời gian qua, TP rất chú trọng công tác khen thưởng, động viên tinh thần đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch và những tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác này.



Trong những đợt dịch bệnh vừa qua, hàng nghìn tấm gương chống dịch đã được khen thưởng, là nguồn động viên lớn cho công tác phòng chống dịch bệnh có hiệu quả. Những các nhân, tập thể lơlà trong công tác phòng chống dịch, gây lây lan dịch bệnh cũng được xử lý nghiêm đúng người, đúng trách nhiệm, làm gương cho cộng đồng.

"Tất cả các cấp cần quán triệt bám sát tinh thần chủ đạo, BT, đảm bảo tuyệt đối thông suốt chế độthông tin; TP kiểm tra các quận huyện, quận huyện kiểm tra các xã phường; xã phường kiểm tra các thôn, xóm, khu dân cư; phát huy hơn nữa tinh thần, trách nhiệm. Đi trước 1 bước, làm tốt "phòng thủ", chủ động tấn công, nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch", Chủ tịch Hà Nội nói.

Với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội", "chủ động tấn công" dịch bệnh, Chủ tịch Hà Nội bày tỏ chia sẻ với các tỉnh, thành bạn đang có dịch bùng phát mạnh.



Đơn cử như ở Bắc Giang, ngay khi dịch bệnh bùng phát mạnh ở tỉnh này trong 2 ngày qua, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chủ trương hỗ trợ với mức cao nhất theo tinh thần: "Thực chất, hiệu quảnhất".

Ngay trong chiều nay (16/5) Hà Nội đã hỗ trợ Bắc Giang xét nghiệm trên 10.000 mẫu; hỗ trợ điều điều tra truy vết khoanh vùng dập dịch toàn bộ khu công nghiệp Vân Trung gần 100.000 công nhân (nơi có 152 ca dương tính).

Đồng thời, đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn toàn bộ khu công nghiệp Hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid 19 tại khu công nghiệp này.

"Thành phố cũng sẽ cử ngay 16 chuyên gia chống dịch hàng đầu để hỗ trợ cho Bắc Giang. Ngay trong chiều nay các chuyên gia sẽ lên đường nhận nhiệm vụ khoanh vùng, truy vết, tư vấn tăng cường phương châm 4 tại chỗ để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch", Chủ tịch Hà Nội thông tin.