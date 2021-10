Chủ tịch Hà Nội yêu cầu mở cao điểm giám sát việc chấp hành phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 20/10, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký công điện số 22về việc triển khai các biện pháp tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu giám đốc/thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn triển khai một số các biện pháp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, khẩn trương triển khai kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm và sự chủ động vào cuộc quyết liệt, thực chất, hiệu quả, ngay từ cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức chiến dịch cao điểm kiểm tra, tra giám việc phòng, chống Covid-19 ở địa bàn quản lý. (Ảnh: Trung Nguyên)

Với ban chỉ đạo, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống dịch theo địa bàn. Đồng thời, tổ chức chiến dịch cao điểm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh của Trung ương và thành phố theo lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Sở Y tế thành phố tiếp tục duy trì công tác xét nghiệm tầm soát các đối tượng, khu vực có nguy cơ cao theo chỉ định của ngành y tế; thực hiện kế hoạch tiêm vaccine, ưu tiên tiêm vaccine mũi 2 cho người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, công nhân các khu công nghiệp, chế xuất, lực lượng shipper, vận chuyển, giáo viên, người làm việc tại các khu vực nguy cơ lây nhiễm cao như trung tâm thương mại, siêu thị… tiến tới tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi khi có vaccine và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra, vào thành phố sẽ chính thức dừng hoạt động. (Ảnh: Tiến Chương)

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, nghiên cứu Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông Vận tải tổng hợp, tham mưu, báo cáo thành phố để tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Đáng chú ý, công điện của ông Chu Ngọc Anh nêu rõ, Công an thành phố chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng, nhất là tại cơ sở và tại các địa bàn, khu vực cách ly y tế; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là hành vi chống lại lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, dừng hoạt động của các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra/vào thành phố; phối hợp Sở Y tế, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương giám sát, kiểm soát y tế đảm bảo việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với các tổ chức, cá nhân liên quan tại các sân bay, nhà ga, bến xe và các tuyến giao thông của ngõ trên địa bàn Thành phố theo quy định, đặc biệt đối với người và phương tiện trở về từ vùng dịch. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu cơ quan này căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn, tham khảo ý kiến của đại diện ban phụ huynh học sinh để khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai kịp thời các hoạt động giáo dục và đào tạo tương ứng cấp độ dịch tại các địa bàn thuộc thành phố, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo quy định của Trung ương và thành phố.