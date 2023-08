Chủ tịch Hội NDVN, Bí thư Tỉnh ủy An Giang dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X: 6 nội dung trọng tâm được thảo luận sôi nổi

Sáng 2/8, tại TP Long Xuyên, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra trọng thể. Dự, chỉ đạo Đại hội có ông Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN; ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.