Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn trao quà Tết cho người dân tại 4 địa phương của An Giang

Sáng 30/1, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã dẫn đầu Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh An Giang đến trao quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Cùng đi với đoàn còn có ông Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.

Tại đây, Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh An Giang đã tổ chức trao 100 phần quà (mỗi phần trị giá 800.000 đồng, gồm 600.000 đồng tiền mặt và 200.000 đồng là thực phẩm) cho các nông dân là gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Hội An, thị trấn Mỹ Luông và xã An Thạnh Trung.

Phát biểu tại buổi trao quà, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là trong dịp Tết đến xuân về, hôm nay, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng với các đơn vị có quan đến các địa phương trao một phần quà cho các nông dân là gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, tuy phần quà không lớn nhưng sẽ góp phần để người dân đón Tết vui tươi, sum vầy và hạnh phúc.

Sau khi trao quà tại huyện Chợ Mới, Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh An Giang đã đến trao quà cho nông dân là gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Long Xuyên.

Tại đây, đoàn công tác cũng tổ chức trao 100 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, gồm 800.000 đồng tiền mặt và 200.000 đồng là thực phẩm) cho các nông dân là gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó 1 ngày, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã dẫn đầu Đoàn công tác của Đại biểu Quốc Hội tỉnh An Giang đến trao quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.