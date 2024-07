Chủ tịch Hội Nông dân Nghệ An: "Mỗi bài báo trên NTNN/Dân Việt chứa đựng giá trị, bài học quý cho nhà nông"

"Khi bài báo "Từ bỏ công việc có mức lương khủng, chàng kỹ sư xây dựng về quê nuôi bò 3B và có ngay tiền tỷ" đăng ngày 3/7 trên báo NTNN/Dân Việt, nông dân Trần Văn Quân (xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), nhân vật chính trong bài báo thấy rất vui, cảm giác được cổ vũ, động viên và mong muốn những nông dân khác có thể áp dụng mô hình này trong khởi nghiệp. Bài báo đã được nông dân Trần Văn Quân, người thân, bạn bè chia sẻ rộng rãi.

Lấy ví dụ trên để thấy vai trò của Báo NTNN/Dân Việt hết sức quan trọng. Một mô hình, một gương điển hình được đăng trên báo NTNN/Dân Việt, cán bộ, hội viên, nông dân mừng và phấn khởi lắm. Nhiều người gửi link bài báo của báo NTNN/Dân Việt cho người thân, bạn bè, lãnh đạo chính quyền địa phương, đoàn thể. Chưa kể, từ những bài báo đó, hội viên, nông dân học hỏi, tìm hiểu, làm theo và khởi nghiệp thành công. Rồi từ đó, có thêm nhiều hội viên, nông dân thay đổi cuộc sống, cải thiện thu nhập, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

Có thể nói, thông tin trên báo NTNN/Dân Việt về chính trị, đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhà nông... đều rất nhanh, phong phú, đa dạng và thiết thực. Bản thân tôi là người đọc báo Dân Việt rất nhiều và thường xuyên đọc" - ông Nguyễn Quang Tùng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chia sẻ trước thềm hội nghị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Báo NTNN/Dân Việt và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

Thưa ông, mục tiêu chính Chương trình phối hợp hoạt động giữa Báo NTNN/Dân Việt và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An là gì?

- Như chúng ta đã biết, Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới có nhấn mạnh đến nhiệm vụ về đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, tập hợp, vận động hướng dẫn nông dân làm giàu, tham gia phát triển kinh tế. Do đó, mục tiêu đầu tiên của chương trình phối hợp này là để cụ thể Nghị quyết 46, đó là để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của hội nông dân các cấp. Qua Báo NTNN/Dân Việt tăng cường thông tin, tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, công tác hội và phong trào nông dân Nghệ An trên các kênh thông tin của Báo.

Bên cạnh đó, cổ vũ, động viên nông dân Nghệ An phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

Đặc biệt, tạo thói quen theo dõi, thu hút khích lệ cán bộ, hội viên, nông dân Nghệ An đọc Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt để nâng cao kiến thức, học tập kinh nghiệm và áp dụng vào sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thăm mô hình nuôi bò 3B tại Diễn Châu.

Còn mục tiêu cụ thể là gì, thưa ông?

- Trước mắt, hai bên sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, thu hút cán bộ, hội viên nông dân Nghệ An tích cực đọc Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt.

Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt trong công tác tuyên truyền của Hội, coi đây là tài liệu bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Hội và là tài liệu chính phục vụ sinh hoạt chi hội, tổ hội nông dân.

Tuyên truyền, giúp hội viên, nông dân thấy được lợi ích, tích cực tham gia đọc báo Báo Nông thôn ngày nay/Báo điện tử Dân Việt nhằm nâng cao hiểu biết, áp dụng vào thực tiễn.

Chúng tôi đặt mục tiêu, phấn đấu từ tháng 1/2025 trở đi, 100% cán bộ, trên 20% hội viên nông dân tỉnh Nghệ An thường xuyên đọc Báo điện tử Dân Việt. Đến hết tháng 10/2024, có 100% cán bộ và ít nhất 15% hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An cài đặt "App Báo Dân Việt".

Để làm được như vậy, trước mắt, mỗi xã sẽ có tối thiểu 200 người cài đặt App Báo Dân Việt.

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thăm thủ phủ lươn đồng tại xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Mong muốn của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An sau khi ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên, thưa ông?

- Đó là phối hợp tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tuyên truyền việc xây dựng, triển khai các chương trình đề án thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 69/2024/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ chính trị; Kế hoạch số 257-KH/TU ngày 14/6/2024 thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Chú trọng tuyên truyền, cổ vũ sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội; giới thiệu các mô hình, điển hình phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào khởi nghiệp sáng tạo của của nông dân Nghệ An và quảng bá hình ảnh tiềm năng, lợi thế nông nghiệp, nông thôn, nông sản tiêu biểu Nghệ An trên Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt.

Tôi cũng rất mong cùng với Báo NTNN/Dân Việt phối hợp tuyên truyền, quảng bá rộng rãi, kịp thời các hoạt động tuyên dương điển hình xuất sắc trong phong trào nông dân, các hoạt động lớn do Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức như: Tuyên dương nông dân Nghệ An xuất sắc (5 năm 2 lần); Tuyên dương chi hội trưởng xuất sắc (5 năm 2 lần); "Chợ phiên OCOP Nghệ An" (1năm 1 lần); Giải bóng chuyền nông dân Nghệ An cúp "Bông lúa vàng" (3 năm 1 lần)…

Đặc biệt là phối hợp tổ chức hoạt động an sinh xã hội như xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ hội viên nông dân nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; hỗ trợ hội viên nghèo mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; trao sinh kế giúp nông dân thoát nghèo; thăm hỏi tặng quà cho các gia đình hội viên nông dân gặp khó khăn, hoạn nạn; cuộc vận động "Viên gạch nghĩa tình"…

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Quang Tùng (áo trắng, hàng đầu) thăm mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường ở Hưng Nguyên.

Kỳ vọng của ông vào việc thực hiện những mục tiêu, nội dung sau khi hai bên ký kết, triển khai thực tế?

- Các nội dung, mục tiêu đặt ra trong chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh Nghệ An với Báo NTNN/Dân Việt đều rất cụ thể, rõ ràng. Tôi cân nhắc từng câu chữ khi cùng đưa vào nội dung phối hợp và kỳ vọng, tin tưởng khi thực hiện sẽ thực chất, hiệu quả và hoàn toàn khả thi.

Về phần chúng tôi, tới đây, sẽ ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh phong trào "Đọc và làm theo báo Hội" trong cán bộ, hội viên, nông dân; chỉ đạo theo dõi, tương tác trên các ứng dụng số, mạng xã hội của Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt, nhất là các nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hoạt động của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tổ chức kỳ sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc đọc Báo điện tử Dân Việt gắn hướng dẫn cài đặt App Báo Dân Việt.

Song song với đó là sẽ chủ động cung cấp cho Báo Nông thôn ngày nay/ điện tử Dân việt thông tin hoạt động cũng như kết quả mà tổ chức hội và phong trào nông dân đạt được theo định kỳ và đột xuất khi cần thiết; trao đổi đề cương, gợi mở đề tài để phóng viên của báo triển khai tuyên truyền theo kế hoạch hàng năm và yêu cầu nhiệm vụ của từng thời điểm. Tổ chức trao đổi với phóng viên nhằm nâng cao hiểu biết về các hoạt động của hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, phóng viên Báo tiếp cận, khai thác thông tin nhiều hơn nữa về các lĩnh vực công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Nghệ An.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An rất mong phối hợp lựa chọn đối tượng, địa điểm, huy động lực lượng tham gia các hoạt động truyền thông; các chương trình an sinh xã hội; các sự kiện vừa và nhỏ dành cho nông dân do Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt tổ chức trên địa bàn Nghệ An.

Xin cảm ơn ông!