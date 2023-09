Hội Nông dân Nghệ An vượt khó khẳng định vai trò nòng cốt đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững

Khó khăn thử lửa, khẳng định vai trò của các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Với trách nhiệm, quyết tâm cao của các cấp hội, sự đồng lòng hưởng ứng của hội viên, nông dân, công tác Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện, tạo được những dấu ấn nổi bật.

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An luôn bám sát cơ sở, nhờ vậy phong trào, công tác hội không ngừng được nâng cao, có sự lan tỏa mạnh mẽ tạo nên hiệu ứng tích cực. Trong ảnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thăm mô hình trồng chế biến chè ở xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ IX đề ra đều đạt và vượt. Vị thế, uy tín của Hội Nông dân các cấp được khẳng định. Niềm tin, sự gắn bó của nông dân đối với tổ chức hội được nâng lên.

Để hoàn thành các mục tiêu của Đại hội IX, ngay từ đầu, công tác tuyên truyền, vận động được Hội Nông dân tỉnh Nghệ An xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, thiết thực và có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của hội viên, nông dân.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An luôn quan tâm đến quyền lợi của hội viên Hội Nông dân. Ảnh: Thắng Tình

Các cấp hội tập trung tuyên truyền chủ trương chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, hội viên, nông dân hiểu, tiếp cận và thực hiện tốt hơn các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển của Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, vận động cán bộ hội viên, nông dân ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid- 19, cao điểm là Chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19". Chương trình đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ, khẳng định vai trò của Hội Nông dân các cấp.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết trong sản xuất kinh doanh. Từ đó, nông dân chuyển tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung quy mô hàng hóa, sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị. Nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng thương hiệu, sản xuất nông sản an toàn, thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Nhờ sự vận động của các cấp Hội Nông dân, người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng thương hiệu, sản xuất nông sản an toàn. Ảnh: Thắng Tình

Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức hội được tăng cường, hình thức tập hợp nông dân được mở rộng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã kết nạp được trên 55.558 hội viên, vượt chỉ tiêu đề ra.

Việc xây dựng và phát triển chi hội nông dân, tổ hội nông dân theo nghề nghiệp được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả cao. Đến hết tháng 6/2023, toàn tỉnh Nghệ An thành lập được 53 chi hội, 895 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 14.780 hội viên tham gia. Phát triển mô hình tổ chức hội theo nghề nghiệp đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, góp phần khắc phục những hạn chế, khó khăn trong hoạt động của hội.

Công tác tập hợp nông dân, xây dựng tổ chức hội ở vùng biển, vùng có đông đồng bào công giáo được quan tâm. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt, biểu dương chi hội trưởng xuất sắc là người công giáo, tập huấn cán bộ vùng giáo. Chương trình đồng hành cùng ngư dân bám biển do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An triển khai được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, hội viên, ngư dân đồng tình hưởng ứng.

Phong trào viên gạch nghĩa tình của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát động lan tỏa rất mạnh mẽ giúp đỡ được nhiều gia đình hội viên gặp khó khăn về nhà ở. Ảnh: T.T

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từng bước được chuẩn hoá. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trong tỉnh đã mở được 412 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ từ cơ sở đến tỉnh. Đội ngũ cán bộ được trẻ hóa mạnh mẽ, đào tạo bài bản cả về chuyên môn và lý luận chính trị.

Trong nhiệm kỳ, nhiều tập thể và hàng ngàn cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban nhân dân các cấp tặng cờ, bằng khen, kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam"

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển sâu rộng mang lại hiệu quả cao. Trong 5 năm qua, hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp trong tỉnh Nghệ An đã tạo thêm việc làm cho 150.155 lao động địa phương, giúp đỡ có hiệu quả 88.089 lượt hộ khó khăn về vốn, vật tư, kỹ thuật, kinh nghiệm để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tổ hội nông dân nghề nghiệp một bức đột phá trong phương thức tập hợp nông dân, mang lại hiệu quả cao. Trong ảnh, các thành viên tổ hội nông dân nghề nghiệp nuôi ốc bươu đen ở xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Ảnh: T.T

Ngoài ra, thông qua các cuộc vận động do tổ chức Hội triển khai, hội viên nông dân toàn tỉnh đã đóng góp hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hội viên nghèo, hội viên có điều kiện khó khăn về nhà ở

Khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới

Vai trò của tổ chức Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được khẳng định. Nhiều chương trình, kế hoạch do Hội Nông dân tỉnh Nghệ An triển khai mang lại hiệu quả rõ nét, tạo dấu ấn, có đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Qua đó khẳng định vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

Bộ mặt nông thôn tại Nghệ An đã có những thay đổi rõ nét, qua đó thể hiện vai trò nòng cốt của nông dân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.T

Trong 5 năm qua nông dân toàn tỉnh Nghệ An đã đóng góp được hơn 3.500 tỷ đồng, hiến hơn 930.000 m2 đất, tham gia gần 1,5 triệu ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 309 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 53 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đạt kết quả tích cực, ngành nghề sản xuất ở nông thôn ngày càng đa dạng, phong phú. Tính đến 30/6/2023, toàn tỉnh có 409 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên, trong đó có 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt kết quả tích cực. Ảnh: Thắng Tình

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An ban hành Đề án Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn giai đoạn 2022-2025. Xây dựng, đề xuất UBND tỉnh ban hành Đề án "Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm, phế phẩm nông nghiệp giai đoạn 2023-2025".

Các cấp Hội Nông dân hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng được được 1.495 mô hình bảo vệ môi trường, 454 mô hình thu gom, xử lý rác thải tại hộ gia đình, 462 mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, xây dựng được 2.125 vườn mẫu nông dân, 880 vườn chuẩn nông thôn mới, 1.664 hàng cây, 134 vườn cây nông dân ơn Bác. Hội nông dân toàn tỉnh Nghệ An đã tuyên truyền, góp phần vận động được gần 2 triệu lượt hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm y tế, 48.539 hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nhiều mô hình phát triển kinh tế tại Nghệ An được đánh giá rất cao. Ảnh: Thắng Tình

Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đề xuất UBND tỉnh phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn giai đoạn 2020-2023". Quá trình thực hiện đề án, các cấp Hội Nông dân đã mở được 107 lớp tập huấn, xây dựng được trên 400 mô hình sản xuất nông sản an toàn.

Đồng thời, hoạt động hỗ trợ nông dân về vốn được các cấp Hội Nông dân tập trung đẩy mạnh, thông qua việc xây dựng và phát triển nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, nâng cao chất lượng nhận ủy thác ngân hàng chính sách xã hội và tích cực phối hợp với các ngân hàng thương mại cho nông dân vay vốn.

Các cấp Hội Nông dân tại Nghệ An luôn quan tâm sâu sắc đến đời sống của hội viên trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Thắng Tình

Tính đến 6/2023, Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt gần 100 tỷ đồng. Dư nợ nhận ủy thác ngân hàng chính sách xã hội đạt 3.414 tỷ đồng, tăng hơn 1 ngàn tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, nợ quá hạn giảm mạnh chỉ còn hơn 0,03% . Dư nợ tín chấp ngân hàng NN&PTNT cho nông dân vay vốn đạt 2.136, 3 tỷ đồng, tăng 1.441,3 tỷ so với đầu nhiệm kỳ.

Hội nông dân các cấp đã hỗ trợ xây dựng trên 1.000 mô hình sản xuất nông nghiệp có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức 21 lớp tập huấn kiến thức về thương mại điện tử cho 3.165 cộng tác viên về phương pháp xây dựng thương hiệu, giới thiệu quảng bá sản phẩm, quy trình giao dịch trên sàn thương mại điện tử, đưa trên 100 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Postmart.