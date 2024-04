Chủ tịch Hội Nông dân xã ở Hà Nội vào top 10 Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu

Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2023. Ban Tổ chức cho biết, hội đồng xét chọn giải thưởng đã chọn được 18 hồ sơ tiêu biểu/34 hồ sơ gửi về và tiếp tục lựa chọn ra 10 gương tiêu biểu nhất để tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trong đó, có anh Nguyễn Mạnh Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Yên (H.Phú Xuyên, Hà Nội).

Vừa là Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Yên, anh Nguyễn Mạnh Hiếu còn là chủ cơ sở sản xuất giày dép Huy Hoàng. Bản thân anh tích cực tham gia phát triển kinh tế tại địa phương, tạo việc làm ổn định cho 15 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ; tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, tình nguyện.

Anh Nguyễn Mạnh Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Yên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Năm 2023, anh Hiếu cũng được Hội Nông dân TP Hà Nội vinh danh là Nông dân Thủ đô xuất sắc.



Danh sách 10 Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2023

1. Thạc sĩ - bác sĩ nội trú Dương Thị Trà Giang (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội): Đoạt giải nhất lĩnh vực y - dược tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP.Hà Nội lần thứ 1 (2022 - 2023); giải nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023); giải nhất với sáng kiến "Xe đẩy cấp cứu chảy máu sau đẻ" tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tuổi trẻ ngành y TP.Hà Nội lần thứ 30, năm 2023…

2. Đinh Cao Sơn (sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội): Được tặng Huân chương Lao động hạng nhì; "Học sinh ba tốt" cấp tỉnh, cấp T.Ư năm 2023; điển hình tiêu biểu trong học tập, lao động sáng tạo giai đoạn 2020 - 2023 (tỉnh Hà Tĩnh); huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế 2023; giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn hóa học năm học 2022 - 2023.

3. Trịnh Văn Chiến (giảng viên Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội): Giành giải thưởng của Liên minh châu Âu cho những đóng góp trong xuất sắc cho dự án 5G; Giải thưởng phản biện gương mẫu của Tạp chí IEEE Wireless Communications Letters trong các năm 2016, 2017 và 2021 và Tạp chí IEEE Transactions on Communications năm 2022; Giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2023.

4. Nguyễn Xuân Phong (Giám đốc Trí tuệ nhân tạo tại FPT Software): Là một trong 100 tri thức trẻ tham gia Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam; là người tiên phong, góp phần đưa công nghệ AI về Việt Nam; giữ vai trò là đại diện liên kết giữa viện nghiên cứu Mila với Tập đoàn FPT để xây dựng Trung tâm Nghiên cứu FPT.AI tại Quy Nhơn, Bình Định.

5. Anh Nguyễn Mạnh Hiếu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội. Cùng với làm Chủ tịch Hội Nông dân xã anh Hiếu hiện đang là chủ cơ sở sản xuất giày dép Huy Hoàng, bản thân anh tích cực tham gia phát triển kinh tế tại địa phương, tạo việc làm ổn định cho 15 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ; tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, tình nguyện.

6. Nguyễn Thiên Kim (học sinh Trường THCS Ngũ Hiệp, H.Thanh Trì, Hà Nội): Giành huy chương vàng giải Cờ tướng trẻ các câu lạc bộ miền Bắc - Tranh cúp mùa hạ năm 2023; Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam chứng nhận đạt Giải vô địch Cờ tướng thế giới lần thứ 17, năm 2022; huy chương bạc môn cờ tướng tại giải trẻ thế giới tổ chức tại Malaysia tháng 7.2023.

7. Trần Thị Thu Hoài (Huấn luyện viên bộ môn Cầu Mây, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội): Đoạt huy chương vàng vô địch thế giới năm 2013, 2016, 2022 cùng nhiều huy chương tại các giải ASIAD, vô địch châu Á...

8. Đại úy Nguyễn Đình Chiểu (Công an P.Xuân Tảo, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội): Là cán bộ, chiến sĩ có nhiều sáng kiến được đánh giá cao trong công tác triển khai "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" ở cơ sở; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2021 - 2022; giải thưởng Gương mặt trẻ Công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023...

9. Nguyễn Quốc Hoàng Anh (nghệ sĩ đa phương tiện; giám tuyển nghệ thuật; Nhà sáng lập dự án "Lên Ngàn"): Là người tạo ra các sản phẩm âm nhạc với sự kết hợp truyền thống như kèn bóp, sáo, đàn bầu, nhị và bộ gõ với âm nhạc điện tử nhằm thu hút khán giả hiện đại và gìn giữ các thể loại nghệ thuật như chèo, tuồng, chầu văn...; được Hanoi Grapevine Finest 2021 - 2022 đề cử nghệ sĩ tích cực của năm vì những cống hiến cho cộng đồng sáng tạo Việt Nam.

10. Nguyễn Văn Thanh (xã Thanh Lâm, H.Mê Linh, Hà Nội): Tích cực tham gia hiến máu, bắt đầu hiến máu từ năm 2014 khi là sinh viên, đến nay đã hiến tiểu cầu 123 lần và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn; là gương Người tốt, việc tốt cấp TP.Hà Nội năm 2022.

Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu là giải thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hà Nội. Dự kiến, lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2023 sẽ tổ chức vào ngày 11.5, trong khuôn khổ "Ngày hội Thanh niên thủ đô". Đây là năm thứ 15 Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình này.