Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh trống khai giảng tại Trường PTDTNT Gia Lai

Sáng 5/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Gia Lai.

Theo thầy Võ Thành Nguyên, Hiệu trưởng Trường PTDTNT tỉnh Gia Lai, năm học 2023-2024, toàn trường có 400 học sinh. Liên tục 12 năm liền, trường có 100% tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, 85% học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trên cả nước, trong đó 40% được tuyển thẳng.

Lễ khai giảng tại Trường PTDTNT tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Lộc

Từ ngôi trường thân yêu này, hàng ngàn học sinh con em đồng bào dân tộc Bahnar, Jrai, Thái, Nùng, Tày, Êđê, Xơ đăng… đã trưởng thành, đóng góp nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà. Trong số đó, nhiều học sinh của trường đã trở thành cán bộ lãnh đạo các cấp trong tỉnh.

Chủ tịch Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn dự lễ khai giảng. Ảnh: Hoàng Lộc

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Trường PTDTNT tỉnh Gia Lai đã đạt được trong thời gian qua.



Theo Chủ tịch nước, việc thành lập hệ thống Trường PTDTNT nói riêng và coi trọng giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung là một chủ trương sáng tạo, thể hiện tư duy chiến lược, sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước ta với mục tiêu tạo nguồn cán bộ và nguồn nhân lực có trình độ cho vùng dân tộc thiểu số.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ khai giảng ở Trường PTDTNT tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Lộc

"Do xuất phát điểm, điều kiện sống của nhiều em không được thuận lợi như học sinh vùng miền xuôi, thành thị. Vì thế, cùng một chương trình giáo dục, nhà trường và các thầy cô giáo phải rất coi trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy; phải kiên trì, bền bỉ, với phương pháp sư phạm phù hợp nhất, giúp các em bù đắp những kiến thức còn thiếu hụt; không chạy theo điểm số, thành tích. Nhà trường phải hết sức coi trọng giữa học và hành; tổ chức cho các em tích cực lao động, biết giữ gìn và làm đẹp cảnh quan nhà trường…để qua đó giúp các em nhận thức rõ hơn trách nhiệm với tập thể, nâng cao tính kỷ luật, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Hoàng Lộc

Chủ tịch nước đề nghị, nhà trường phải thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách của nhà nước đối với học sinh; không ngừng chăm lo, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần thiết thực của các em. Mỗi thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong trường phải thương yêu học sinh như con em của mình; chăm lo chu đáo cho các em từ việc học tập đến bữa ăn, giấc ngủ, nhất là khi các em xa gia đình. Các em học sinh phải coi ngôi trường là ngôi nhà của mình; luôn trân trọng, nhớ ơn các thầy, cô giáo, nhân viên, người lao động trong trường.

"Tôi đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tỉnh Gia Lai tiếp tục dành sự quan tâm thiết thực, đầu tư cho sự nghiệp giáo dục của địa phương nói chung và các Trường PTDTNT, bán trú của Gia Lai nói riêng; xây dựng cho được môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh để các thầy cô giáo và các em học sinh được giảng dạy và học tập trong niềm vui, hạnh phúc, được phát huy tối đa năng lực sáng tạo cá nhân, góp phần quan trọng thực hiện thành công đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước trao quà cho học sinh Trường PTDTNT tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Lộc

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đánh trống khai giảng năm học mới và trao tặng 10 suất quà cho các học sinh Trường PTDTNT tỉnh Gia Lai, tặng 100 triệu đồng cho quỹ khuyến học của tỉnh Gia Lai.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị TP.Cần Thơ quan tâm hơn nữa đến chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên

Sáng 5/9, tại TP.Cần Thơ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã dự lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024 tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Dự lễ khai giảng năm học mới còn có ông ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn; ông Cao Huy, Phó Chánh Văn phòng Chính phủ; cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Thành ủy, UBND, các Sở, Ban ngành TP.Cần Thơ, quận Ninh kiều, phường An Cư; cán bộ, giáo viên và 1.200 đại diện 2.600 học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu; Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn; ông Cao Huy, Phó Chánh văn phòng Chính phủ dự lễ khai giảng năm học mới tại TP.Cần Thơ. Ảnh: Hồng Cẩm



Tại lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã đọc thư của Chủ tịch nước gửi các thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới.



Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã đọc thư của Chủ tịch nước gửi các thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Hồng Cẩm

Phát biểu khai giảng năm học mới, thầy Trương Vĩnh Khoa, Hiệu trưởng trường THCS Đoàn Thị Điểm cho biết, cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương; sự chỉ đạo sát sao của Sở GDĐT thành phố, Phòng GDĐT Quận Ninh Kiều, sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban đại diện cha mẹ học sinh, Trường THCS Đoàn Thị Điểm đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trưởng được giữ vững, đội ngũ thầy cô giáo thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh gía, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số trong giáo dục văn nhà trường; các em học sinh luôn khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu thi đua học tập, rèn luyện giữ vững truyền thống hiểu học nhà trường, nhiều học sinh đạt giải cấp quận, cấp thành phố, cấp quốc gia góp phần duy trì ổn định chất lượng bền vững...

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024 tại TP.Cần Thơ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gửi tới các thầy, cô giáo, các vị phụ huynh và toàn thể các em học sinh lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc Trường THCS Đoàn Thị Điểm và ngành Giáo dục Cần Thơ đạt được nhiều thành công trong năm học mới. Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá rất cao những kết quả mà thầy trò trường THCS Đoàn Thị Điểm đã đạt được trong nhiều năm qua.

"Là những người con của miền Tây sông nước, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, hơn ai hết, bác mong các cháu là những người gương mẫu, tiên phong bằng những hành động thiết thực, truyền cảm hứng để cùng cộng đồng chủ động thực hiện các biện pháp thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm hỏi các học sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm. Ảnh: Hồng Cẩm

Tôi mong muốn các thầy cô giáo luôn phấn đấu, tu dưỡng, hoàn thiện, được học trò nhớ tới như những tấm gương khát khao học tập và cống hiến cho quê hương, đất nước; tấm gương về lòng nhân ái và những giá trị cao quý. Mỗi thầy cô hãy thắp lên trong các thế hệ học sinh Việt Nam ngọn lửa trí tuệ, yêu nước, thương nòi, tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh", Phó thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý đến thầy trò Trường THCS Đoàn Thị Điểm.



Đối với ngành Giáo dục TP.Cần Thơ, Phó Thủ tướng yêu cầu cần xác định tầm quan trọng của xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, để hướng tới cộng đồng học tập đoàn kết, nơi mà mỗi em đều có cơ hội phát triển và thể hiện tài năng của mình.

Đồng thời đề nghị Bộ GDĐT, UBND TP.Cần Thơ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập để triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, thực hiện cho được các mục tiêu về phổ cập giáo dục được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, bảo đảm nguyên tắc "có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp".

"Với niềm phấn khởi, tự hào và tin tưởng sâu sắc, tôi xin chúc Trường THCS Đoàn Thị Điểm và ngành Giáo dục Cần Thơ một năm học thành công, chúc các cháu học sinh một năm học thật tuyệt vời", Phó Thủ tướng chúc mừng.

Quang cảnh lễ khai giảng. Ảnh: Hồng Cẩm Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Sáng nay (5/9), cùng với hơn 22 triệu học sinh cả nước, khoảng 336.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tham dự lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024. Đúng 7 giờ 30 phút, các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã tới dự và động viên lễ khai giảng tại trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Cùng dự còn có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương cũng như tỉnh Thái Nguyên. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh trống Khai giảng năm học mới 2023 - 2024 tại trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc. Ảnh: Phương Thảo

Năm học 2022 - 2023, trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc tròn 65 năm xây dựng và phát triển, đây là năm học đầu tiên thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông năm 2018 ở cấp THPT. Đây cũng là năm học đầu tiên trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc chuyển cơ quan chủ quản từ Bộ GDĐT về Ủy ban Dân tộc. Trong năm học này, nhà trường có gần 2.900 học sinh, trong đó có hơn 900 học sinh lớp 10 nhập học. Năm học vừa qua, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích tiêu biểu với 16 học sinh giỏi cấp Quốc gia, 2 giải Nghiên cứu khoa học kĩ thuật cấp Quốc tế và Quốc gia, 264 học sinh giỏi cấp tỉnh; 60 huy chương học sinh giỏi các trường Chuyên khu vực Duyên hải, đồng bằng Bắc bộ và khu vực Trung du miền núi phía Bắc; 100% học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp THPT, 80% học sinh đỗ vào các trường đại học, trong đó có hơn 200 em học sinh đạt số điểm rất cao từ 24 điểm trở lên ở các tổ hợp xét tuyển, nhiều em lọt top thí sinh có điểm cao nhất cả nước. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà thầy và trò trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc đã đạt được trong năm học vừa qua. Để hướng tới mục tiêu trở thành trường Phổ thông Dân tộc nội trú trọng điểm chất lượng cao của cả nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ Ban dân tộc mong muốn năm học mới 2023 - 2024, nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học; chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin… Nhân dịp đến thăm, dự lễ khai giảng tại trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Lưu Quang đã tặng hoa chúc mừng và trao tặng 10 bộ máy tính cho nhà trường. Đồng thời, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng bày tỏ mong muốn, các nhà trường, các thầy cô giáo và học sinh tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh đều có nhận thức đúng, hành động thiết thực, hướng tới mục tiêu xây dựng con người Thái Nguyên phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần truyền thống quê hương cách mạng. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự khai giảng năm học mới tại cù lao Tân Phú Đông (Tiền Giang) Sáng nay 5/9, trường THCS Tân Phú, huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) tổ chức khai giảng năm học mới cho 349 học sinh. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh trống khai trường và phát biểu chào mừng, chúc mừng thầy, trò Trường THCS Tân Phú bước vào năm học mới.

"Trường THCS Tân Phú tiếp tục nâng cao công tác dạy và học, góp phần vào sự nghiệp trồng người, đào tạo nhân tài cho đất nước. Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần thấm nhuần quan điểm, chủ trương về giáo dục đào tạo của Đảng, Nhà nước và lời dạy của Bác Hồ. Cần chú trọng quan tâm, tạo điều kiện tốt cho công tác giáo dục đào tạo, đồng thời kết hợp dạy văn hóa với dạy đạo đức, giáo dục truyền thống yêu nước; đổi mới công tác giáo dục gắn với chuyển đổi số", Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Thiên Long Theo ông, hiếu học là truyền thống quý báu và tự hào của quê hương Tiền Giang. Trường THCS Tân Phú cũng như nhiều trường học khác trong tỉnh đã rất nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng quà cho tập thể CBGV nhà trường và học sinh nghèo vượt khó của trường. Dịp này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đã dự lễ khánh thành công trình cấp nước sạch cho người dân tại xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông. Kinh phí thực hiện công trình này do ông vận động doanh nghiệp tài trợ.

Hải Phòng: Khai giảng năm học mới nhanh gọn trong thời tiết thuận lợi



Sáng ngày 5/9, các trường từ mầm non tới cấp THPT trên địa bàn TP.Hải Phòng khai giảng năm học mới năm 2023 - 2024.

Chị Trần Thị Mỹ Duyên, trú tại phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Hải Phòng cho biết, con chị học mầm non 5 tuổi, Trường mầm non Bắc Sơn, quận Kiến An. Trước kỳ nghỉ lễ 2/9 dài ngày, các con đã được cô giáo tập luyện văn nghệ và dặn dò rất kỹ lưỡng để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Ngày 4/9, các con tham gia tổng duyệt trước khi khai giảng chính thức.

Theo ghi nhận tại điểm trường mầm non Bắc Sơn và trường THCS Bắc Sơn, trên địa bàn quận Kiến An, các trường tổ chức lễ khai giảng rất nhanh gọn, học sinh rất hào hứng, vui vẻ cho ngày lễ khai giảng.

Theo em Trần Thị Thu Huyền, lớp 7C1, Trường THCS Bắc Sơn, em cho biết, sau kì nghỉ hè dài, em rất nhớ thầy, cô, trường, lớp. Trong không khí khai giảng trang trọng, ý nghĩa của lễ khai giảng em và các bạn đều rất hào hứng đón chào năm học mới bắt đầu.

Khoảnh khắc trong lễ khai giảng tại Trường THCS Bắc Sơn. Ảnh: TP





Tiết mục văn nghệ của học sinh trường THCS Bắc Sơn. Ảnh: TP

Còn chị Phạm Thị Hương, trú tại huyện An Dương chia sẻ, sau kỳ nghỉ hè dài, các con chị mong tới lớp học từng ngày, chỉ muốn được gặp bạn và được đi học. Chị cảm thấy rất vui, hạnh phúc về điều này.

Các con lắng nghe cô dặn dò cho năm học mới bắt đầu học chính thức vào ngày 6/9. Ảnh: TP

Theo chị Trần Thị Yến, trú tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, sáng 5/9, chị đã tham gia lễ khai giảng của con trai học tại Trường THCS Bắc Sơn. Các con dự khai giảng với thời tiết thuận lợi, đặc biệt lễ khai giảng của trường diễn ra nhanh gọn nhưng rất trang trọng, ý nghĩa.



Hà Tĩnh: Hơn 362.000 giáo viên, học sinh bước vào năm học mới

Cùng với hàng triệu giáo viên, học sinh cả nước, sáng nay, 5/9, hơn 362.000 học sinh, giáo viên ở Hà Tĩnh bước vào lễ khai giảng năm học mới.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại trường THPT Phan Đình Phùng (TP.Hà Tĩnh) hàng trăm học sinh trường đã có mặt từ sớm, mặc quần áo chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn dự lễ khai giảng. Lễ khai giảng được tổ chức đảm bảo khoa học, trang trọng, ngắn gọn, ý nghĩa, phù hợp với điều kiện địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội đến trường. Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) năm nay đón 586 học sinh khối 10 đã đăng ký và xuất sắc trúng tuyển vào trường. Ảnh: PV

Các cô giáo vui mừng chào đón học sinh thân yêu. Ảnh: Tập Thỏa