Chưa đầy 20 ngày, con nuôi Đường Nhuệ bị khởi tố liên tiếp ở 2 vụ án

Chiều 21/5, thông tin mà Dân Việt nắm được, Công an TP.Thái Bình (Thái Bình) đã khởi tố bị can Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, SN 1971, TP.Thái Bình), Tiến "trắng" (được biết đến là con nuôi Đường Nhuệ) về tội "Xâm phạm chỗ ở công dân".

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình phê chuẩn.

Liên quan đến vụ án "Xâm phạm chỗ ở của công dân" mà Công an TP.Thái Bình đã khởi tố vụ án vào ngày 6/2/2021 này, trước đó ở một phiên tòa Đường Nhuệ đã trình bày, rằng Đường cho người xuống Công ty Lâm Quyết là để "trông hộ".

Và kết quả của việc "trông hộ" theo như Đường Nhuệ trình bày đã gặp phải phản ứng, tố cáo từ gia đình ông bà Nguyễn Văn Lẫm (SN 1962, quản lý Công ty Lâm Quyết) và vợ là bà Phạm Thị Quyết (SN 1967, cả 2 cùng trú ở phường Trần Lãm, TP.Thái Bình).

Công ty Lâm Quyết trước khi Đường Nhuệ cho người xuống chiếm giữ. (Ảnh: NVCC)

Theo đó, ông Lẫm, bà Quyết tố giác Đường Nhuệ có hành vi cho người đến Công ty Lâm Quyết (có trụ sở tại thôn Đông Hải, xã Vũ Chính, TP.Thái Bình) đuổi hết công nhân ra khỏi công ty, chiếm giữ đồ đạc, đe dọa đánh, giết và đưa hình ảnh gia đình ông Lẫm bà Quyết lên mạng xã hội vào khoảng tháng 10/2017.

Đến ngày 6/2/2021 nêu trên, Công an TP.Thái Bình đã khởi tố vụ án nêu trên để điều tra theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh Công ty Lâm Quyết sau khi Đường Nhuệ cho người xuống chiếm giữ được gia đình chủ công ty ghi lại.

Liên quan đến bị can Bùi Mạnh Tiến, cũng trong tháng 5/2021, cụ thể là ngày 5/5/2021, Tiến "trắng" đã bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can ở vụ "bảo kê" hỏa táng gây rúng động dư luận.

Ở vụ "bảo kê" hỏa táng mà Tiến bị khởi tố, Công an tỉnh Thái Bình đã phải ra kết luận điều tra 1 lần, 2 lần kết luận điều tra bổ sung khi bị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại.

Theo đó, ở lần kết luận điều tra, đề nghị truy tố lần đầu tiên, Tiến "trắng" không bị xử lý hình sự vì Công an tỉnh Thái Bình cho rằng chưa đủ căn cứ xử lý.

Sau khi bị VKSND tỉnh Thái Bình trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung, Công an tỉnh Thái Bình đã kết luận điều tra bổ sung, gửi hồ sơ đề nghị truy tố vợ chồng Đường Nhuệ và các đồng phạm, thời điểm này, Tiến cũng chưa bị khởi tố bị can.

Phải đến lần trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung thứ 2, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố Tiến "trắng" trong vụ án vào ngày 5/5/2021.

Cũng liên quan đến vụ án Đường Nhuệ cho người đến chiếm giữ Công ty Lâm Quyết, trước khi khởi tố vụ án để điều tra, Công an TP.Thái Bình đã từng không khởi tố vụ án hình sự.

Vào năm 2020, Viện KSND tỉnh Thái Bình đã hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12, ngày 29/3/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình, liên quan đến tố cáo Đường Nhuệ và đàn em chiếm đóng, hủy hoại tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Lâm Quyết.

Cùng với đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cũng giao Công an TP.Thái Bình phục hồi điều tra, xác minh làm rõ những nội dung tố cáo.