Kẻ bị khởi tố với Đường Nhuệ vụ "bảo kê" hỏa táng vừa lĩnh thêm 9 năm tù

Ngày 13/5, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ "Cố ý gây thương tích" có liên quan đến đàn em của Đường Nhuệ (Nguyễn Xuân Đường, SN 1971, TP.Thái Bình, Thái Bình).



Cụ thể, 2 bị cáo được đưa ra xét xử là Vũ Đình Kiên (SN 1984, Tam Quang, Vũ Thư, Thái Bình) và Phạm Văn Úy (SN 1989, Vũ Thư, Thái Bình, trú TP.Thái Bình).

Kiên và Úy bị đưa ra xét xử theo khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự trong vụ án "Cố ý gây thương tích" này.

Nội dung vụ án thể hiện, do có mâu thuẫn, khoảng 23 giờ ngày 9/10/2012, tại sân vận động xã Hòa Bình (Vũ Thư), anh Nguyễn Cơ Thạch (SN 1987, Hòa Bình, Vũ Thư) bị Kiên, Úy cùng một số đối tượng dùng dao chém nhiều nhát.

Phạm Văn Úy và Vũ Đình Kiên (áo xanh) vừa lĩnh thêm lần lượt 9 và 6 năm tù trong vụ đánh nạn nhân ở xã Hòa Bình tổn thương 47% sức khỏe vào năm 2012. (Ảnh: TTXVN)

Hậu quả của vụ việc khiến anh Nguyễn Cơ Thạch bị tổn hại 47% sức khỏe.

Thời điểm này, gia đình nạn nhân đã có đơn gửi Cơ quan điều tra Công an huyện Vũ Thư yêu cầu làm rõ vụ việc.

11 ngày sau khi bị hành hung, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư ra quyết định trưng cầu giám định về tỷ lệ tổn thương cơ thể, anh Thạch và gia đình từ chối giám định, nói 2 bên hòa giải, không đề nghị xử lý hình sự.

Trong vụ việc, anh Thạch đã nhận bồi thường thiệt hại 230 triệu đồng. Đến ngày 4/5/2020, anh Thạch có đơn gửi Cơ quan điều tra đề nghị xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người gây ra thương tích cho mình vào năm 2012 tại sân vận động xã Hòa Bình.

Trước diễn biến này, qua nghiên cứu hồ sơ, ngày 16/6/2020, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích".

Với 2 bị cáo trong vụ án "Cố ý gây thương tích" mà Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình vừa đưa ra xét xử hôm nay, cả 2 người này đều đang chấp hành án tù của một vụ án "Giết người" khác.

Đáng chú ý, bị cáo Phạm Văn Úy là kẻ bị khởi tố bị can cùng với Đường Nhuệ trong vụ "bảo kê" hỏa táng mà Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra. Úy, vợ chồng Đường Nhuệ, Bùi Mạnh Tiến (Tiến "trắng", con nuôi Đường Nhuệ) và 3 người khác là bị can trong vụ "bảo kê" gây rúng động dư luận đó.

Trở lại với vụ án "Cố ý gây thương tích" này, trước chứng cứ, tài liệu và diễn biến xét xử tại tòa, Tòa sơ thẩm quyết định tuyên phạt Phạm Văn Úy 9 năm tù giam, tổng hợp hình phạt ở vụ án "Giết người" trước đó, buộc Úy phải chấp hành bản án 22 năm tù.

Với đồng phạm của Úy là Vũ Đình Kiên, bị cáo này bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt 6 năm tù giam, tổng hình phạt ở vụ án "Giết người" buộc Kiên phải chấp hành án tù 18 năm.