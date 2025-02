"Chưa từng có" trong lịch sử: Bắc Ninh thu ngân sách 7.200 tỷ đồng chỉ trong 1 tháng đầu năm

Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh thông tin, tháng 1/2025, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt 7.233 tỷ đồng, tăng 66,7% so với tháng trước và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một con số thu kỷ lục đối của tỉnh Bắc Ninh so với các năm trước.

Nếu nhìn vào tổng thu ngân sách của năm 2024, đạt khoảng 33.000 tỷ đồng, số thu ngân sách trong tháng 1/2025 đã chiếm gần 22% so với mức bình quân thu của cả năm, thể hiện sự đóng góp quan trọng của tháng đầu năm vào thành tích tài chính của tỉnh.

Bắc Ninh đang nỗ lực để trở thành “cứ điểm” của các nhà sản xuất hàng đầu thế giới. Trong tháng 1/2025, Bắc Ninh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng hơn 1,39 tỷ USD, chiếm 32,2% tổng vốn đầu tư cả nước, gấp gần 6,1 lần cùng kỳ. Điều này đã giúp tăng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mức tăng cao so với cùng kỳ. Ảnh: BN





Về cơ cấu thu của tháng 1/2025, thu nội địa ước đạt 6.513 tỷ đồng, tăng mạnh 218,8% so với tháng trước và tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ hải quan ước đạt 720 tỷ đồng, tăng 7,5% so với tháng trước và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong thu nội địa, các khoản thu có mức tăng cao so với cùng kỳ như: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Thu thuế ngoài nhà nước; Thu thuế thu nhập cá nhân và thu lệ phí trước bạ.

Tháng 1, tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 4.655,2 tỷ đồng, tăng 206,9% so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 1.795 tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển ước 650 tỷ đồng, chi thường xuyên ước 1.145 tỷ đồng.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 1/2025, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 4,33 tỷ USD, tăng 48,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Các doanh nghiệp FDI đã đầu tư vào 39 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, Bắc Ninh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng hơn 1,39 tỷ USD, chiếm 32,2% tổng vốn đầu tư cả nước, gấp gần 6,1 lần cùng kỳ.

Trước đó, ngày 2/1, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 nhà đầu tư trong và ngoài nước với tổng số vốn 1,8 tỷ USD , trong đó số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là 1,67 tỷ USD .

Một trong những dự án đáng chú ý được trao chứng nhận đầu tư đợt này là dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất màn hình và các linh kiện điện tử của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam với tổng vốn 1,2 tỷ USD. Mới đây nhất, Công ty TNHH Amkor Technology của Hàn Quốc cũng thông báo sẽ nâng gấp 3 lần cho nhà máy sản xuất bán dẫn tại khu công nghiệp Yên Phong II-C với 3,6 tỷ sản phẩm mỗi năm, sớm hơn 11 năm so với kế hoạch ban đầu (dự kiến năm 2036).

Năm 2024, Bắc Ninh cũng là tỉnh dẫn đầu về thu hút nguồn vốn FDI của cả nước với số vốn đăng ký đạt 6,1 tỷ USD. Ngay trong quý I năm 2025, tỉnh Bắc Ninh cũng đặt mục tiêu thu hút 2,5 tỷ USD.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn đã bày tỏ sự vui mừng khi nhiều nhà đầu tư tiếp tục lựa chọn Bắc Ninh là điểm đến đầu tư và cho biết Bắc Ninh đang nỗ lực để trở thành “cứ điểm” của các nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

Lũy kế đến nay, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.315 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 26,7 tỷ USD; vốn đầu tư hạ tầng là 263,91 triệu USD. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 26,9 tỷ USD.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cũng đặt ra 4 nhiệm vụ trọng tâm đột phá: Xây dựng Bắc Ninh trở thành cứ điểm quan trọng, là trụ cột trong hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn của Việt Nam; tập trung xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, bứt phá phát triển trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số; xây dựng Bắc Ninh trở thành một trong các trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển hàng đầu của cả nước.

Ngoài ra, Dự thảo Kế hoạch cũng nêu 7 nhiệm vụ chính trị cụ thể và danh mục các chỉ tiêu tổng thể, trong đó, nhiều chỉ tiêu đề xuất đưa Bắc Ninh nằm trong top 10 toàn quốc.

Bắc Ninh cũng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức 2 con số trong năm 2025, cao hơn mức bình quân chung cả nước (dự kiến 8%), thuộc tốp các tỉnh đầu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số.

Hiện tỉnh Bắc Ninh đang triển khai một loạt các công trình trọng điểm như dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; dự án sân bay Gia Bình giai đoạn 1, 2; chuẩn bị đầu tư tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với trung tâm TP Hà Nội dài 46km; dự án xây dựng cầu Kênh Vàng kết nối với tỉnh Hải Dương, cầu Hà Bắc 2 kết nối với tỉnh Bắc Giang...

Tổng vốn đầu tư công năm 2025, Bắc Ninh dự kiến triển khai là 7.400 tỷ đồng (tương đương khoảng 23% tổng thu ngân sách năm 2024).

Mới đây, Văn phòng Trung ương Đảng đã có thông báo kết luận về việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng chấp thuận cho tỉnh Bắc Ninh trình Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương (dự kiến quý II năm nay sẽ trình) với lộ trình đến cuối năm 2026, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.