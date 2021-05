Chuẩn bị bầu cử tại TP.HCM: Các ứng cử viên bắt đầu tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

Các địa phương đã hoàn tất việc niêm yết danh sách những người ứng cử.

TP.HCM có 37 người chính thức ứng cử ĐBQH khóa XV và 13 người được Trung ương giới thiệu về TP.HCM ứng cử. Như vậy, TP.HCM có tổng cộng 50 ứng cử viên ĐBQH. Cùng với đó, có 158 ứng viên ĐB HĐND TP.HCM, 67 ứng viên ĐB HĐND TP.Thủ Đức, 284 ứng viên ĐB HĐND 5 huyện và hơn 3.000 ứng viên ĐB HĐND các xã, thị trấn.



Ủy ban bầu cử TP.HCM cho biết. đến nay, TP cũng đã lập xong danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh.

Về công tác đảm bảo y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố, Trung tâm y tế, Phòng Y tế TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện, Trung tâm cấp cứu 115, các bệnh viện đều đã xây dựng kế hoạch về chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 và sơ cấp cứu trong thời gian diễn ra bầu cử.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và tổ chức bầu cử đang được thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ.

Hoạt động tuyên truyền về bầu cử diễn ra ngày càng sôi động. Ngày 3/5, các tổ bầu cử niêm yết danh sách những người ứng cử ở khu vực bỏ phiếu. Song song đó, các địa phương cần rà soát tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của người ứng cử để triển khai niêm yết tại khu vực bỏ phiếu.

Từ ngày 4/5 đến 24h trước ngày bầu cử (ngày 23/5), cần chú trọng tổ chức hội nghị để các ứng cử viên gặp gỡ tiếp xúc cử tri theo quy định và vận động bầu cử đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch giữa các ứng cử viên.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 có chiều hướng diễn biến phức tạp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ chỉ đạo Sở Y tế có kịch bản chi tiết về phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian diễn ra bầu cử. Trong đó, lưu ý tình huống xảy ra dịch bệnh trong thời điểm bầu cử. TP.Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn cần bố trí, sắp xếp hợp lý khu vực bỏ phiếu để người dân thuận tiện bỏ phiếu, đảm bảo khoảng cách an toàn đúng như quy định trong phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, các địa phương cần lưu ý cập nhật, lập bổ sung danh sách cử tri đối với người thực hiện cách ly y tế phòng chống dịch bệnh.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử, các địa phương cần thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, PCCC và xây dựng các phương án xử lý đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử.

Địa bàn TP.Thủ Đức rộng và tổng số cử tri là hơn 700.000 người. Đến cuối ngày 3/5, TP.Thủ Đức xác định xong 360 điểm bỏ phiếu, trong đó có tám điểm bầu cử riêng dành cho sinh viên ở các ký túc xá, khu chung cư, nhà tạm giam, tạm giữ…

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Đức, tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các ĐB cũng đã thông qua danh sách chính thức và biểu quyết thống nhất 100% đối với 67 ĐB đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử ĐB HĐND TP.Thủ Đức. Từ 67 ứng cử viên, cử tri trên địa bàn TP.Thủ Đức sẽ bầu chọn ra 40 ĐB HĐND TP.Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026.