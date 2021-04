TP.HCM: Huy động tổng lực để đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra bầu cử

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang phát biểu tại họp báo chiều 28/4.

Đợt cao điểm tấn công tội phạm



Ông Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP cho biết, thời gian qua trên địa bàn vẫn còn xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, các nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm ngày càng nhiều, vấn đề ô nhiễm tiếng ồn, tình hình đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, dễ phát sinh, bùng phát dịch Covid-19 khi tình hình dịch tại Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ đang diễn biến hết sức phức tạp.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ diễn ra nhiều sự kiện trọng đại như kỷ niệm 30/4, 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là ngày hội bầu cử 23/5, UBND TP tiếp tục chỉ đạo Công an TP, các ban ngành, quận huyện, TP.Thủ Đức phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện, lễ hội, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, không để kẻ xấu lợi dụng phá hoại, gây mất an ninh trật tự.

Ban chỉ đạo 138 TP.Thủ Đức, quận huyện, phường xã thực hiện thực chất công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; phối hợp UBND các địa phương giáp ranh triển khai các nội dung giải pháp phòng chống tội phạm, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm để tội phạm và tệ nạn lợi dụng hoạt động.

Huy động nguồn kinh phí xã hội hóa mua sắm, lắp đặt bổ sung hệ thống camera quan sát an ninh trật tự tại các khu vực, địa bàn, tuyến đường chưa được lắp đặt.

Tiếp tục theo dõi diễn biến dịch bệnh Covid-19, quản lý chặt chẽ địa bàn dân cư, bảo đảm việc chấp hành nghiêm khai báo lưu trú, tạm trú, nhất là khai báo y tế. Phối hợp các lực lượng chức năng, đặc biệt là ngành giao thông, các cơ quan vận tải công cộng đường dài để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép. Phối hợp giám sát chặt chẽ các khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở cách ly người nhập cảnh, phòng ngừa lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Tuyên truyền vận động các gia đình có người thân ở nước ngoài nếu có nhu cầu về nước phải theo đường chính thống, hợp pháp; chủ động phát hiện và khai báo các trường hợp từ nước ngoài nhập cảnh trái phép trong cộng đồng.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm diễn ra từ 15/4 đến 14/6 nhằm chủ động đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt trong thời gian diễn ra bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Công an TP sẽ trực chiến 100% quân số

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, vừa qua Công an TP.HCM vừa triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, kéo giảm tội phạm đạt 9,75%.

Theo Đại tá Quang, sắp tới sẽ bước vào cao điểm mới, có tầm quan trọng như dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 tiến tới kỷ niệm sinh nhật Bác, bầu cử QH và HĐND. Đây là thời điểm quan trọng với Công an TP.HCM và cả người dân cũng như các cơ quan chức năng về việc đảm bảo an ninh trật tự.

"Công an đã có kế hoạch phương án cụ thể không để xảy ra phá hoại gây cháy nổ cũng như tội phạm khác để bảo vệ sự kiện, lễ hội diễn ra trong đợt thống nhất non sông. Chúng tôi có từng phương án riêng. Theo đó, công an TP trực chiến 100% quân số, nắm chắc tình hình cơ sở để xử lý kịp thời" – ông Quang nói.

Công an TP.HCM hiện đã và đang phối hợp với các đơn vị liên quan và các vùng giáp ranh ra quân phối hợp đảm bảo ANTT, an toàn xã hội.

"Chúng tôi tiến hành tổng kiểm tra hành chính, kiểm tra lưu trú. Vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ. Qua đó xen kẽ các kế hoạch chuyên đề để phát hiện tội phạm ẩn náu, tín dụng đen, ma túy, cờ bạc, tệ nạn ở khu vực nhạy cảm, nơi kinh doanh có điều kiện để xử lý triệt để tội phạm" - ông Quang tiếp.

Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh về công tác phòng chống đua xe và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ông nói: "Công an TP ra kịch bản, chống đua xe, huy động CSGT, hình sự đặc nhiệm, cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan chống đua xe, thực hiện các phương án, diễn tập để chống đua xe".

Ban Giám đốc cũng chỉ đạo công an quận huyện, tập trung nắm, xử lý nghiêm cơ sở độ xe, thay đổi kết cấu xe vì đây là mầm móng tạo điều kiện cho đua xe.

Về việc phòng chống Covid-19, Công an TP.HCM vẫn tiếp tục là tuyến đầu, cùng với các lực lượng liên quan đi đúng phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà". Tính từ thời điểm đầu năm lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng 100 người nhập cảnh trái phép với đủ các loại đường bộ, thủy, đường mòn lối mở… Đại tá Quang cho biết, mặc dù đã khởi tố hình sự một vụ và thời gian tới sẽ tiếp tục khởi tố một vụ nữa nhưng thực tế rất thách thức, phức tạp.