Chùm ảnh quốc tang ông Abe: Hàng nghìn người đến đặt hoa, tiễn biệt cựu Thủ tướng Nhật Bản

Bà Akie Abe, vợ ông Abe, mang theo tro cốt của ông đến tang lễ ở Tokyo. Ảnh AP. Đây là quốc tang thứ hai dành cho một cựu thủ tướng trong thời hậu Chiến trang Thế giới thứ Hai ở Nhật Bản. Khoảng 20.000 cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh tại thủ đô của Nhật Bản. Các đường cao tốc ở Tokyo cùng với các con phố gần địa điểm tổ chức lễ quốc tang đã bị đóng cửa vì lý do an ninh, gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông.