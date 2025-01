Chung cư The Matrix One có gì mà tiền vệ Hoàng Đức chi 10 tỷ đồng "tự thưởng" sau vô địch AFF Cup? Khu chung cư The Matrix One có gì mà tiền vệ Hoàng Đức chi 10 tỷ đồng "tự thưởng" sau vô địch AFF Cup?

Chung cư The Matrix One nằm tại ngã tư Lê Quang Đạo giao với đường Mễ Trì, một trong những khu vực sầm uất và phát triển nhất Hà Nội. Được biết, cầu thủ Quang Hải cũng sở hữu 1 căn tại đây.

Sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2024 cùng Đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã tự thưởng cho mình một căn hộ cao cấp mới mua có giá hơn 10 tỷ đồng tại Hà Nội. Theo thông tin từ người đại diện và cũng là người anh thân thiết - BTV Quang Việt, căn hộ của tiền vệ sinh năm 1998 có diện tích gần 120 m2, với view hướng ra sân vận động Mỹ Đình. Căn hộ được mua thô, chưa hoàn thiện của Hoàng Đức có view nhìn ra sân Mỹ Đình. Ảnh minh hoạ: căn hộ tại Matrix One Ảnh chụp màn hình Theo thông tin từ các trang mạng xã hội, cầu thủ Quang Hải cũng đang sở hữu 1 căn hộ tại đây. 2 cầu thủ này sắp làm hàng xóm với nhau, cùng khu, cùng toà, cách nhau khoảng vài tầng. Chung cư cao cấp The Matrix One có gì hay? Dự án chung cư The Matrix One sở hữu một vị trí vô cùng đắt giá tại ngã tư Lê Quang Đạo giao với đường Mễ Trì, một trong những khu vực sầm uất và phát triển nhất Hà Nội. Với hai mặt tiền nổi bật, dự án không chỉ được hưởng lợi từ vị trí trung tâm, mà còn gần các tiện ích văn hóa công cộng quan trọng như Sân vận động Quốc gia, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, và đặc biệt là đường đua công thức 1 (F1) vừa được đưa vào vận hành. Về quy mô, dự án The Matrix One rộng tới 39,8 ha, bao gồm 2 tòa tháp đôi chung cư cao 44 tầng, 1 tòa văn phòng thương mại và khách sạn 73 tầng. Dự án được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 bao gồm 2 tòa nhà, mỗi tòa cao 44 tầng với tổng cộng 740 căn hộ, 20 20 Shop Apartment và 2 Penthouse. Thời gian khởi công vào quý 1/2019 và bàn giao vào quý 3/2022. Giai đoạn 2 bao gồm 2 tòa nhà, mỗi tòa cao 44 tầng với mật độ căn hộ 19 căn/sàn, ra mắt vào quý 3/2024. Vị trí vàng dự án The Matrix One. Ảnh: Chủ đầu tư Theo thông tin trên nhiều sàn giao dịch bất động sản tháng 1/2024, căn hộ tại đây đang dao động từ 75 - 88 triệu đồng/m2, tương ứng từ 7,5 - 15 tỷ đồng/căn hộ. Dự án cung cấp 3 loại hình căn hộ chính, gồm căn hộ 2 phòng ngủ, căn hộ 3 phòng ngủ và căn hộ Dual Key,... Hình ảnh ngoài đời thật dự án The Matrix One. Ảnh: Báo TN-MT Từ tiết lộ của BTV Quang Việt, căn hộ của Hoàng Đức mới xây thô. Trong thời gian tới, tiền vệ của CLB Ninh Bình sẽ thuê thiết kế, làm nội thất và dự kiến sẽ dọn về ở sau Tết Âm Lịch. Chiếu theo tiêu chuẩn bàn giao của dự án, những căn hộ từ tầng 38 đến tầng 42 được chủ đầu tư bàn giao thô để khách hàng tự do sáng tạo theo phong cách riêng. Dự đoán, nhà của tiền vệ Hoàng Đức nằm trong khoảng tầng này. Tham khảo thêm The Matrix One chính thức đón những cư dân đầu tiên

