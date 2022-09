Hội thi Nhà Nông đua tài toàn quốc, gay cấn, hồi hộp nhất là phần thi "Nghe nông dân nói"

Sáng nay (30/9), tại Hội trường Tỉnh uỷ An Giang (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), vòng thi bán kết Hội thi Nhà Nông đua tài toàn quốc lần thứ V, năm 2022 chính thức diễn ra. 4 phần thi gồm "Lời chào nông dân"; "Nghe nông dân nói"; "Kiến thức Nhà nông"; "So tài nông dân" thì phần thi "So tài nông dân" đếu có nét lôi cuốn riêng...