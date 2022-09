Đạt giải nhất vòng thi khu vực IV, đội thi Hội Nông dân tỉnh An Giang tiếp tục thuyết phục cổ động viên, Ban Giám khảo vòng thi bán kết, Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần V bằng việc đầu tư đạo cụ, hình ảnh, trang phục đẹp mắt, sinh động. Trong 6 phút thi, đội thi An Giang liên tục kết hợp ca cổ, ca nhạc, lối, dè… vào phần phần giới thiệu của mình về mảnh đất, con người An Giang, những hoạt động nổi bật của Hội Nông dân các cấp tỉnh An Giang khiến người xem liên tục theo dõi...

Dưới đây là Clip phần thi "Lời chào nông dân" đầy ấn tượng của đội thi Hội Nông dân tỉnh An Giang: