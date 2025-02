Chuyện chưa kể về chú chó già nhất nhì Việt Nam hiện nay, cả cuộc đời làm nhiệm vụ “đặc biệt” này

Chú chó làm nhiệm vụ tâm linh, đưa tiễn thú cưng về nơi an nghỉ cuối cùng. Clip: Trung Hiếu.

Chú chó 28 tuổi với nhiệm vụ lạ lùng: Mỗi năm tiễn đưa hàng nghìn thú cưng về nơi an nghỉ cuối cùng

Được thành lập từ năm 1969, chùa Tề Đồng Vật Ngã (Hoàng Mai, Hà Nội) đã trở thành nơi gửi gắm của hàng vạn thú cưng, chó mèo sau khi chết, gắn với rất nhiều tình cảm và sự tiếc thương của gia chủ. Nhiều người tin rằng chỉ có ở đây, những thú cưng của mình mới được an nghỉ một cách trọn vẹn.

Dưới tán cây rì rào gió thổi, chú chó có tên “Cô Lai” với bộ lông hai màu trắng, vàng chậm rãi bước đến bên ngôi mộ vừa mới đắp. Đôi chân run run của chú như càng nặng nề hơn trong khoảnh khắc tiễn biệt. Khi hương trầm tan dần trong không khí, Cô Lai bỗng nằm gục xuống trước bia mộ, cái đầu cúi thấp, áp sát vào tấm bia, rồi từng giọt nước mắt lăn xuống bộ lông trắng nâu. Chú không sủa, không kêu than, chỉ lặng lẽ như thế – như một lời tiễn biệt không lời nhưng đau đáu nỗi buồn.

Cô Lai thường nằm gục xuống trước bia mộ của những thú cưng mới được an táng. Ảnh: NVCC.

Bà Bùi Thị Thoa (51 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) - chủ nhân của thú cưng vừa qua đời, cũng đang xúc động đứng cạnh ngôi mộ. Như hiểu được nỗi đau ấy, Cô Lai chầm chậm ngẩng đầu, bước lại gần bà. Chú dụi nhẹ cái miệng khô ráp vào tay bà, đôi mắt hiền từ nhìn lên an ủi. Dẫu không thể nói, nhưng biểu hiện của Cô Lai khiến bà Thoa càng bật khóc nức nở. Trong suốt bao năm qua, chú chó già này đã chứng kiến biết bao cuộc chia ly, đã khóc, đã tiễn đưa... và cũng đã an ủi những con người ở lại.

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, ông Nguyễn Bảo Sinh (88 tuổi) - chủ nghĩa trang thú cưng cho biết, Cô Lai thuộc giống chó Border Collie, đã được ông nuôi cách đây hơn 20 năm.

Theo chủ nghĩa trang thú cưng, dù đã hơn 20 tuổi, chú chó Cô Lai vẫn có đôi mắt sáng, hàm răng khoẻ và đôi tai thính. Ảnh: Trung Hiếu.

“Ngày tôi bắt đầu nuôi Cô Lai, chú chó này cứ tự nguyện đi theo trong quá trình tôi làm lễ cầu siêu và đưa tiễn các bạn thú cưng về nơi an nghỉ cuối cùng. An táng xong, Cô Lai lại vào trong nhà để nghe lễ cầu siêu. Từ đó, tôi mới đặt tên pháp danh cho bạn ấy là “Luân hồi sứ giả” và như một nhân viên làm việc trong chùa Tề Đồng Vật Ngã”, ông Sinh tiếp lời.

Theo chị Nguyễn Trà (28 tuổi) - nhân viên tại nghĩa trang thú cưng, chị đã chăm sóc Cô Lai được gần 10 năm, kể từ khi chị bắt đầu làm việc ở chùa Tề Đồng Vật Ngã.

Chị Trà (thứ ba từ phải sang) coi Cô Lai như một người bạn thân. Ảnh: NVCC

“Cô Lai là một bạn chó đặc biệt và mình nghĩ là khó có bạn chó thứ 2 nào giống vậy. Nhiệm vụ đặc biệt của bạn ấy là tiễn đưa các bạn thú cưng đi hoả táng. Dù đã 28 tuổi, hiện mắt của Cô Lai vẫn rất sáng, tai thính, chỉ cần gọi tên là biết. Tuy không nói được nhưng tất cả cảm xúc như vui, buồn, an ủi đều thể hiện qua ánh mắt. Với mình Cô Lai không phải một chú chó mà là một người bạn thân”, chị Trà chia sẻ.

Chuyện lạ: Chủ nhân nghĩa trang thú cưng mong được an táng cùng chú chó “tri kỷ” khi qua đời bởi lý do đặc biệt này

Giữa không gian yên bình của nghĩa trang thú cưng, nơi hàng nghìn linh hồn nhỏ bé đã an nghỉ, ông Nguyễn Bảo Sinh - người dành hơn nửa cuộc đời để làm công việc tiễn đưa thú cưng về nơi an nghỉ cuối cùng, kể về một mong ước đặc biệt của bản thân: “Khi qua đời, tôi muốn được an táng cùng Cô Lai, chú chó già đã gắn bó với tôi hơn 2 thập kỷ”.

“Cô Lai không chỉ là một con chó, nó là tri kỷ của tôi. Hơn nửa đời tôi lo hậu sự cho thú cưng, đến khi nhắm mắt, tôi muốn nó bên cạnh như cách nó luôn ở cạnh tôi bao năm qua. Sau này khi tôi mất, tôi đã chuẩn bị chỗ yên nghỉ rồi, tôi sẽ nằm ở giữa, hai bên còn lại thì một bên là chỗ của vợ tôi, bên còn lại sẽ lập miếu thờ Cô Lai khi bạn ấy qua đời”, ông Sinh tâm sự.

Ông Sinh tâm sự, mong ước của ông là khi qua đời được an táng cạnh chú chó Cô Lai. Ảnh: NVCC.

Ông Sinh cho biết, vào mỗi dịp đầu năm mới, ông lại tổ chức lễ cầu an cho riêng Cô Lai để tri ân sự đồng hành của chú chó này với ông qua nhiều năm. “Cô Lai ở ngôi chùa mà người và vật bình đẳng, do đó, quy trình tổ chức lễ cầu an cho Cô Lai cũng như cầu an cho người. Bạn ấy cũng sẽ được làm lễ, mặc áo, đội mũ, nghe mọi người tụng kinh cầu an. Sau khi lễ kết thúc, Cô Lai sẽ được cho ăn một số món ăn ưa thích, đi chơi xung quanh cùng các bạn chó khác”, ông Sinh tiếp lời.

Theo ông Sinh, chế độ ăn uống của Cô Lai cũng như những chú chó bình thường khác. Ảnh: NVCC.

Người chủ nghĩa trang thú cưng này chia sẻ, hơn 60 năm nay, số chó mà ông từng nuôi lên tới cả nghìn con vì trước đây ông từng có một trại chó, tuy nhiên chưa có chú chó nào thọ được trên 20 tuổi như Cô Lai. Theo ông Sinh, chế độ ăn uống của Cô Lai cũng như những chú chó bình thường khác: “Người ăn gì thì bạn ấy ăn theo như vậy. Trong suốt hơn 20 năm nay, bạn ấy cũng rất ít khi ốm”, ông Sinh nói.

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Sinh cho biết, chính Cô Lai đã là nguồn động viên ông làm thêm nhiều việc nhân hậu: “Có thể vì một lý do tâm linh nào đó nên bạn ấy trường thọ và tôi cũng tự động viên mình rằng nếu muốn cuộc sống tốt đẹp thì phải làm nhiều công việc tích thiện, giống như Cô Lai, tôi có niềm tin là khi mình làm việc tốt, bản thân sẽ được phù hộ cho thân tâm an lạc”.