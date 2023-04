Chuyện của lính hình sự Tây Bắc

Mỗi thành tích, mỗi chiến công là nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ hình sự để mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Triệt phá giai đoạn 2 vụ đánh bạc nghìn tỷ

Một trong những chuyên án nổi bật do Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lương Sơn triệt phá là vụ đánh bạc nghìn tỷ xảy ra trên địa bàn. Đây là chuyên án mở rộng vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng bọn phạm tội: “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Chuyên án thể hiện nghiệp vụ sắc bén, mưu trí, sáng tạo của các chiến sĩ cảnh sát hình sự.

Công an huyện Lương Sơn giám sát địa bàn thông qua camera an ninh.

Thượng tá Bùi Viết Chiểu - Trưởng Công an huyện Lương Sơn cho biết, sau khi vụ án Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam kết thúc và đưa ra xét xử, các đối tượng trong đường dây đánh bạc đặc biệt lớn này tìm mọi cách đối phó với cơ quan chức năng. Nhất là các đại lý cấp dưới hoạt động tinh vi, xảo quyệt hơn. Sau khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đưa vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, cơ quan điều tra các cấp tiến hành mở rộng vụ án, phát hiện, bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Thượng tá Bùi Viết Chiểu đánh giá, đây là chuyên án khó, quy mô lớn nên phải có sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng, áp dụng khoa học, kỹ thuật hiện đại thì mới có thể vạch trần hành vi phạm tội. Các trinh sát cảnh sát hình sự kiên trì nắm tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tập trung lực lượng điều tra, làm rõ.

Quá trình đấu tranh, các trinh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Đức Thành (sinh năm 1989, trú tại tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đăng ký là đại lý cấp 2 cho hệ thống game bài đổi thưởng và kinh doanh thương mại trên Internet với tên gọi Rik Vip tại địa chỉ website: http://www.rik.vip.com có hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép.

Tiếp tục củng cố chứng cứ, tài liệu có liên quan, các trinh sát xác định, trong thời gian từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2017, đối tượng Nguyễn Đức Thành làm đại lý cấp 2 của hệ thống game bài Rik Vip (sau này đổi tên thành Tip.Club) đã mua bán rik với đại lý cấp 1 là 940 lần với tổng số là 19.652.858.653 rik (tương đương 16.311.872.681 đồng). Mua bán rik với tài khoản thường (người chơi) với tổng số lần 3.761 lần cho nhiều đối tượng đánh bạc, với tổng doanh số 73.492.234.290 rik (tương đương 77.546.491.067 đồng). Ước tính số tiền đối tượng Nguyễn Đức Thành hưởng lợi là 612.346.183 đồng.

Căn cứ tài liệu thu được, ngày 5/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Thành để điều tra theo quy định của pháp luật và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án đối với 144 đối tượng liên quan. Với thành tích đặc biệt xuất sắc, các chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an huyện Lương Sơn đã được lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình biểu dương, khen thưởng, nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.

Công an huyện Lương Sơn thu giữ nhiều tang vật vụ án hình sự.

Chỗ dựa tin cậy của nhân dân

Là địa phương cửa ngõ Tây Bắc, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội nên tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Lương Sơn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Trên địa bàn xuất hiện nhiều loại tội phạm trước đây chưa từng có như: Tội phạm theo kiểu “xã hội đen”, đâm thuê chém mướn hay các băng, ổ nhóm tội phạm... đã tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, Lương Sơn là địa phương đi đầu trong thu hút đầu tư với hàng loạt khu công nghiệp quy mô lớn, các đại dự án kinh tế, thương mại, du lịch... đặt ra cho địa phương nhiều thách thức trong việc đảm bảo an ninh, trật tự.

Theo thượng tá Bùi Viết Chiểu, lực lượng công an phải kiến tạo, đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự, đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, tạo môi trường trong sạch, có như vậy mới thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Công an huyện Lương Sơn tập trung các giải pháp đột phá với các mục tiêu cơ bản như: Tội phạm năm sau phải giảm hơn năm trước, điều tra, khám phá nhanh các vụ án gây bức xúc dư luận, không để hình thành các băng, nhóm tội phạm có tổ chức...

Theo thượng tá Bùi Viết Chiểu, để thành công, chỉ riêng lực lượng công an là không đủ mà phải dựa vào dân, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân. Nhờ biết phát huy vai trò của nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, người dân đã tích cực tố giác tội phạm, hỗ trợ đắc lực lực lượng công an truy bắt hung thủ. Điển hình như vụ đầu độc bằng thuốc diệt cỏ và hủy hoại tài sản xảy ra ngày 27/2/2021 tại gia đình anh Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 1971, trú tại xóm Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn, các trinh sát hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn khẩn trương vào cuộc. Tại hiện trường, các trinh sát thu thập lời khai bị hại, người có liên quan và các vật chứng phục vụ công tác điều tra. Kết hợp các tài liệu, chứng cứ, đặc biệt là thông tin do người dân cung cấp, các trinh sát tiến hành rà soát đối tượng nghi vấn. Qua rà soát, khoang vùng đối tượng, mọi nghi vấn tập trung vào người con dâu của anh Nguyễn Văn Xuân là Nguyễn Thị Ngần, sinh năm 2000.

Tập trung đấu tranh với Nguyễn Thị Ngần, sau một hồi quanh co chối tội, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trước đó, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Nguyễn Thị Ngần đã âm thầm thực hiện ý định sát hại cả gia đình nhà chồng. Để thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng bí mật mua thuốc diệt cỏ đổ vào bể nước sinh hoạt gia đình. Hành vi đặc biệt nguy hiểm của Nguyễn Thị Ngần bị vạch trần nhờ nghiệp vụ sắc bén của các trinh sát hình sự và thông tin tố giác của người dân.

Đặc biệt, với sự hỗ trợ của nhân dân, trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, tội phạm về trật tự xã hội giảm 32 vụ so với cùng kỳ. Lực lượng Công an huyện Lương Sơn điều tra khám phá 54/58 vụ phạm pháp hình sự, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Tỷ lệ giải quyết tin báo, tin tố giác tội phạm đạt tỷ lệ 93,4%. Tổ chức đấu tranh, triệt phá 27 vụ đánh bạc, phát hiện, bắt giữ 25 vụ, 29 đối tượng ma túy, bắt 4 đối tượng truy nã. Trong đó, đã tập trung điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận góp phẩn ổn định địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Đức Thành tại cơ quan công an.

Người chỉ huy hình sự sắc sảo

Qua giới thiệu của Trưởng Công an huyện Lương Sơn Bùi Viết Chiểu, chúng tôi gặp trung tá Quách Thế Cường - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của đơn vị. Với tác phong nhanh nhẹn, cởi mở, trung tá Quách Thế Cường kể về những chuyên án “nằm gai, nếm mật” cùng đồng đội truy bắt hung thủ. Đó là những giọt nước mắt ngấn lệ khi chứng kiến gia cảnh éo le, con mất cha, vợ mất chồng, anh em sát hại nhau chỉ vì mắc mớ nhỏ trong cuộc sống.

Trung tá Quách Thế Cường sinh ra và lớn lên tại xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn. Sau 5 năm học tập dưới mái trường Học viện An ninh nhân dân, chàng trai trẻ Quách Thế Cường được điều động về Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lương Sơn, đơn vị chủ công trong phòng chống tội phạm. Ở lĩnh vực mới, khác xa nghiệp vụ được đào tạo, Quách Thế Cường tích cực học hỏi đồng đội, xung kích đảm nhiệm các phần việc khó để tích lũy kinh nghiệm. Chỉ sau thời gian ngắn, anh trưởng thành hơn và trở thành cánh tay đắc lực trong Đội. Anh trực tiếp cùng đồng đội khám phá thành công nhiều băng, ổ nhóm tội phạm, bắt giữ nhiều đối tượng giang hồ cộm cán, nhiều tổ chức “xã hội đen” gây bức xúc dư luận. Mỗi chuyên án, mỗi vụ việc có tính chất, mức độ khác nhau, đòi hỏi mỗi chiến sĩ cảnh sát hình sự phải vận dụng sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ, đổi mới phương án tác chiến hiệu lực, hiệu quả.

“Dựa vào dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Chỉ khi được nhân dân ủng hộ, giúp đỡ thì lực lượng công an mới hoàn thành nhiệm vụ của mình”, bài học lòng dân là cơ sở để trung tá Quách Thế Cường vững tin hơn trong cuộc chiến chống tội phạm đầy cam go, quyết liệt. Mới đây, anh đã trực tiếp điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn. Đây là vụ án phức tạp bởi đối tượng gây án trên tuyến đường Hồ Chí Minh, nơi có hàng ngàn phương tiện lưu thông hằng ngày.

Theo đơn trình báo của anh Lê Mạnh Đáng (sinh năm 1990, trú tại thôn 4, xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), khoảng 14h ngày 8/11/2022, anh Đáng điều khiển xe ôtô BKS 36C[1]120.81 trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình thì bất ngờ có 2 người lạ mặt điều khiển xe môtô vượt lên yêu cầu dừng xe. Sau khi dừng xe, 2 đối tượng tự xưng là cơ quan chức năng làm nhiệm vụ, yêu cầu anh Đáng ra phía sau xe kiểm tra. Khoảng 2 phút sau, anh Đáng quay lại cabin thì phát hiện mất 1 túi xách, bên trong có khoảng 190.000.000 đồng. Sau khi tiếp nhận vụ việc, xác định đây là vụ việc phức tạp, gây bức xúc dư luận, Công an huyện Lương Sơn đã giao trung tá Quách Thế Cường trực tiếp chỉ huy truy bắt tội phạm.

Qua nắm tình hình tại hiện trường, trung tá Cường đánh giá, đối tượng hoạt động lưu động trên các tuyến quốc lộ, thủ đoạn manh động, liều lĩnh, chuẩn bị sẵn kế hoạch trộm cắp tài sản. Mặt khác, hằng ngày, tuyến đường Hồ Chí Minh có hàng ngàn phương tiện lưu thông từ nhiều địa phương trong cả nước nên việc xác minh, truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn. Trên cơ sở lời khai của bị hại, trung tá Quách Thế Cường chỉ đạo các trinh sát hình sự phối hợp với công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn trong và ngoài địa bàn, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và các tỉnh bạn xác định đối tượng có đặc điểm trùng khớp với mô tả của bị hại.

Với sự hỗ trợ đắc lực từ các đơn vị bạn, ban chuyên án xác định 2 đối tượng nghi vấn hiện trú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Đến ngày 16/12/2022, Công an huyện Lương Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nam Định và Công an thành phố Nam Định phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Vũ Văn Khánh (sinh năm 1964, trú tại phường Hạ Long, thành phố Nam Định) và Trần Minh Vương (sinh năm 1987, trú tại phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định).

Đây chỉ là một trong hàng trăm vụ án mà trung tá Quách Thế Cường chỉ huy điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án. Với nhiều thành tích xuất sắc, trung tá Quách Thế Cường được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Bộ Công an tặng 5 bằng khen và nhiều giấy khen các loại. Đó là những ghi nhận cho nỗ lực, cống hiến không ngừng của người lính hình sự, là động lực để trung tá Quách Thế Cường tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.