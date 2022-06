Loạt tỉnh bị cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập úng do mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ qua (từ 01h/07/6 – 07h/07/06), các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh và các tỉnh khu vực Đồng Bằng Bắc bộ đã có mưa to đến rất to.



Đáng chú ý, một số điểm mưa rất to như: Chiềng Lề (Sơn La) 169mm; Kim Tiến (Hòa Bình) 90mm; Đông Lai (Hòa Bình) 85mm; Đồng Bảng (Hòa Bình) 88mm; Yên Hưng (Quảng Ninh) 121mm; Đảo Cái Chiên (Quảng Ninh) 103mm…



Lực lượng chức năng tham gia công tác cứu hộ tại TP.Sơn La (tỉnh Sơn La) sau cơn mưa lớn sáng 7/6. Ảnh: Ngọc Tuấn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo trong 6 giờ tới, một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh và một số tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.



Chuyên gia khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang và Quảng Ninh.

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ ở TP.Sơn La (tỉnh Sơn La) sáng ngày 7/6. Ảnh: Ngọc Tuấn.

Mưa lớn còn kéo dài đến hết tuần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến sáng 09/6, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm).